Prípravy na ambicióznu seriálovú adaptáciu Harryho Pottera od HBO sú v plnom prúde.
Zatiaľ čo je väčšina hlavných postáv pre prvú sériu vybraná, na obsadenie roly hlavného záporáka, Voldemorta, ešte stále čakáme. Médiá už dlho špekulujú o tom, že by ním mohol byť práve Cillian Murphy. Ten však teraz v rozhovore pre The Times konečne objasnil situáciu.
Murphy na priamu otázku, či je novým Voldemortom, odpovedal jednoznačne. „Kategoricky nie som,“ povedal. Hneď za tým dodal, že by bol rád, aby to bol hlavný titulok.
Herec, ktorý je známy tým, že trávi minimum času na internete, priznal, že o týchto fámach dlho vôbec nevedel. Špekulácie pritom podporil aj Ralph Fiennes (predstaviteľ Voldemorta z pôvodných filmov), ktorý Murphyho meno v minulosti v súvislosti s rolou spomenul.
HBO zatiaľ neoznámilo meno nového predstaviteľa. Objavili sa informácie, že štúdio na túto rolu zvažuje aj ženy, čo by bola oproti knižnej predlohe zmena. Či sa k tomuto kroku produkcia skutočne odhodlá, alebo zostane u tradičného poňatia, sa ešte len uvidí.