Po roce se k soudu vrací kauza známého českého režiséra a podnikatele Jana Stracha a několika dalších lidí. Ti se měli podle obžaloby dopustit loupeže a vyhrožování, za což jim hrozí trest pěti až dvanácti let odnětí svobody.
Případ se řeší od loňského února a týká se události z 27. března 2024. Obžaloba tvrdí, že ten večer majitelé média The Mag Jan Strach a Petr Žižka spolu s rapperem s francouzskými kořeny Lboyem (vlastním jménem Lukas Milan Emilio Nárovec) a Ahmadem Al-Mahdawim vylákali ven Denise Železného alias Aciese.
Z čeho je obžalovaný Jan Strach?
Poté ho měli odvézt do Holešovic k Libeňskému mostu, dát mu několik facek, vydírat ho a vylákat z něj přihlašovací údaje k instagramovému účtu The Capp (@thecappcz). Ten byl totiž parodií The Mag a získal si značné publikum.
Železný tvrdí, že ho událost traumatizovala. Vyvinula se u něj posttraumatická stresová porucha na tři měsíce, způsobila mu komplikace ve škole a potřeboval terapie. „Hned druhý den, jak se to stalo, jsem to šel oznámit na policii a podat žalobu. Byl jsem z toho dost traumatizovaný,“ uvedl Železný minulý rok, kdy se případ dostal poprvé k soudu.
Zároveň mu odebrání účtu The Capp způsobilo finanční újmu a požaduje odškodnění ve výši 3,5 milionu korun. Případ nyní projednává Městský soud v Praze jako trestný čin loupeže a vydírání. Během prvního únorového týdne vyslechl všechny obžalované. Také prošel fotografie, videa a jiné dokumenty, které slouží jako důkazní materiál.
Strach tvrdí: Takto se to nestalo
Obhajoba Stracha, Nárovce, Žižky a Al-Mahdawiho však tvrdí, že události proběhly jinak. Podle nich to byl naopak Železný, který jim uškodil prodejem merche a parazitováním na jejich projektu.
Výměna pod Libeňským mostem byla podle Stracha a spol. jenom schůzka, na které jim Železný předal přihlašovací údaje dobrovolně. Strach a Žižka se totiž celou věc chystali řešit soudně. Facky skutečně padly, šlo však jen o symbolické gesto, ne o vyhrožování. S Železným se rozešli v přátelském duchu. Žaloba je podle nich pouze snaha Železného získat finanční náhradu, poškodit je a těžit z medializace případu.
Účet The Capp 1. dubna 2024 oznámil svůj konec, protože jej přebral The Mag.
Soud rozhodne v březnu
Rozsudek by měl padnout za měsíc, až soud vyslechne poškozeného a zváží verze události obou stran. Případ prochází líčením podruhé, protože u něj došlo ke změně právní klasifikace. Místo původního obvinění z vydírání se případ začal řešit jako loupež, proto se dostal k soudu vyšší instance a hlavní líčení se opakuje. Za loupež hrozí Strachovi také vyšší trest, a to až odnětí svobody od pěti do 12 let.
Strach je jeden z nejžádanějších českých režisérů videoklipů
Aktuálně 29letý Jan Strach se víc než dekádu pohybuje na hudební scéně a stojí za produkcí stovek klipů pro největší české a slovenské umělce a umělkyně, včetně Yzomandiase, Bena Cristovaa, Lucie Bílé, Rytmuse nebo Jana Bendiga. Vlastní produkční společnost Beze Strachu, která točí televizní a internetové reklamy pro firmy jako Coca Cola nebo Škoda Auto. V roce 2023 ho Forbes zařadil do prestižního žebříčku 30 pod 30.