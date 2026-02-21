Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
Tento článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Lidl.
dnes 21. února 2026 v 9:00
Čas čtení 3:18
Sponzorovaný obsah

Kristy minie sama 300 €, Jaro zase 800 € pre 10-člennú rodinu. Pýtali sme sa mladých Slovákov, koľko dajú mesačne na potraviny

Kristy minie sama 300 €, Jaro zase 800 € pre 10-člennú rodinu. Pýtali sme sa mladých Slovákov, koľko dajú mesačne na potraviny
Zdroj: Lidl Slovensko
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Podľa slov našich respondentov zdraželi najmä mliečne produkty.

Nejeden Slovák riešil za posledné obdobie infláciu a cenu potravín. Aký majú teda mesačný budget? Presne to sme sa spýtali našich sledovateľov. Okrem toho nás zaujímalo, čo najčastejšie kupujú, na čo míňajú najviac peňazí, ako šetria a či majú pocit, že teraz míňajú oproti minulému roku viac.

„Nič nekúpim a stojí ma to 50 eur“

21-ročný Denis má na mesiac vyhradených 200 eur. Bežne nakupuje zeleninu, ovocie, pečivo, šunku, syr a maslo: „Najviac míňam na bezlaktózové veci, mäso a maslo. Maslo podľa mňa zdraželo a aj sladkosti. Ušetrím tak, že používam klubové karty a sem-tam si pozriem zlacnené produkty.“

Viktória má tiež 21 rokov a jej budget na nákup je okolo 200 – 250 eur: „Najčastejšie kupujem zeleninu, ovocie a mäso – na to míňam najviac. Mám pocit, že ceny šli hore vo všeobecnosti, pretože prídem domov, v podstate nič som si nekúpila a stálo ma to minimálne 50 eur.“

Respondentka dodala, že podľa nej cenovo išlo hore najmä bezlaktózové mlieko a maslo, ktoré používa dosť často.

ugc
Zdroj: Archív respondentov

Do 300 eur nakupuje aj Kristy, ktorá tiež pociťuje nárast cien. Vysvetlila nám, že sa snaží nakupovať nielen podľa ceny, ale aj podľa kvality. Najčastejšie kupuje ovocie, zeleninu, ryby a doplnky výživy, ako kreatín.

„Ak je niečo, čo pravidelne kupujem v zľave, zásobím sa. To vtedy kupujem aj po 10 – 20 kusov,“ vysvetľuje Kristy svoj tip na šetrenie.

Jana má budget 300 eur a nakupuje primárne zeleninu, ovocie a mäso. Všimla si, že zdraželo najmä maslo, vajcia a mliečne produkty: „Posledné dva-tri roky je veľký nárast cien. Väčšinu výplaty dá Slovák len na jedlo a bývanie. Môj tip ako ušetriť, je určite pozerať letáky, kde sú aké zľavy, používať klubové karty a apky.“

ugc
Zdroj: Archív respondentiek

Ozval sa nám aj Gábor, ktorý má 34 rokov a žije sám so psom. Jeho budget je okolo 350 eur. Tvrdí, že sa stravuje dosť prémiovo a má fixný jedálniček, ktorý pozostáva z lososa, rôznych druhov mäsa, ovocia, zeleniny, tvarohu, kokosového mlieka, jogurtov, kvalitnej ryže, domácich vajíčok či fermentovaných produktov.

„Začal som kupovať celé kurčatá, nevykostené mäso a domáce vajíčka. Pozerám, čo je v akcii. Ak máš blízko napríklad Lidl, beriem veci, čo majú spotrebu dnes/zajtra a sú v zľave. Mám pocit, že všeobecne všetko zdraželo. Prestal som piť vonku kávu, varím si výhradne doma. Väčšinou na jedno varenie mám 6x hlavné jedlo vyskladané na tri dni,“ vysvetľuje Gábor.

UGC
Zdroj: Archív respondenta
Nakupovanie potravín nemusí zaťažiť tvoju peňaženku, ak vieš, kam máš ísť – napríklad do Lidlu. Podľa nezávislého prieskumu agentúry NMS Market Research obdržal Lidl prvenstvo v nízkych cenách. Vychádzal z reálnych skúseností nakupujúcich.

