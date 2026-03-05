Britney Spears zadržali v Kalifornii pre podozrenie z jazdy pod vplyvom alkoholu, pričom ide len o najnovší incident po predaji svojho hudobného katalógu a ukončení 13-ročného opatrovníctva.
Incident sa stal v okrese Ventura County približne o 21:28 miestneho času, keď ju zastavila kalifornská diaľničná polícia, informuje Variety.
Speváčku spútali a následne odviezli na policajnú stanicu. Podľa dostupných informácií ju následne okolo šiestej ráno prepustili na slobodu.
Krátko na to Spears vymazala svoj profil na Instagrame. Jej posledný príspevok obsahoval záhadný odkaz o „krehkosti“ a upozornenie, aby boli ľudia opatrní pri zaobchádzaní s „kráľovnou sŕdc“.
Zadržali ju len niekoľko dní po tom, čo speváčka uspela na súde. Sudca udelil zákaz priblíženia 51-ročnému mužovi z Louisiany, ktorý ju údajne obťažoval už od roku 2013. Podľa súdnych dokumentov sa dokonca objavil pri jej dome v Los Angeles.
Nie je to prvýkrát, čo sa Britney Spears dostala do problémov so zákonom. V roku 2007 čelila štyrom priestupkom po údajnom úteku z miesta nehody v Los Angeles. Obvinenia voči nej neskôr stiahli po tom, čo uhradila škodu majiteľovi vozidla.
Koncom roka 2025 speváčka predala práva na svoj hudobný katalóg vydavateľstvu Primary Wave za približne 200 miliónov dolárov. Súčasťou dohody sú aj hity ako ...Baby One More Time.