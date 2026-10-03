Toto sú najlepšie pekárne v Prešove: Testoval som Kromku, Pochlebe, Rustik či Klasy (Gastrotest)

Kde je najlepšie sladké pečivo a kde zase najchutnejšia focaccia?
Sedím na betónovej lavičke v hoode s novostavbami a v ruke držím asi najlepší kus sladkého pečiva, aký som v živote ochutnal. V hlave si hovorím, že Prešov je pekárenská veľmoc.
„Vidíme, že ľudia si už vedia vybrať a neuspokoja sa len tak s hocičím. A to nás motivuje robiť našu prácu stále lepšie,“ hovorí mi Jožo Kaňuk z pekárne Kromka o náročnosti domácich zákazníkov.
V Prešove prebehla v posledných rokoch pekárenská revolúcia. K tradičným pekárňam pribudli tie moderné, kde pojem „pekárenský výrobok“ ohýbajú do neuveriteľných podôb.
- Ktoré pekárne v Prešove som testoval.
- Kde je najlacnejšie.
- Ktorá pekáreň ma sklamala.
- Kde robia najlepšie sladké pečivo na východnom Slovensku.
- V ktorej pekárni som zaplatil najviac.
- Ktoré miesto vyhralo a čo ho delí od 2. miesta.
Rozhodol som sa navštíviť 5 prevádzok, konkrétne Kromku, Pochlebe, Rustik, Klasy a Pekárovu ženu. V každej si dám jedno slané a jedno sladké pečivo podľa toho, čo si u nich ľudia kupujú najčastejšie.
Koštujem croissant, twister, cinnamon bun, focacciu, oldschool šatôčku či slimák. Poď sa so mnou pozrieť na to, ktorá prešovská pekáreň u mňa vyhrala, ktorá ma mierne sklamala a či dokáže tradičná pekáreň poraziť v teste modernú konkurenciu.
Klasika v štýle "málo muziky za málo peňazí"
Prvá prešovská remeselná pekáreň, týmto statusom sa hrdo pýšia v Klasoch. Ich prevádzka sa nachádza na Solivare v nie príliš rušnom prostredí. V čase mojej návštevy sa tam však strieda jeden zákazník za druhým.
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Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Ktoré pekárne v Prešove som testoval.
- Kde je najlacnejšie.
- Ktorá pekáreň ma sklamala.
- Kde robia najlepšie sladké pečivo na východnom Slovensku.
- V ktorej pekárni som zaplatil najviac.
- Ktoré miesto vyhralo a čo ho delí od 2. miesta.
Víta ma príjemný priestor, naložená vitrína a tiež regál s ostatnými domácimi produktmi. Veľmi milej pani za pultom sa pýtam, čo im ide najviac zo slaného a sladkého. „Zo sladkého ide skoro najviac čučoriedková šatôčka alebo croissant, zo slaného pravdepodobne slimák šunka-syr,“ hovorí.
Šatôčka stojí 1,20 € a slimák 1,60 €, cena je teda určite tradičná a na moje počudovanie veľmi ľudová, všetko ukáže chuť. Aj keď je trošku chladno, usádzam sa pred pobočku na drevený kváder a idem na to.
Po pár hryzoch do šatôčky asi prichádzam na to, prečo stojí niečo málo nad 1 €. Na to, že je tesne po 8:30 ráno, je pečivo tuhšie, nie príliš nadýchané. Lekvár, respektíve hmota, ktorá je vo vnútri, mi chutí umelo a kyslejšie, lepí sa na zuby.
Slimák mierne zachraňuje situáciu, no aj ten je suchší a moment, že zahryznem a dostanem sa k vláčnemu roztečenému syru a šunkovej chuti, neprišiel.
O Klasoch mi známi neskôr povedali, že sú prešovskou špičkou, čo sa týka chlebov, no ostatné trošku zaostáva. Súhlasím.
V závere, Klasy boli prvou remeselnou pekárňou a nik im to nevezme, cenovo sa im pravdepodobne nedá konkurovať, no ak chceš pekárenský zážitok, z Prešova vieš mať viac.
Počet bodov: 5/10
Najlepšia prešovská šatôčka v hre
Šváby reprezent, tradičná pekáreň na kraji mesta má svoje meno najmä vďaka chlebom či žemliam, ktoré od nich berie niekoľko streetfoodových prevádzok z Prešova, Bardejova a okolia.
Rustik pred deviatou ráno fičí naplno. Ľudia, často na blikačkách, len vyskočia z auta pre chlieb či iné čerstvé pečivo a hneď pokračujú v ceste.
