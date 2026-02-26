Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
dnes 26. února 2026 v 16:00
Čas čtení 4:44

Koľko kalórií denne prijať? Väčšina ľudí rieši čísla, no ignoruje jednu kľúčovú vec v strave

Koľko kalórií denne prijať? Väčšina ľudí rieši čísla, no ignoruje jednu kľúčovú vec v strave
Zdroj: Dupe Photos / rin owen
Alexandra Mravíková
Alexandra Mravíková
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Vieš, ktorá živina by nemala chýbať v tvojom jedálničku?

Koľko kalórií by sme mali denne zjesť, aby sme mali energiu, cítili sa dobre a nemuseli nad jedlom premýšľať celý deň? Sociálne siete ponúkajú rýchle odpovede a univerzálne čísla, no realita je trochu zložitejšia. To, čo funguje jednému, nemusí sedieť druhému – a práve preto veľa ľudí tápe.

Možno aj ty poznáš situáciu, keď sa snažíš jesť „lepšie“, no napriek tomu si unavený, hladný alebo máš pocit, že ti počas dňa chýba energia. Problém často nie je v tom, koľko toho zješ, ale v tom, z čoho sa tvoj jedálniček skladá. Jedna živina pritom ostáva dlhodobo podceňovaná.

Tento článok obsahuje affiliate odkazy. Produkty sú vybrané nezávisle redakciou.
Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.

Univerzálny kalorický príjem neexistuje

Hneď v úvode si musíme povedať, že hoci je internet plný univerzálnych čísiel a rád, ľudské telo nefunguje podľa jednej tabuľky. Denný energetický príjem ovplyvňuje vek, výška, váha, množstvo svalovej hmoty aj to, ako vyzerá tvoj bežný deň – či väčšinu času sedíš, alebo sa pravidelne hýbeš. 

Orientačne sa u žien denný odporúčaný príjem kalórií pohybuje okolo 1 600 až 2 400 kcal denne, ak majú bežnú mieru aktivity. U mužov býva potreba energie spravidla vyššia, najčastejšie približne 2 000 až 3 000 kcal denne, vždy však závisí od pohybu, veku či množstva svalovej hmoty.

Aj preto nemá veľký zmysel porovnávať sa s kamarátmi alebo influencermi. Dvaja ľudia rovnakej váhy môžu mať úplne rozdielnu potrebu energie len preto, že majú odlišný životný štýl. 

Ak chceš získať orientačný prehľad, najjednoduchšie je použiť online kalkulačku denného energetického príjmu. Získaš ta základný bod, od ktorého sa dá odraziť.

online kalkulačka energetického príjmu
@xtinefit

Calories explained

♬ original sound - Your Fitness Coach

Nie je to len o množstve, ale aj o type

Keď sa hovorí o strave, veľmi často sa spomína len množstvo kalórií. Menej sa však rieši kvalita jedla a jeho zloženie. Dve jedlá môžu mať podobnú energetickú hodnotu, no úplne iný vplyv na energiu, koncentráciu či pocit sýtosti – nejde totiž len o čísla, ale aj o to, z akých makroživín, teda bielkovín, sacharidov a tukov, sa dané jedlo skladá.

Ak si niekedy po sladkých raňajkách zažil rýchly pokles energie alebo chuť na ďalšie snacky, pravdepodobne nešlo o nedostatok kalórií, ale o nevyvážené zloženie jedla.

Jednou z najčastejších chýb v modernom jedálničku je nízky príjem bielkovín. Veľa ľudí sa spolieha najmä na rýchle sacharidy – pečivo, sladké snacky či cestoviny – a proteíny ostávajú skôr doplnkom než základom jedálnička.

