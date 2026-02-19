Hlavní témata
Tento článok je PR správa spoločnosti JTRE.
dnes 19. února 2026 v 11:00
Čas čtení 2:38
Sponzorovaný obsah

Developer JTRE začal s prácami na lesoparku Nové Lido. Prístupný má byť už v lete

Zelený pravý breh Dunaja medzi Starým mostom a Mostom Apollo čaká premena.

Nábrežný lesopark Lido v najbližších mesiacoch získa podobu prírodne ladeného mestského lesoparku. Bratislavčanom ponúkne nové možnosti oddychu, prechádzok, stretávania aj trávenia voľného času v bezprostrednom kontakte s Dunajom.

Projekt vzniká v spolupráci Hlavného mesta Bratislava a developerských spoločností JTRE a Penta Real Estate. Cieľom je citlivá obnova územia so zachovaním jeho prírodného charakteru a vytvorenie lepších podmienok na jeho využívanie verejnosťou.

Spoločnosť JTRE začala vo februári s prípravnými prácami na revitalizácii lesoparku Nové Lido. Ide o lokálne, odborné a zároveň citlivé prečistenie porastov, ktorého cieľom je zvýšiť bezpečnosť návštevníkov, zlepšiť priechodnosť územia a vytvoriť predpoklady pre ďalšiu revitalizáciu.

V súlade s požiadavkami zákona o ochrane prírody a krajiny práce spočívajú najmä v čistení od náletových a inváznych drevín, ktoré v území znižujú biodiverzitu a negatívne vplývajú na ekologickú stabilitu a odolnosť pôvodného rázu krajiny. 

JTRE/Nové Lido
Zdroj: JTRE/Nové Lido

„Revitalizáciu prírodného územia na nábreží vnímame ako prirodzený prvý krok k rozvoju štvrte Nové Lido. Veríme, že práve takáto verejnoprospešná aktivita pomôže budovať pozitívny vzťah obyvateľov Bratislavy k tomuto výnimočnému, no málo využívanému územiu a zároveň ukáže, že rozvoj mesta môže ísť ruka v ruke s ochranou prírody. Lesopark vytvára rámec pre vznik novej mestskej štvrte, kde budú verejné priestory, promenády a zeleň zohrávať rovnocennú úlohu popri bývaní a občianskej vybavenosti,“ uvádza výkonný riaditeľ JTRE Pavel Pelikán. 

Projekt lesoparku Nové Lido vzniká v spolupráci Hlavného mesta SR Bratislava, JTRE a Penta Real Estate a predstavuje prvý viditeľný krok k postupnej premene územia Celomestského centra Petržalka na plnohodnotnú mestskú štvrť. JTRE a Penta Real Estate zabezpečujú realizáciu a financovanie revitalizácie lesoparku v hodnote 1,1 mil. EUR v pomere 70% JTRE a 30% Penta Real Estate

„Našou ambíciou je sprístupniť toto územie verejnosti citlivým spôsobom, ktorý rešpektuje jeho prírodný charakter a zároveň vytvára kvalitné podmienky na oddych, šport a rekreáciu v súlade s ochranou prírody. Naším cieľom je najmä zvýšiť bezpečnosť v území, odstrániť odpad a skultúrniť momentálne zanedbaný priestor v tesnom dotyku Starého mosta, čím vznikne príjemné napojenie tohto prírodného územia na nábrežnú promenádu,“ uvádza Jakub Mrva, námestník primátora Bratislavy pre životné prostredie. 

Výsledkom spolupráce bude prírodný lesopark s rozlohou takmer 3,6 hektára, ktorý ponúkne kombináciu upravených pobytových zón a voľnejších prírodných častí, ponechaných prirodzeným procesom.

Územím povedie prehľadná sieť peších trás s priepustnými povrchmi, od stabilných štrkových chodníkov až po prírodné štiepkové cesty vedené medzi porastmi.

V podmáčaných miestach pribudnú drevené lávky a pochôdzne drevené chodníky, ktoré umožnia pohyb bez poškodzovania pôdy a koreňových systémov stromov. Atmosféru miesta dotvoria prírodné lavičky z popadaných stromov a citlivé umelecké zásahy, ktoré prirodzene zapadnú do prostredia.