Čo im ide najviac z každého? „Šatôčka vanilka-marhuľa, to si dajte sladké, a slané? Asi hotdog, to celkom ide,“ hovorí mi pani za pultom, ktorý doslova spieva preplnením, farbami a vôňami.
Priznám sa, že po skúsenostiach s predošlou šatôčkou som chcel dať tomuto formátu pečiva zbohom a hotdogov v tejto podobe mám dosť zo supermarketov, no idem do toho, čo mi pani ponúkla.
Okej, mením názor na šatôčky a ďakujem sám sebe, že som sa nenechal v hlave odradiť. Šatôčka za 1,50 € je výborná, nadýchaná, správne „fluffy“, vláčna a teplé voňavé cesto sa skoro rozpadá v rukách. Náplň je svieža, perfektná marhuľová marmeláda doplnená o vanilkový krém, ktorého je na môj vkus málo, ale na doplnenie chuti stačí.
Hotdog za 1,60 € ma žiaľ nepotešil. V podstate jem suché cesto bez pečivovej chuti a vo vnútri je smutný, pálivejší párok obalený v slaninke, ktorý je studený. Možno som mal nešťastie na chybný kus, ale na toto sa určite už nevrátim. Ale na šatôčku určite áno!
Rustik je cenovo najbližšie ku Klasom a zameriavajú sa na podobné výrobky, čiže cena poteší a šatôčka pohladí, bodka.
Počet bodov: 7/10
Svetový croissant pod prešovskými panelákmi
Pekárova žena bola v Refresheri spomenutá v teste najlepších košických pekární, kde obstála na výbornú.
V Prešove majú dve pobočky, zavítal som do tej na Sídlisku III. Prevádzka je ukrytá na prízemí paneláka, vo vnútri ma víta milá dáma, ktorá sa po mojej otázke, čo ide najviac, úsmevne ospravedlňuje, že tu pracuje ešte len krátko.
V Pekárovej žene ma o jedenástej nemilo prekvapí takmer prázdna vitrína. To je však viac moja smola a znak kvalitnej práce pre značku, že ich ľudia od skorého rána vypredali. Zo slaného toho veľa neostáva a ani ma nič z toho neláka, slané preto nateraz skipujem. Ich slané pečivá mám však otestované z minulosti a viem, že zaručene nesklamú.
Zo sladkého mám odporúčaný croissant s bielou čokoládou a malinami, ktorý je údajnou vlajkovou loďou Pekárovej ženy. Ostalo ich šesť, teda päť, jeden si hneď beriem, platím 2,70 € a odchádzam preč. Nálož krehkého chrumkavého cesta s bohatou cukrovou posýpkou a prenikavou vôňou malín, tak by som na prvú opísal ich najobľúbenejší kus pečiva.
Po zahryznutí sa mi v ústach rozplynie symfónia malín, cukru, cesta a bielej čokolády, spolu je to dokonalé. Maliny sú viac nakyslo, čo v spojení s kvalitnou bielou čokoládou dotvára zážitok na jednotku s hviezdičkou.
Napriek tomu, že dnes si nedám od Pekárovej ženy nič slané, radím ich na bronzovú priečku, pretože ten croissant chutí perfektne. Cenovo sa už presúvame na drahší level, keďže za jeden croissant platím takmer rovnako ako za celý nákup v Klasoch.
Počet bodov: 8/10
Ide do tuhého
Dostávam sa do bodu, kedy mám vybrať druhé a prvé miesto a cítim sa, akoby som si mal vyberať medzi vlastnými deťmi. Kromka je prešovský fenomén, ktorý prišiel, ukázal kvalitu a následne začal udávať úroveň prešovskej nielen pekárenskej scény. A ten level zvyšuje každý deň.
„Za každým naším výrobkom sú ľudia. Sme remeselná pekáreň, ktorá každý deň pečie čerstvé kváskové a kysnuté pečivo. Žiadne skratky, žiadne polotovary, len poctivá práca,“ hovorí mi Jozef Kaňuk, hlava celého konceptu.
Kromka zásobuje ľudí, ostatné prevádzky a aj samotná značka sa rozširuje. Najnovšie majú prevádzku na Záhradných sadoch v novej štvrti. Prešovčania tak určite hneď pochopili ten úvod, keď opisujem moderný hood, že sedím práve pred Kromkou.
