Tesco rozširuje sieť predajní a otvára nový supermarket v bratislavskej Petržalke. Podporí aj miestnu komunitu

Spoločnosť Tesco pokračuje v rozširovaní svojej siete maloobchodných predajní na Slovensku. K súčasným 181 prevádzkam pribudne od štvrtka 19. februára 2026 nový supermarket na Hálovej ulici v bratislavskej Petržalke. Moderná predajňa, situovaná v srdci najväčšieho slovenského sídliska, prinesie obyvateľom kvalitné potraviny za dostupné ceny. Otvorenie novej predajne bude sprevádzať aj podpora miestnej komunity a špeciálne zľavy pre zákazníkov.
Nový supermarket Tesco Hálova prináša moderné technológie a maximálny komfort pri nakupovaní. Zákazníci z Petržalky a okolia tu nájdu šesť pokladní, z toho štyri samoobslužné, ako aj službu Scan & Shop v mobile, ktorá umožňuje ešte rýchlejší a jednoduchší nákup. Súčasťou predajne je aj zálohomat a obľúbený kávový pult, ktorý spríjemní zážitok z nakupovania. Nový supermarket ponúkne kompletný sortiment – čerstvé, mrazené, chladené aj trvanlivé potraviny, ako aj sezónnu ponuku produktov.
Supermarket bude otvorený sedem dní v týždni – od pondelka do soboty v čase od 6.00 do 21.00 hod. a v nedeľu od 7.00 do 21.00 hod. O fungovanie novej predajne s rozlohou 637 metrov štvorcových sa postará 14 kolegov a kolegýň z Tesca.
Na prvých zákazníkov nového supermarketu čaká zároveň aj atraktívna otváracia ponuka. Od 19. do 22. februára 2026 môžu pri nákupe v supermarkete Tesco Hálova získať zľavu 10 % na celý nákup pri použití Tesco Clubcard, a to až do maximálnej výšky 10 eur.
„Teší nás, že otvorením nového supermarketu na bratislavskej Hálovej ulici sme našim zákazníkom opäť o niečo bližšie. Najväčšie slovenské sídlisko si zaslúži širokú sieť moderných prevádzok, ktoré ponúkajú rýchly, pohodlný a cenovo dostupný nákup v blízkosti domova,“ hovorí Martin Kuruc, generálny riaditeľ Tesca na Slovensku.
Pokračuje: „V Tescu je zároveň naším cieľom stať sa nielen obľúbeným miestom nákupu, ale aj aktívnou súčasťou miestnej komunity. Preto sme sa rozhodli podporiť organizáciu Brána do života a prispieť k zlepšeniu služieb bezpečného ženského domu v lokalite Petržalky. Počas prvých dvoch dní prevádzky daruje Tesco organizácii 1 euro z každého nákupu nad 10 eur.“
Organizácia Brána do života sa dlhodobo venuje pomoci ženám a deťom v krízových životných situáciách, najmä obetiam domáceho násilia. Prevádzkuje Bezpečný ženský dom, kde poskytuje bezpečné bývanie aj odbornú psychologickú, sociálnu a právnu pomoc.
Finančný príspevok Tesca vo výške 1 euro z každého nákupu nad 10 eur počas prvých 2 dní prevádzky nového supermarketu Hálova podporí zlepšenie kvality služieb a pomôže ženám na ceste k novému začiatku. Organizáciu Brána do života - Bezpečný ženský domov podporuje v rámci boja proti domácemu násiliu aj Nadácia Tesco, ktorá jej v roku 2025 prispela sumou 10-tisíc eur a v podpore pokračuje aj tento rok.