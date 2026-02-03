VIDEO: Stranger Things se vrátí dřív, než sis myslel*a. První trailer odhalil nové obsazení

Jen měsíc po ukončení hlavní ságy vypustil Netflix trailer na projekt, který nás vrací v čase. Seriál Tales From ‘85 se odehrává v zimě roku 1985, tedy v období mezi druhou a třetí sérií.
Botanický horor
Jednou z největších otázek, kterou museli tvůrci vyřešit, bylo, jak dostat do příběhu monstra, když je průchod do Upside Down uzavřen.
Výsledkem je hrozba, která má rostlinný původ. V traileru můžeme zahlédnout bizarní a děsivé entity, fanoušci*fanynky už pro ně vymysleli názvy jako „květinoví hadi“ nebo „demi-dýně“. Je to svěží vítr v mytologii seriálu, který se tentokrát nedrží apokalyptických měřítek.
Kontroverze s obsazením: Proč neslyšíme původní hvězdy?
Pravděpodobně nejdiskutovanějším aspektem Tales From ’85 je hlasové obsazení. Ačkoliv se vrací kompletní parta z Hawkinsu, neuslyšíme Millie Bobby Brown, Finna Wolfharda ani Gatena Matarazza.
Důvod může být prostý. Původní herci jsou dnes dospělí lidé s hlasy, které neodpovídají dvanáctiletým dětem. Zároveň se po letech strávených v jednom projektu chtějí věnovat novým rolím. Netflix tak vsadil na novou krev. Brooklyn Davey Norstedt se ujme role Eleven,
Luca Diaz bude Mike a Jolie Hoang-Rappaport (známá z In Your Dreams) si zahraje Max.
Seriál si odbude premiéru 23. dubna a slibuje osmdesátkovou jízdu. Zdá se, že Stranger Things se mění v rozsáhlé universum, kde animace bude hrát klíčovou roli v udržení značky.