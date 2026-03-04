Štúdio Warner Bros. pripravuje film zo sveta Game of Thrones o Aegonovi I. Targaryenovi, no jeho budúcnosť je neistá pre plánovanú fúziu s Paramount.
Štúdio Warner Bros pripravuje film zo sveta Game of Thrones, informuje Variety. Na projekte pracuje scenárista a producent Beau Willimon, známy zo seriálov House of Cards a Andor. Podľa informácií portálu Page Six už odovzdal prvý návrh scenára, no režisér ani herecké obsadenie zatiaľ neboli oznámené.
Budúcnosť filmu je však neistá, keďže Warner Bros je v procese predaja spoločnosti Paramount Skydance. Ak regulačné orgány fúziu schvália, nové vedenie môže niektoré rozpracované projekty zrušiť. Zároveň však ide o jednu z najhodnotnejších značiek štúdia a šéf spoločnosti Paramount, David Ellison, už avizoval ambíciu uvádzať po spojení firiem až 30 filmov ročne do kín.
Príbeh filmu by sa mal zamerať na postavu Aegona I. Targaryena a jeho dobytie kontinentu Westeros, odohrávajúce sa stáročia pred udalosťami pôvodného seriálu. Táto postava sa zatiaľ na obrazovke neobjavila. Rod Targaryenovcov, z ktorého pochádza aj Daenerys Targaryen, stvárnená herečkou Emiliou Clarke, je však ústredným prvkom úspešných spin-offov House of the Dragon a A Knight of the Seven Kingdoms.
Pôvodný seriál vznikol na motívy knižnej ságy od autora George R. R. Martina a počas ôsmich sérií získal množstvo ocenení vrátane cien Emmy.