Reťazec chápe, aké je to v súčasnej dobe a preto dlhodobo znižuje bežné ceny základných potravín a produktov (až o 40 %). Presvedč sa a pozri si akciový leták, ktorý je plný zlacnených mliečných výrobkov, mäsa, zelenín, ovocia, či hygienických potrieb.💡 🛒
lidl
Zdroj: Lidl

400 eur pre dvojčlennú domácnosť

30-ročná Kika s partnerom majú na mesiac budget 350 – 400 eur a potrpia si na zdravých a kvalitných potravinách. Nakupujú hlavne ovocie, zeleninu, mliečne výrobky, niekedy mäso.

Do domácnosti si kupujú kváskový chlieb z pekárne. Dodáva, že majú šťastie aj na produkty za ktoré nemusia platiť vďaka svojim známym – domáce vajíčka, olivový olej a morské plody, ktoré majú priamo z krajiny Stredozemného mora.

„Kupujeme pravidelne veci, ktoré samy o sebe nie sú drahé. Dosť nás stojí mesačne káva, keďže objednávam z pražiarní výberovku. A matcha. Drahšie položky sú skôr teda veci ako takéto chuťovky alebo doplnky výživy (proteín, kreatín, vitamíny),“ vysvetľuje.

26-ročná Beky míňa s partnerom 400 – 500 eur. Nakupujú základné potraviny ako ovocie, zelenina, mäso a priznáva, že predtým ich stál nákup menej.

„Predtým som týždenne míňala približne 60 eur, teraz je to 100 eur. Môj tip na šetrenie je pozerať letáky a kupóny, to milujem.“

Archív respondentov
Zdroj: Archív respondentov

A čo väčšie rodiny?

Jarova rodina je o niečo väčšia než v bežných domácnostiach. 34-ročný respondent nám povedal, že ich je dokopy 10, čiže sa musí okrem seba a manželky postarať aj o 8 detí.

„Náš budget je 800 eur. Míňame najviac na syr, salámu, pečivo, kartóny mlieka, plienky a vlhčené utierky. Nekupujeme žiadne polotovary a ani kuracie prsia – radšej celé kurča. Minimalizujeme straty a maximalizujeme úžitok potravín,“ vysvetľuje Jaro.

Zuzka je v trojčlennej domácnosti so synom tínedžerom, na ktorú vyjde mesačne približne 600 až 700 eur. Najčastejšie kupuje zeleninu, maslo, syry, vajcia, jogurty, ovocie, mäso a pečivo.

„Jem iba morčacie mäso a snažím sa kupovať iba z biochovov, to je príšerne drahé. Pociťujem, že oproti minulému roku potraviny zdraželi o 10, možno aj o 20 percent, najmä mäso, zelenina, koreniny a čokoláda,“ píše Zuzka a dodáva, že sa snaží nekupovať „blbosti“ ako sladené nealkoholické nápoje a neplytvať jedlom.

UGC
Zdroj: Archív respondentky
Viacerí respondenti sa zhodli, že najlepším tipom, ako ušetriť na potravinách, je nakupovanie produktov v zľavách, pozerať letáky, využívať kupóny a akcie v aplikáciách.

