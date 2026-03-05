On má dve deti a tvrdí, že z toho nevie odísť kvôli nim. S manželkou žijú len ako spolubývajúci.
Gréta, 37 rokov:
„Mám vzťah so ženatým mužom. Žiaľ, zamotala som sa do toho viac, ako by som sama chcela. Trvá to už rok. Chcela som od toho už neraz odísť, aj som mu to napísala, aby sme to nechali tak, lebo to aj tak nikam nevedie, a aby ma už nekontaktoval. No on sa stále ozýval, nerešpektoval moje hranice a zase som sa tam s ním dostala.
On má dve deti a tvrdí, že z toho nevie odísť kvôli nim. S manželkou žijú len ako spolubývajúci. Momentálne som ho nestretla dva mesiace, držím sa, aj keď je to pre mňa ťažké, lebo sa mi veľmi zapáčil. Dlho som odolávala, ale nakoniec ma zlomil.
On mi píše každý deň, aký má deň, čo robí a podobne. Je to veľmi inteligentný muž, aj tým ma veľmi zaujal, ale...
Prosím, poraďte mi, ako z toho von alebo čo robiť. Aký je váš pohľad?
Ďakujem pekne.“
Zdravím Gréta, z toho, čo opisuješ, je zrejmé, že si sa v tomto vzťahu neocitla pre slabosť či nerozhodnosť, ale preto, že v tebe zasiahol veľmi silné psychologické mechanizmy.
To, čo prežívaš, má znaky intenzívnej zamilovanosti, ktorá je posilňovaná nedostupnosťou partnera.
Keď je objekt túžby čiastočne alebo úplne nedostupný, mozog reaguje zvýšeným uvoľňovaním dopamínu – hormónu očakávania a túžby. Nejde teda len o „city“, ale o biologický proces, ktorý môže byť návykový. Pravidelné správy, zdieľanie každodennosti a pocit výnimočného prepojenia tento stav udržiavajú, aj keď sa fyzicky nestretávate.
Z psychologického hľadiska sa v tebe zároveň môže odohrávať vnútorný konflikt medzi rozumom a emočnou väzbou. Rozum jasne vidí, že vzťah nemá perspektívu a že sú porušované tvoje hranice. Emočná časť však reaguje na pozornosť, blízkosť a pocit, že si pre niekoho dôležitá. Tieto dve časti v človeku často stoja proti sebe – a emócie bývajú v krátkodobom horizonte silnejšie než racionálne rozhodnutia.
Dôležitý je aj moment, že tvoje hranice neboli rešpektované. Opakované vracanie sa do vzťahu po pokusoch o odchod môže súvisieť s tzv. traumatickou alebo neistou väzbou – nie v zmysle „traumy“ v dramatickom slova zmysle, ale ako vzorec, kde sa blízkosť strieda s odstupom. Práve táto nestálosť často zvyšuje citovú závislosť, nie ju oslabuje.
To, že muž zostáva v manželstve „kvôli deťom“, zároveň v tebe udržiava nádej, že situácia je len dočasná. Nádej je silný udržiavací faktor – nie preto, že by bola reálna, ale preto, že dáva zmysel bolesti, ktorú znášate.
Tvoja neschopnosť z tohto vzťahu odísť teda neznamená, že by si nebola dosť silná. Skôr to naznačuje, že:
- tvoje emočné potreby boli týmto vzťahom silno aktivované,
- kontakt s ním udržiava zamilovanosť a závislosť,
- a úplné odídenie by znamenalo prejsť fázou smútku a abstinencie, ktorá je krátkodobo veľmi bolestivá.
Cesta von z takéhoto vzťahu zvyčajne nevedie cez presviedčanie sa, ale cez pochopenie vlastných potrieb, ktoré v ňom boli naplnené, a cez dôsledné prerušenie kontaktu, aby sa emocionálny systém mohol upokojiť. Bez toho sa city často neoslabujú, ale pretrvávajú.
Práca s psychológom by ti mohla pomôcť pomenovať, čo presne ťa v tomto vzťahu drží, a ako si do budúcna chrániť hranice tak, aby si nemusela bojovať sama so sebou.