JTRE/Nové Lido
Zdroj: JTRE/Nové Lido

Hlavným princípom návrhu nábrežného lesoparku je podľa jeho autora, architekta Antonína Němca z ateliéru krajinnej architektúry ZAAN architects, obnova a zachovanie pôvodného krajinného charakteru lužného lesa.

„Takýchto území v meste postupne ubúda a práve lesopark na Novom Lide má potenciál zostať autentickým fragmentom dunajskej krajiny v jej prirodzenej podobe. Návrh preto stojí na princípoch minimálnych zásahov, rešpektu k prirodzeným procesom a zachovania lužného lesa ako živého ekosystému. Naším cieľom nebolo územie pretvárať, ale umožniť mu ďalej existovať a fungovať v podmienkach mesta,“ dopĺňa Antonín Němec.

Lesopark ponúkne rôznorodé možnosti trávenia voľného času

Návštevníci tu nájdu pobytové lúky, miesta na sedenie pri rieke, piknikové zostavy a ohniská, ako aj drobnú architektúru, navrhnutú špeciálne pre toto územie. Súčasťou lesoparku budú aj prírodné herné prvky z guľatiny pre deti, vyhliadkové miesta orientované na Dunaj a priestor pre prírodné umelecké inštalácie.

Lesopark tak bude slúžiť nielen na každodenné prechádzky, ale aj na neformálne stretávanie, komunitné aktivity či pokojný oddych v prírode. Dôležitou súčasťou revitalizácie je aj nový informačný systém, ktorý návštevníkom priblíži históriu územia, miestnu faunu a flóru a pomôže s orientáciou v lesoparku.

JTRE/Nové Lido
Zdroj: JTRE/Nové Lido

Informačné tabule sú navrhnuté z odolných materiálov v kombinácii s prírodným dizajnom tak, aby prirodzene zapadli do prostredia lužného lesa. Bratislava tak získa nový prírodný lesopark pri Dunaji, ktorý rozšíri sieť verejných priestorov v meste a ponúkne obyvateľom aj návštevníkom miesto na oddych, pohyb a kontakt s prírodou v jedinečnom nábrežnom prostredí.

Viac informácií o projekte Nové Lido nájdeš na oficiálnej stránke

zisti viac
CESTOVANIE & VOĽNÝ ČAS
Storky
Růžový porcelán české značky. Inspirován je postavou z Harryho Pottera
Pitbull chce pokořit světový rekord. Chystá největší sraz lidí s „pleškou“
Začínal vedle Biebera. Teď míří The Kid LAROI poprvé do Prahy
LEGO odhalilo nostalgický set se Snoopym a jeho ikonickou boudou
Herci ze Stranger Things opět spolu. Potkali se na svatbě Robin
Charlieho andílci se vrátí s novým filmem: Co víme o pokračování slavné série?
Konečně! První Kingdom Come dostává zdarma vylepšenou verzi s českým dabingem
Martin Scorsese je v Praze. Točí tu film s DiCapriem
Legendární Diablo II obdrží nový update po 25 letech
Mumie 4 už má oficiální datum premiéry! Počkáme si ještě roky
Britney Spears prodala práva ke své hudbě. Na jaký balík si přišla?
Unikly záběry ze zrušeného Pána prstenů. Vydali bychom se do Gondoru i Hůrky
Nový pár? Kim Kardashian vyrazila na Super Bowl s Lewisem Hamiltonem
Je tohle hra roku? Nové RPG o množení koček sbírá skoro perfektní hodnocení
Ohol se jako Jindra. Kingdom Come dostává sběratelskou edici holícího strojku
ZOH 2026: Podívej se na top momenty ze zahajovacího ceremoniálu
Od zombíků k drakům. HBO chystá seriál ze světa Baldur's Gate
KPop Demon Hunters bude mít vlastní LEGO figurky
Forbes zveřejnil 30 pod 30 pro rok 2026. Jsou tam tyto tváře
Sziget odhaluje druhou vlnu jmen: Na festival míří velké hvězdy i klubová špička