Pozri si aktuálny leták Lidl, v ktorom ťa prekvapí množstvo znížených cien produktov. S vernostným programom v apke Lidl Plus ušetríš ešte viac – okrem zliav získaš po každom nákupe stierací žreb, kde môžeš vyhrať extra zľavu. 💶 🤩
Ušetri na potravinách s Lidl Plus
Doporučeno
KOMENTÁŘ: Mít depresi není volba ani snaha někoho urazit. Kauza Sarah Haváčové ukazuje, jak hluboké stigma v Česku stále máme KOMENTÁŘ: Mít depresi není volba ani snaha někoho urazit. Kauza Sarah Haváčové ukazuje, jak hluboké stigma v Česku stále máme 20. února 2026 v 14:00
Doporučeno
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky 14. února 2026 v 12:36
Doporučeno
Jana je koordinátorka intimity ve filmech: „Pracovala jsem i s hollywoodskými hvězdami. Intimní partie zakrýváme“ Jana je koordinátorka intimity ve filmech: „Pracovala jsem i s hollywoodskými hvězdami. Intimní partie zakrýváme“ 19. února 2026 v 7:00
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít předplacené REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
ZAUJÍMAVOSTI
Doporučujeme
„Princ Andrew věřil, že sex se mnou je jeho právo.“ Virginii bylo jen 17 let, když si z ní Epstein udělal sexuální otrokyni
refresher+
„Princ Andrew věřil, že sex se mnou je jeho právo.“ Virginii bylo jen 17 let, když si z ní Epstein udělal sexuální otrokyni
před 3 dny
Patnáct hacků, díky kterým vydrží u cvičení i lidi, kteří to vždycky vzdají. Takhle zůstaneš konzistentní
Sponzorovaný obsah
Patnáct hacků, díky kterým vydrží u cvičení i lidi, kteří to vždycky vzdají. Takhle zůstaneš konzistentní
11. 2. 2026 10:30
Jana je koordinátorka intimity ve filmech: „Pracovala jsem i s hollywoodskými hvězdami. Intimní partie zakrýváme“
refresher+
Jana je koordinátorka intimity ve filmech: „Pracovala jsem i s hollywoodskými hvězdami. Intimní partie zakrýváme“
před 2 dny
Storky
Hra o trůny se v létě dočká dalšího prequelu
Známe první účastnice show Růže pro nevěstu. Kdo bude usilovat o lásku?
PlayStation 6 se nejspíš zpozdí. Kdy by mohl dorazit?
Hvězda Heated Rivalry bude k vidění v novém mysteriózním thrilleru
Růžový porcelán české značky. Inspirován je postavou z Harryho Pottera
Pitbull chce pokořit světový rekord. Chystá největší sraz lidí s „pleškou“
Začínal vedle Biebera. Teď míří The Kid LAROI poprvé do Prahy
LEGO odhalilo nostalgický set se Snoopym a jeho ikonickou boudou
Herci ze Stranger Things opět spolu. Potkali se na svatbě Robin
Charlieho andílci se vrátí s novým filmem: Co víme o pokračování slavné série?
Konečně! První Kingdom Come dostává zdarma vylepšenou verzi s českým dabingem
Martin Scorsese je v Praze. Točí tu film s DiCapriem
Legendární Diablo II obdrží nový update po 25 letech
Mumie 4 už má oficiální datum premiéry! Počkáme si ještě roky
Britney Spears prodala práva ke své hudbě. Na jaký balík si přišla?
Unikly záběry ze zrušeného Pána prstenů. Vydali bychom se do Gondoru i Hůrky
Nový pár? Kim Kardashian vyrazila na Super Bowl s Lewisem Hamiltonem
Je tohle hra roku? Nové RPG o množení koček sbírá skoro perfektní hodnocení
Ohol se jako Jindra. Kingdom Come dostává sběratelskou edici holícího strojku
ZOH 2026: Podívej se na top momenty ze zahajovacího ceremoniálu
Lifestyle news
VIDEO: „Žijte teď. V přítomnosti.“ Herec Eric Dane před smrtí natočil srdcervoucí vzkaz pro své dcery
před 5 minutami
Virální opičák Punch neudělá bez svého plyšáka ani krok. K útokům ostatních opic se nyní vyjádřila zoo
před 2 hodinami
Hra o trůny se v létě dočká dalšího prequelu
dnes v 07:49
Nosí je Bad Bunny nebo Cate Blanchett. Teď ABODI představilo kabelky s českou značkou Vuch
včera v 17:09
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší sýrová jídla světa. Jak dopadl český smažák?
včera v 16:32
VIDEO: Sourozenci ze Hry o trůny se líbají v novém filmu. Reakce znechucených herců tě pobaví
včera v 15:16
Hezucká čelí po smrti manžela útokům na sítích. Závistivcům poslala vzkaz
včera v 13:32
Známe první účastnice show Růže pro nevěstu. Kdo bude usilovat o lásku?
včera v 11:53
Tommy Shelby vs. náckové. První trailer láká na epické zúčtování s fašismem
včera v 10:39
Fenomén Markovič pokračuje. Třetí série krimi fenoménu zmapuje další slavné případy
včera v 09:15
Zpravodajství
Spojené státy americké (USA) Česko Donald Trump Politika
Více
PRŮZKUM: Motoristé by se už do Sněmovny nedostali, nové hnutí zažívá úspěch. Jak by Češi a Češky volili teď?
před hodinou
Donald Trump zavedl 10procentní clo pro celý svět. Začne platit už za pár dní
před 2 hodinami
Vyroste na Aljašce reálný Jurský park? První mamut by se mohl narodit už za dva roky
dnes v 07:10
Více z tématu Filmy & Seriály Všechno
Nejlépe hodnocený český film poslední doby dorazil na Netflix. Ihned obsadil první místo
Nejlépe hodnocený český film poslední doby dorazil na Netflix. Ihned obsadil první místo
před 2 dny
Příčina smrti herce z Pulp Fiction a Masky odhalena. Odborník potvrdil tragický důvod
včera v 07:49
Sbormistr mění jméno hlavní postavy. Skutečná oběť z kauzy promluvila o tom, jak jí film ničí psychické zdraví
před 2 dny

