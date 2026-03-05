Hlavní témata
včera 5. března 2026 v 17:30
Čas čtení 2:51

Mám vzťah so ženatým mužom, ktorý tvrdí, že z manželstva nevie odísť kvôli deťom. Chcem to ukončiť, ale on sa stále ozýva

Mám vzťah so ženatým mužom, ktorý tvrdí, že z manželstva nevie odísť kvôli deťom. Chcem to ukončiť, ale on sa stále ozýva
Radka Klučárová
Radka Klučárová
On má dve deti a tvrdí, že z toho nevie odísť kvôli nim. S manželkou žijú len ako spolubývajúci.

V poradni Safe Space odpovedajú experti na otázky čitateľov Refresheru o duševnom a fyzickom zdraví či vzťahoch. Ak máš otázku, pošli nám ju cez formulár a my ju posunieme odborníkovi – psychológovi, lekárovi alebo špecialistovi, ktorý sa tejto téme venuje.
POŠLI OTÁZKU DO SAFE SPACE

Gréta, 37 rokov:

„Mám vzťah so ženatým mužom. Žiaľ, zamotala som sa do toho viac, ako by som sama chcela. Trvá to už rok. Chcela som od toho už neraz odísť, aj som mu to napísala, aby sme to nechali tak, lebo to aj tak nikam nevedie, a aby ma už nekontaktoval. No on sa stále ozýval, nerešpektoval moje hranice a zase som sa tam s ním dostala.

On má dve deti a tvrdí, že z toho nevie odísť kvôli nim. S manželkou žijú len ako spolubývajúci. Momentálne som ho nestretla dva mesiace, držím sa, aj keď je to pre mňa ťažké, lebo sa mi veľmi zapáčil. Dlho som odolávala, ale nakoniec ma zlomil.

On mi píše každý deň, aký má deň, čo robí a podobne. Je to veľmi inteligentný muž, aj tým ma veľmi zaujal, ale...

Prosím, poraďte mi, ako z toho von alebo čo robiť. Aký je váš pohľad?

Ďakujem pekne.“

Odpovedá psychologička Barbora Brzáková Krelová z platformy ksebe.sk.

Zdravím Gréta, z toho, čo opisuješ, je zrejmé, že si sa v tomto vzťahu neocitla pre slabosť či nerozhodnosť, ale preto, že v tebe zasiahol veľmi silné psychologické mechanizmy.

To, čo prežívaš, má znaky intenzívnej zamilovanosti, ktorá je posilňovaná nedostupnosťou partnera.

RODINA, VZŤAHY, SEX