@tymiere_griffin 5 REASONS WHY PROTEIN IS SO IMPORTANT 🥩🍳🌱 Long story short, make sure you’re eating enough protein. A lot of people don’t know this but amino acids found in dietary protein are the building blocks of keratin and collagen. This is what makes up healthy hair skin and nails. This also helps with with hair strength, moisture, and prevents greying 👴🏾 Protein, along with carbs carry the least amount of calories per gram. They have 4 calories per every gram, in contrast Fat has 9. Protein is the building block of your muscles. Therefore, eating adequate amounts of protein helps you maintain your muscle mass and promotes muscle growth when you do strength training. 🦍 Because a high-protein diet boosts metabolism and leads to an automatic reduction in calorie intake and cravings, many people who increase their protein intake tend to lose weight almost instantly. Especially with beginners. I use @ghostlifestyle always! you can use my code : Tygriffin to save you some money on the highest quality protein powder. #protein #macros #personaltrainer #nutrition ♬ original sound - Tymiere Griffin

Bielkoviny pritom zohrávajú dôležitú úlohu nielen pri športe, ale aj v bežnom fungovaní tela. Podieľajú sa na regenerácii, ovplyvňujú pocit sýtosti a pomáhajú stabilizovať energiu počas dňa. Ich dostatok môže mať vplyv aj na kvalitu pokožky, vlasov či celkovú vitalitu.

Bielkoviny v ľudskom tele: 

  • pomáhajú s rastom a regeneráciou tkanív,
  • fungujú ako hormóny a prenášajú signály medzi bunkami,
  • tvoria štruktúru kože, vlasov, kostí či svalov,
  • podporujú imunitu a tvorbu protilátok,
  • prenášajú živiny, kyslík a ďalšie látky v tele,
  • v prípade potreby môžu slúžiť aj ako zdroj energie.

Koľko bielkovín denne zaradiť do jedálnička

Podobne ako pri kalóriách všeobecne, aj tu záleží na životnom štýle, pohybe či celkovej skladbe jedálnička. Existujú však orientačné odporúčania, ktoré môžu poslúžiť ako jednoduchý kompas.

Pre väčšinu bežne aktívnych ľudí sa odporúča zhruba 0,8 gramu bielkovín na kilogram telesnej hmotnosti denne. V praxi to znamená, že človek s váhou 70 kilogramov môže cieliť približne na 85 až 110 gramov bielkovín denne. Nejde však o presnú matematiku – skôr o rámec, ktorý pomáha uvedomiť si, či sa pohybuješ približne v správnom rozmedzí.

Ak však pravidelne športuješ alebo máš fyzicky náročnejší režim, potreba sa môže mierne zvýšiť. Neznamená to však, že musíš počítať každý gram – často stačí pozrieť sa na to, či sa zdroj bielkovín objaví v každom hlavnom jedle.

Ako prirodzene zvýšiť príjem bielkovín

Často ide skôr o malé úpravy, ktoré prirodzene zapadnú do bežného dňa. Začať sa dá úplne jednoducho – skús do jedálnička zaradiť viac potravín bohatých na bielkoviny, ako sú skyr, tvaroh, vajcia, ryby či kuracie alebo morčacie mäso, ktoré zvýšia príjem proteínov bez veľkých zmien v jedálničku. 

Následne môžu prísť na rad aj praktické swapy, napríklad proteínové cestoviny namiesto klasických, ktoré môžu obsahovať výrazne viac bielkovín v jednej porcii než tradičné varianty. Podobne fungujú aj rôzne druhy strukovín, ktoré sa dajú jednoducho pridať do šalátov či bowlov.

🍽 Na tanier si pridaj:

👉 cestoviny z červenej šošovice (1,95 €)

👉 tekuté vaječné bielka (7,50 €)

👉 fazuľa Mungo (2,30 €)

Pomôcť môže aj pravidlo „dopĺňaj, nie nahraď“. Namiesto toho, aby si zo dňa na deň menil celý jedálniček, skús k tomu, čo už ješ, pridať bielkovinovú zložku. Ak máš pocit, že ráno nestíhaš alebo končíš pri sladkých raňajkách bez sýtosti, pomôcť môžu produkty, ktoré už majú bielkoviny priamo v základe. Ryžová proteínová kaša, mix semiačok alebo zmes na proteínové palacinky dokážu zrýchliť prípravu jedla a zároveň pridať viac živín bez komplikovaného plánovania.