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Hra o trůny se v létě dočká dalšího prequelu
Filmy a Seriály
dnes v 07:49
Hra o trůny se v létě dočká dalšího prequelu
dnes v 07:49
Hra s názvem Game of Thrones: The Mad King bude mít premiéru letos v létě v Royal Shakespeare Theatre ve Stratfordu nad Avonou, rodišti samotného Williama Shakespeara.
Našli jsme restaurace, kde na maso s radostí zapomeneš. Kam na nejlepší vege jídlo v Praze?
Našli jsme restaurace, kde na maso s radostí zapomeneš. Kam na nejlepší vege jídlo v Praze?
dnes v 07:00
KOMENTÁŘ: Mít depresi není volba ani snaha někoho urazit. Kauza Sarah Haváčové ukazuje, jak hluboké stigma v Česku stále máme
KOMENTÁŘ: Mít depresi není volba ani snaha někoho urazit. Kauza Sarah Haváčové ukazuje, jak hluboké stigma v Česku stále máme
včera v 14:00
Známe první účastnice show Růže pro nevěstu. Kdo bude usilovat o lásku?
Známe první účastnice show Růže pro nevěstu. Kdo bude usilovat o lásku?
včera v 11:53
WEEKEND RADAR: Machine Gun Kelly v O2 areně, Arleta v Klubovně a filmové klasiky. Co dělat o víkendu?
WEEKEND RADAR: Machine Gun Kelly v O2 areně, Arleta v Klubovně a filmové klasiky. Co dělat o víkendu?
včera v 07:00
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
KOMENTÁŘ: Mít depresi není volba ani snaha někoho urazit. Kauza Sarah Haváčové ukazuje, jak hluboké stigma v Česku stále máme
KOMENTÁŘ: Mít depresi není volba ani snaha někoho urazit. Kauza Sarah Haváčové ukazuje, jak hluboké stigma v Česku stále máme
včera v 14:00
Nejlépe hodnocený český film poslední doby dorazil na Netflix. Ihned obsadil první místo
Nejlépe hodnocený český film poslední doby dorazil na Netflix. Ihned obsadil první místo
před 2 dny
Fenomén Markovič pokračuje. Třetí série krimi fenoménu zmapuje další slavné případy
Fenomén Markovič pokračuje. Třetí série krimi fenoménu zmapuje další slavné případy
včera v 09:15
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší sýrová jídla světa. Jak dopadl český smažák?
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší sýrová jídla světa. Jak dopadl český smažák?
včera v 16:32
Hvězdný herec z Euforie a Chirurgů Eric Dane zemřel ve věku 53 let. Podlehl vážné nemoci
Hvězdný herec z Euforie a Chirurgů Eric Dane zemřel ve věku 53 let. Podlehl vážné nemoci
včera v 06:39
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
14. 2. 2026 12:36
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
16. 2. 2026 7:00
5
Jana je koordinátorka intimity ve filmech: „Pracovala jsem i s hollywoodskými hvězdami. Intimní partie zakrýváme“
refresher+
Jana je koordinátorka intimity ve filmech: „Pracovala jsem i s hollywoodskými hvězdami. Intimní partie zakrýváme“
před 2 dny
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejvyšších finančních odměn za olympijské zlato. Kolik dostanou Češi a Češky?
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejvyšších finančních odměn za olympijské zlato. Kolik dostanou Češi a Češky?
15. 2. 2026 8:57
KOMENTÁŘ: „Koukej se pochlapit!“ aneb když čeští muži vysvětlují olympioničce, jak správně menstruovat
KOMENTÁŘ: „Koukej se pochlapit!“ aneb když čeští muži vysvětlují olympioničce, jak správně menstruovat
15. 2. 2026 17:00
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
10. 2. 2026 7:00
3
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
26. 1. 2026 12:26
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
14. 2. 2026 12:36
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
16. 2. 2026 7:00
5
Francouzský krasobruslařský pár vyhrál zlato na olympiádě. Jejich soukromí je plné kontroverzí
Francouzský krasobruslařský pár vyhrál zlato na olympiádě. Jejich soukromí je plné kontroverzí
12. 2. 2026 11:46
Domů
Sdílet
Diskuse