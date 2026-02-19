Internetové novinky: Prečo je na Rebeku z Ruže nahnevaný internet a čo ti prinesie rok ohnivého koňa? (SCROLLÁDA)

Ako každý týždeň sa Kika ponorila do internetového chaosu, aby ti všetko zhrnula a nič ti neušlo.
Tento týždeň to bolo celkom crazy. Sledovali sme napínavý hokej a vyplávala aj informácia, že na olympiáde majú málo kondómov. V sobotu bol Valentín a Rebeka sa rozhodla priliať oheň do hejterského ohníka. Pridala video na TikToku ohľadne darovania kvetov mamám a babkám na Valentína a aký z toho má pocit.
Začal sa aj lunárny rok a máme tu rok ohnivého koňa. Čo ti prinesie, ti Kika povie vo videu, ale spoiler alert – nemáš sa čoho báť, skôr sa máš na čo tešiť.
Highlightom je návrat reality show "Mama, ožeň ma", z čoho sa Kika mimoriadne teší. Zaspomínala si aj na top bizarnosti z minulých sérií tejto šou. Na novú sériu sa môžeš tešiť už čoskoro a čaká nás aj jeden twist.
Prebrali sme aj Stefana Salvatora na Štrbskom plese a North West a jej „NOR11“.