🍽 Na tanier si pridaj:

👉 ryžová proteínová kaša (6,10 €)

👉 zmes na proteínové palacinky (8,50 €)

👉 mix semienok (2,30 €)

Pri snackoch alebo dňoch, keď nemáš čas na plnohodnotné jedlo, môže byť praktickým riešením aj srvátkový proteín. Nemusí slúžiť len na shake po tréningu – veľa ľudí ho pridáva aj do ovsenej kaše, jogurtu či smoothie, čím jednoducho zvýšia príjem bielkovín.

🍽 Na tanier si pridaj:

👉 proteínová tyčinka (1,70 €)

👉 srvátkový proteín (19,95 €)

@cooklikeimbook You can eat your protein whenever you want. It’s just easier for most people to hit their protein goal when consumed earlier so they’re not rushed at night. Do what works best for your lifestyle and for your schedule! Having a secondary protein is such an easy way to get in extra protein without it feeling like protein. Fat free cheese, protein wraps, adding an egg, are all great ways to boost protein in a meal. Your protein goal should be 0.6-1.2g x current body weight (number is depending on your goals, body fat percentage, and lifestyle). If you are one of my subscribers on Instagram, then message me anytime and I’d be happy to coach or answer any questions. Stay warm and stay safe ✌🏻 #fitness #weightlosshelp #weightlosstips #fatloss #fatlosstips #transformation #health #nutritionist ♬ Soulful Strut - The Fame Gang
Doporučeno
KOMENTÁŘ: Mít depresi není volba ani snaha někoho urazit. Kauza Sarah Haváčové ukazuje, jak hluboké stigma v Česku stále máme KOMENTÁŘ: Mít depresi není volba ani snaha někoho urazit. Kauza Sarah Haváčové ukazuje, jak hluboké stigma v Česku stále máme 20. února 2026 v 14:00
Doporučeno
KOMENTÁŘ: „Koukej se pochlapit!“ aneb když čeští muži vysvětlují olympioničce, jak správně menstruovat KOMENTÁŘ: „Koukej se pochlapit!“ aneb když čeští muži vysvětlují olympioničce, jak správně menstruovat 15. února 2026 v 17:00
Doporučeno
10 největších filmových otázek, nad kterými si dodnes všichni lámou hlavu. Odpovědi na některé tě asi překvapí 10 největších filmových otázek, nad kterými si dodnes všichni lámou hlavu. Odpovědi na některé tě asi překvapí 25. února 2026 v 7:00
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
ZDRAVIE
Doporučujeme
Matúš hledá pod vodou pohřešované: „Nic nevidíš, těla najdeš tak, že do nich narazíš hlavou“
Refresher Club
Matúš hledá pod vodou pohřešované: „Nic nevidíš, těla najdeš tak, že do nich narazíš hlavou“
před 2 dny
Storky
Hororová hra roku? První reakce vynášejí nový Resident Evil do nebes
Po 10 letech vývoje je to tady. Lily Collins bude nová Audrey Hepburn
Mads Mikkelsen je v Praze! Brzy tu potkáš i Lea DiCapria a Jennifer Lawrence
Kingdom Come bude mít hraný film. Vávra má novou roli, spekuluje se o sporech
Met Gala 2026 odhalila dress code: „Fashion Is Art“ nechává fantazii volnost
Silné, odvážné a připravené na lásku. Známe další účastnice Růže pro nevěstu
Česko-slovenský film může zabojovat o Oscara. Získal prestižní ocenění
Na podporu dcer zesnulého herce Erica Danea vznikla sbírka
Hra o trůny se v létě dočká dalšího prequelu
Známe první účastnice show Růže pro nevěstu. Kdo bude usilovat o lásku?
PlayStation 6 se nejspíš zpozdí. Kdy by mohl dorazit?
Hvězda Heated Rivalry bude k vidění v novém mysteriózním thrilleru
Růžový porcelán české značky. Inspirován je postavou z Harryho Pottera
Pitbull chce pokořit světový rekord. Chystá největší sraz lidí s „pleškou“
Začínal vedle Biebera. Teď míří The Kid LAROI poprvé do Prahy
LEGO odhalilo nostalgický set se Snoopym a jeho ikonickou boudou
Herci ze Stranger Things opět spolu. Potkali se na svatbě Robin
Charlieho andílci se vrátí s novým filmem: Co víme o pokračování slavné série?
Konečně! První Kingdom Come dostává zdarma vylepšenou verzi s českým dabingem
Martin Scorsese je v Praze. Točí tu film s DiCapriem
Lifestyle news
Legendární Akta X se vrátí na obrazovky. Dělá je režisér nejlepšího hororu posledních let
před 2 hodinami
Upřímnost vítězství nepřinese. Survivor Česko má první vyřazenou
před 3 hodinami
Jak vzniklo zlato a uran? Pražské planetárium uvede strhující snímek o původu prvků a lidstva
dnes v 14:09
Hororová hra roku? První reakce vynášejí nový Resident Evil do nebes
dnes v 12:30
Unikátní výstava nelegálních pražských billboardů láká do Galerie Mánes. Navštívíš ji až po setmění
dnes v 11:40
Luxusní létající hotel společnosti Four Seasons přistál v Praze. Letenku si jen tak někdo nekoupí
dnes v 10:45
Po 10 letech vývoje je to tady. Lily Collins bude nová Audrey Hepburn
dnes v 09:32
„Lidé je sledují jako postavy v seriálu.“ Účastníci reality shows podle průzkumu rychle ztrácejí dosahy, prosadí se jen někteří
dnes v 07:28
Zpravodajství
Donald Trump Spojené státy americké (USA) Zahraničí Doprava
Více
Trump ostře zaútočil na Roberta De Nira. Označil ho za „chorého a pomateného“
před 2 hodinami
Kubánská pobřežní stráž zastřelila čtyři lidi z člunu z Floridy. Havana hovoří o pokusu o terorismus
před 2 hodinami
Jaro je konečně tady? O víkendu bude až 16 stupňů
dnes v 15:35

