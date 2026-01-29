Ken oslaví už brzy velké jubileum, a proto se Mattel rozhodl potěšit fanoušky a fanynky odhalením jeho celého jména.
Panáček Ken, ikonický a stylový partner Barbie, oslaví v březnu už své 65. narozeniny. Společnost nyní potěšila fanoušky a fanynky, když prozradila jeho celé jméno, píše magazín People.
Ken se poprvé objevil v obchodech v březnu 1961, bylo to dva roky po uvedení Barbie. Během své dlouholeté existence hrál řadu rolí, od teenagerského idolu až po postavu ztvárněnou Ryanem Goslingem ve filmu Barbie v roce 2023.
Společnost Mattel přidala na Instagram příspěvek, kde se podělili o pravé jméno Kena. Skutečné jméno panáčka je Kenneth Sean Carson.
Jméno bylo inspirováno Kennethem Handlerem, synem spoluzakladatelů Mattel Ruth a Elliota Handlerových. Barbie zase vznikla podle Ruthiny dcery Barbary. Pravé jméno Barbie je Barbara Millicent Roberts.
První reklama z roku 1961 představila Kena jako perfektního partnera pro Barbie: „Všechno to začalo na plese. Barbie, slavná panenka v podobě teenagerské modelky od společnosti Mattel, cítila, že to bude výjimečný večer. A potom se to stalo. Potkala Kena a hned věděla, že ona a Ken budou spolu chodit. Nyní vám Mattel přináší Kena, přítele Barbie, s kompletním šatníkem dokonale ušitých oděvů v bezkonkurenční kvalitě.“