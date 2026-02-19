Pri treťom českom góle bolo na ľade šesť hráčov v bielych dresoch, no rozhodcovia situáciu nezachytili a zásah uznali.
Vo včerajšom štvrťfinálovom zápase ZOH sa proti sebe postavili Česko a Kanada. Hoci duel napokon dopadol v prospech Kanady, ktorá vyhrala 4:3 po predĺžení, stretnutie sprevádzal jeden mimoriadne zaujímavý a diskutovaný moment. Pri treťom českom góle, ktorý strelil Ondřej Palát, bolo totiž na ľade šesť hráčov v bielych dresoch.
Nikto z rozhodcov si to v danom momente nevšimol – hráči gól oslávili, odkorčuľovali na striedačku a hra pokračovala bez akéhokoľvek zásahu. Rozhodcovia teda situáciu neposúdili ako priestupok „príliš veľa hráčov na ľade“, a gól uznali.
Czechia appears to have gotten away with a pretty blatant too-many-men infraction on Ondrej Palat’s 3rd period goal. 😳#MilanoCortina2026 pic.twitter.com/Skn0oHQj3B— BarDown (@BarDown) February 18, 2026
Práve tento gól vyvolal po zápase veľkú diskusiu, keďže mohol výrazne ovplyvniť jeho priebeh. Česi v zápase niekoľkokrát viedli, no Kanada napokon dokázala vyrovnať a v predĺžení rozhodnúť o svojom postupe.
different angle. So clearly six Czechs in the zone. How did that not get called? https://t.co/VPp7EevaVd pic.twitter.com/HIovqAmQQw— Jeff Paterson (@patersonjeff) February 18, 2026
Český hokejový tím sa tak s olympijským turnajom rozlúčil, zatiaľ čo Kanaďania pokračujú ďalej v boji o medaily. V semifinále ich čaká v piatok 20. februára o 16:40 súboj s Fínskom. Slovensko sa v ten istý deň o 21:10 stretne s USA.