Láka ma napísať, že priestor pôsobí „kodaňsky“ či „berlínsky“, no prečo nenapísať, že pôsobí moderne prešovsky? Pobočka medzi novostavbami ponúka miesta na sedenie a bohatý výber pečiva ich produkcie. Slečne za pultom dávam už známu otázku, čo ide najviac zo slaného a sladkého?
„Tento pudingový twister s čokoládou, odporúčam. Slané určite focaccia s paradajkami a olivami,“ dozvedám sa.
Twister stojí 2,50 € a focaccia 2,70 €, cena spolu je 5,20 €, no neľutujem z nej ani cent, keďže už len na pohľad ide o ďalší level pekárenstva. Sadám si na urban betónovú lavičku pripomínajúcu nadčasový brutalizmus.
Vybaľujem twister a cítim, ako sa mi z bokov úst začnú hrnúť sliny. Pečivo vonia ako čerstvé kakao a puding s čokoládovými guličkami? To si nezažil. Zahryznem, pár sekúnd ostávam odpálený a keď sa postupne vraciam k zmyslom, uvedomujem si, že toto je zaručene najlepší kus sladkého pečiva, aký som kedy jedol. Alebo, aby som bol presný, jeden z dvoch najlepších.
Focaccia môže pre niekoho pôsobiť na oko prázdnejšie, no nemaj strach, to je často jej podstata. Je mäkká, cítiť vyváženú chuť soli, rozmarínu a olív, také malé Taliansko v ústach.
Kromka je pecka, všetko z ich ponuky vyzerá perfektne, priestor je doladený a ako som sa dopočul, stále pracujú na tom, aby sa zlepšovali. Takúto značku si treba vážiť. Už teraz sa neviem dočkať, kedy prídem a ochutnám ich pastel de nata.
Počet bodov: 9,9/10
Rímska pizza a cinnamon bun, z ktorého ťa vyzuje
Druhé prvé miesto, tak by som to opísal z vlastnej skúsenosti najlepšie. Pochlebe patrí k novším členom východniarskej gastrosmotánky. Ich práca a nastavené tempo sú však ďaleko za hranicou východu.
Prevádzka na Floriánovej je maličká, no vidíš z nej dokonca až do „kuchyne“, kde majstri pekári vytvárajú svoje umenie. Po vstupe som očarený z toho, ako vyzerá ich ponuka vo vitríne. Sladké aj slané výrobky lákajú oči a mám podobný náznak Pavlovho reflexu ako pri twisteri z Kromky.
Na chvíľu ku mne pribieha Dominik, jeden z hlavných strojcov tejto značky. „Makáme stále, vylepšujeme receptúry, mladší brat Daniel sa dal na tieto rímske pizze a podobne, ja zas riešim sladšie veci, okrem toho máme teraz novú múku z Rakúska, proste ideme naproti ľuďom a chceme, aby naše výrobky boli čo najlepšie a najkvalitnejšie,“ hovorí a už uteká späť k peci.
Dostávam tip na cinnamon bun s vanilkovým krémom a zo slaného beriem rímsku pizzu šunka-syr. Priznávam, že tá stotina bodu, ktorou subjektívne oddeľujem dve inak svetové prevádzky, je práve táto pizza.
Stojí 3 €, dobre sa z nej naješ a chutí famózne. Chrumkavé cesto, slanšie pomodoro, roztečený syr a mäsitá šunka, ktorá sa na tento typ jedla hodí najlepšie. 100/10.
Cinnamon bun, alebo teda škoricové hniezdo, ešte zvyšuje latku zážitku z Pochlebe. Mäkkučké, akurát sladké cesto, vláčne škoricové jadro a vanilkový krém na vrchu? Ten je pravdepodobne to najlepšie z vanilky, čo som kedy ochutnal. Vážne.
Návšteva v Pochlebe ma vyšla na 6 €, no je hodná každého centu. Klobúk dole pred ich robotou.
Počet bodov: 10/10
Záver
V závere môžem s pokojom na duši napísať, že Prešov je v pekárenskom odvetví ďalej než Košice. Navštívil som päť miest, medzi nimi aj tradičnejšie klasiky ako Rustik či Klasy, ktoré určite majú svojich stálych klientov.
Stále budem stáť za názorom, že croissant malina – biela čokoláda od Pekárovej ženy si bude hľadať konkurenciu len ťažko.
A ak sa nevieš rozhodnúť, či je lepšia Kromka alebo Pochleba, nemusíš, stačí žiť s dobrým pocitom a tešiť sa z toho, že mesto ako Prešov ponúka v jednom segmente až dva podniky na takej vysokej úrovni.