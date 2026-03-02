Pozri si príbeh o zakázanej láske, kauzu okolo zavraždenej bohatej dizajnérky či emotívne posledné slová slávneho herca.
Som späť s ďalším zoznamom nových filmov a seriálov, ktoré som usilovne pre teba googlila, vyberala a niektoré z nich si aj pozrela. Posledné 2 týždne priniesli naozaj zaujímavé novinky, ktoré ťa určite pripútajú k obrazovke a miestami nenechajú tvoje oči suché.
V mojom výbere nájdeš dokumenty, murder-mystery seriály, akčný thriller, romantický príbeh či feel-good anime.
Ak ťa bavia filmy a rád si posedíš pri dobrom seriáli, daj odber téme WATCH-LIST, nech ti žiadna novinka zo sveta kinomatografie neujde.
Tento obsah je dostupný pro každého
Abys článek mohl dočíst, stačí se přihlásit.
DoporučenoKryštof jako model prorazil v Miláně i Paříži. „Kvůli Gucci mě vyhodili ze školy. Na první casting mě fotila babička“ 1. března 2026 v 7:00
DoporučenoNaked Attraction se vrací. V novém díle bude hledat muže profesionální domina 23. února 2026 v 18:36