Více z tématu Zdraví

Všechno
Temná strana wellness. Jak z nás fitness trackery dělají otroky vlastních statistik a jak začít se skutečnou sebepéčí?
Temná strana wellness. Jak z nás fitness trackery dělají otroky vlastních statistik a jak začít se skutečnou sebepéčí?
včera v 13:00
KOMENTÁŘ: „Koukej se pochlapit!“ aneb když čeští muži vysvětlují olympioničce, jak správně menstruovat
KOMENTÁŘ: „Koukej se pochlapit!“ aneb když čeští muži vysvětlují olympioničce, jak správně menstruovat
15. 2. 2026 17:00
KOMENTÁŘ: Mít depresi není volba ani snaha někoho urazit. Kauza Sarah Haváčové ukazuje, jak hluboké stigma v Česku stále máme
KOMENTÁŘ: Mít depresi není volba ani snaha někoho urazit. Kauza Sarah Haváčové ukazuje, jak hluboké stigma v Česku stále máme
20. 2. 2026 14:00
Nahmatala jsem si bulku v prsu. Co se dělo dál a proč bys měl*a čas od času zajít na preventivní ultrazvuk
Nahmatala jsem si bulku v prsu. Co se dělo dál a proč bys měl*a čas od času zajít na preventivní ultrazvuk
18. 2. 2026 13:00
Které ořechy jsou pro nás zdravotně nejpřínosnější? Vědci mají v druzích a jejich benefitech jasno
Které ořechy jsou pro nás zdravotně nejpřínosnější? Vědci mají v druzích a jejich benefitech jasno
14. 2. 2026 17:11
Porucha erekce trápí čím dál více mladých Čechů. Tohle jsou nejčastější příčiny, vyhledat pomoc není ostuda
Porucha erekce trápí čím dál více mladých Čechů. Tohle jsou nejčastější příčiny, vyhledat pomoc není ostuda
12. 2. 2026 8:03
Více z tématu Beauty Všechno
Výběr nejlepších pánských deodorantů a antiperspirantů: Nezanechávají skvrny a zvládnou i trénink v posilovně
Výběr nejlepších pánských deodorantů a antiperspirantů: Nezanechávají skvrny a zvládnou i trénink v posilovně
19. 2. 2026 10:30
Clean girl estetika je minulost. V roce 2026 přebírá vládu odvážný maximalistický make-up
8. 1. 2026 7:27
Velký bojkot Huda Beauty. Její zakladatelka sdílela kontroverzní příspěvky
29. 1. 2026 12:49

