Film režiséra Gregora Valentoviče nedávno dorazil na streamovací platformu a diváky i divačky očividně zaujal.
Podle serveru FlixPatrol, který shromažďuje divácké statistiky z celého světa, se drama Nepela vyšplhalo na první příčku sledovanosti mezi filmy v České republice. Porazilo tak i zahraniční snímky velkých produkcí jako People We Meet on Vacation, The Rip nebo KPop Demon Hunters.
Úspěch má film v hlavních rolích s Josefem Trojanem, Zuzanou Mauréry, Terezou Smetanovou či Antonií Formanovou především u nás a na Slovensku. Na ČSFD získal dokonce i celkem kladné hodnocení dosahující 73 procent. Domácí publikum jej upřednostňuje i před filmy z produkce Netflixu jako The Rip, The Big Fake či Kidnapped: Elizabeth Smart, které skončily na dalších příčkách.
Snímek vypráví příběh úspěšného krasobruslaře Ondřeje Nepely, konkrétněji úsek z jeho života, kdy se mu v roce 1972 podařilo vybojovat zlatou medaili ze Zimních olympijských her v Sapporu. Po oslavách obrovského úspěchu je však jeho euforie konfrontována s realitou krutého komunistického režimu, který na Slovensku vládne a který jej nechce nechat vystoupit na zahraniční show.
„Kvalitně zahrané“
„Na lokální poměry překvapivě kvalitní filmařina, která se ke konci i okázale předvede v inovativním směru. Také kvalitně zahrané,“ píší uživatelé na ČSFD. „Možná mohli tvůrci soudruhům ke konci trochu zvednout kredit, je to dopovězené možná až zbytečně mimo záběry kamer. A ač rozhodně nejsem cílovka, tak kvalitní lokální počin.“
„Gregor Valentovič mě přesvědčil, že jako režisér umí pracovat s herci a natočit technicky velmi kvalitní film. Josef Trojan si konečně získal můj respekt jako herec, a ne jen jako značka Trojan a Zuzana Mauréry opět dokázala, že patří k nejlepším slovenským herečkám současnosti,“ přidávají se další.