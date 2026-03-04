Hlavní témata
včera 4. března 2026 v 15:43
Michaela Kedžuchová

Warner Bros pripravuje ďalší trhák: Fanúšikovia sa môžu tešiť na filmový prequel k seriálu Game of Thrones

Warner Bros pripravuje ďalší trhák: Fanúšikovia sa môžu tešiť na filmový prequel k seriálu Game of Thrones
Zdroj: HBO Max
Štúdio Warner Bros. pripravuje film zo sveta Game of Thrones o Aegonovi I. Targaryenovi, no jeho budúcnosť je neistá pre plánovanú fúziu s Paramount.

Štúdio Warner Bros pripravuje film zo sveta Game of Thrones, informuje Variety. Na projekte pracuje scenárista a producent Beau Willimon, známy zo seriálov House of Cards a Andor. Podľa informácií portálu Page Six už odovzdal prvý návrh scenára, no režisér ani herecké obsadenie zatiaľ neboli oznámené.

Max se přejmenoval zpátky na HBO Max
Max se přejmenoval zpátky na HBO Max Zdroj: HBO

Budúcnosť filmu je však neistá, keďže Warner Bros je v procese predaja spoločnosti Paramount Skydance. Ak regulačné orgány fúziu schvália, nové vedenie môže niektoré rozpracované projekty zrušiť. Zároveň však ide o jednu z najhodnotnejších značiek štúdia a šéf spoločnosti Paramount, David Ellison, už avizoval ambíciu uvádzať po spojení firiem až 30 filmov ročne do kín.

 

Príbeh filmu by sa mal zamerať na postavu Aegona I. Targaryena a jeho dobytie kontinentu Westeros, odohrávajúce sa stáročia pred udalosťami pôvodného seriálu. Táto postava sa zatiaľ na obrazovke neobjavila. Rod Targaryenovcov, z ktorého pochádza aj Daenerys Targaryen, stvárnená herečkou Emiliou Clarke, je však ústredným prvkom úspešných spin-offov House of the Dragon a A Knight of the Seven Kingdoms.

Pôvodný seriál vznikol na motívy knižnej ságy od autora George R. R. Martina a počas ôsmich sérií získal množstvo ocenení vrátane cien Emmy.

Game of Thrones
Zdroj: HBO
Tom si na konzervatoři připadal nejhorší, dnes je z něj vycházející hvězda. „Za pár let natočím vlastní film“
Tom si na konzervatoři připadal nejhorší, dnes je z něj vycházející hvězda. „Za pár let natočím vlastní film“
Eliška studuje design a pracuje za barem. „Končím okolo třetí ráno. Je to fyzicky šílené.“ Proč ona a další nemají na výběr?
Eliška studuje design a pracuje za barem. „Končím okolo třetí ráno. Je to fyzicky šílené.“ Proč ona a další nemají na výběr?
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
Jak si najít dream job: Těchto šest kroků bys měl*a udělat, jestli chceš práci, kterou budeš milovat
Jak si najít dream job: Těchto šest kroků bys měl*a udělat, jestli chceš práci, kterou budeš milovat
1
Velký test instantních kaší. Některé chutnaly jako chemický experiment, česká značka mile překvapila
Velký test instantních kaší. Některé chutnaly jako chemický experiment, česká značka mile překvapila
Kryštof jako model prorazil v Miláně i Paříži. „Kvůli Gucci mě vyhodili ze školy. Na první casting mě fotila babička“
Kryštof jako model prorazil v Miláně i Paříži. „Kvůli Gucci mě vyhodili ze školy. Na první casting mě fotila babička“
Tom si na konzervatoři připadal nejhorší, dnes je z něj vycházející hvězda. „Za pár let natočím vlastní film“
Tom si na konzervatoři připadal nejhorší, dnes je z něj vycházející hvězda. „Za pár let natočím vlastní film“
Návrat Tommyho Shelbyho, nový Daredevil nebo žhavý erotický thriller. Tyhle seriály v březnu nesmíš minout
Kolik kalorií denně přijmout? Většina lidí řeší čísla, ale ignoruje jednu klíčovou věc ve stravě
Kolik kalorií denně přijmout? Většina lidí řeší čísla, ale ignoruje jednu klíčovou věc ve stravě