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Do Prahy míří vlna tradice a novodobého ravu. Vystoupí alyona alyona, Logic1000, James Cole & Idea a další
PR zpráva
Do Prahy míří vlna tradice a novodobého ravu. Vystoupí alyona alyona, Logic1000, James Cole & Idea a další
před 3 hodinami
Tradiční masopustní veselí se mění v nekompromisní pražskou párty.
ŽEBŘÍČEK: Mercury retrograde je tady! Máme pro tvoje znamení rady, které ti pomůžou v klidu přežít
ŽEBŘÍČEK: Mercury retrograde je tady! Máme pro tvoje znamení rady, které ti pomůžou v klidu přežít
dnes v 15:00
Poruch příjmu potravy přibývá a mají vysokou úmrtnost. „Začínají i chválením za hubenost,“ vzkazuje expertka
Poruch příjmu potravy přibývá a mají vysokou úmrtnost. „Začínají i chválením za hubenost,“ vzkazuje expertka
dnes v 13:00
Hororová hra roku? První reakce vynášejí nový Resident Evil do nebes
Hororová hra roku? První reakce vynášejí nový Resident Evil do nebes
dnes v 12:30
Rozumíš obchodu i digitálu? Refresher hledá Medior Media Sales Representanta s citem pro kreativní řešení.
Rozumíš obchodu i digitálu? Refresher hledá Medior Media Sales Representanta s citem pro kreativní řešení.
dnes v 10:26
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
10 největších filmových otázek, nad kterými si dodnes všichni lámou hlavu. Odpovědi na některé tě asi překvapí
10 největších filmových otázek, nad kterými si dodnes všichni lámou hlavu. Odpovědi na některé tě asi překvapí
včera v 07:00
Luxusní létající hotel společnosti Four Seasons přistál v Praze. Letenku si jen tak někdo nekoupí
Luxusní létající hotel společnosti Four Seasons přistál v Praze. Letenku si jen tak někdo nekoupí
dnes v 10:45
KVÍZ: Jak dobře si pamatuješ si učitele a učitelky z českých filmů? Otestuj své znalosti
KVÍZ: Jak dobře si pamatuješ si učitele a učitelky z českých filmů? Otestuj své znalosti
před 2 dny
Nejlépe hodnocený český film poslední doby dorazil na Netflix. Ihned obsadil první místo
Nejlépe hodnocený český film poslední doby dorazil na Netflix. Ihned obsadil první místo
19. 2. 2026 17:44
PRŮZKUM: Využíváš rozvoz jídla? Poděl se o své preference a získej kredit 2 500 Kč na další objednávky
PRŮZKUM: Využíváš rozvoz jídla? Poděl se o své preference a získej kredit 2 500 Kč na další objednávky
23. 1. 2026 17:00
1
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
22. 2. 2026 15:44
5
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
22. 2. 2026 7:00
1
Nejlépe hodnocený český film poslední doby dorazil na Netflix. Ihned obsadil první místo
Nejlépe hodnocený český film poslední doby dorazil na Netflix. Ihned obsadil první místo
19. 2. 2026 17:44
Jana je koordinátorka intimity ve filmech: „Pracovala jsem i s hollywoodskými hvězdami. Intimní partie zakrýváme“
Refresher Club
Jana je koordinátorka intimity ve filmech: „Pracovala jsem i s hollywoodskými hvězdami. Intimní partie zakrýváme“
19. 2. 2026 7:00
Fenomén Markovič pokračuje. Třetí série krimi fenoménu zmapuje další slavné případy
Fenomén Markovič pokračuje. Třetí série krimi fenoménu zmapuje další slavné případy
20. 2. 2026 9:15
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
10. 2. 2026 7:00
3
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
22. 2. 2026 15:44
5
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
22. 2. 2026 7:00
1
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
14. 2. 2026 12:36
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
16. 2. 2026 7:00
5
Domů
Sdílet
Diskuse