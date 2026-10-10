Feed Explore
Feed Explore Profil
Väčšina finančných poradcov z Instagramu sú falošní milionári, prácou sa neuživia. Aj mne sa smiali, hovorí poradca Filip
10
10
1
10. října 2026 v 17:00
Čas čtení 6:48

Väčšina finančných poradcov z Instagramu sú falošní milionári, prácou sa neuživia. Aj mne sa smiali, hovorí poradca Filip

Väčšina finančných poradcov z Instagramu sú falošní milionári, prácou sa neuživia. Aj mne sa smiali, hovorí poradca Filip
Zdroj: archív Filipa
Adriana Královičová
Adriana Královičová
Diskutovat
1
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Slováci podľa neho robia jednu chybu stále dokola. Rezervu začnú riešiť až vtedy, keď sa pokazí práčka. Často im potom nezostáva nič iné, než si vziať spotrebný úver a zaplatiť viac. „Matematika chudobných je, že chudobní platia dvakrát“

Obleky, kávičky, obvolávanie známych a sľuby pasívneho príjmu. Tak finančné poradenstvo pozná veľa ľudí. Filip, zakladateľ Financopedie, sa mu venuje šesť rokov a hovorí, že realita je oveľa menej lesklá ako Instagram.

Sociálne siete totiž podľa neho nie sú dôkazom toho, že sa finančnému sprostredkovateľovi darí. „Máš finančných sprostredkovateľov, ktorí sa tým neprezentujú a zarobia 30- až 40-tisíc eur mesačne. A potom tých, ktorí sa tým prezentujú vo veľkom štýle a zarobia 2 000 eur mesačne. Niekto má Instagram vytvorený tak, že máš pocit, akoby založil Microsoft,“ hovorí pre Refresher.

V tomto článku si prečítaš:
  • Koľko klientov potrebuje finančný poradca, aby si zarobil 3 000 až 4 000 eur mesačne.
  • Prečo sa dve tretiny poradcov touto prácou neuživia.
  • S akým zárobkom môže nováčik počítať v prvom roku.
  • Podľa akých signálov spoznáš zlého poradcu.
  • Koľko si treba odkladať na dôchodok, ak začneš v 25, 30 alebo 40 rokoch.
  • Ako si mladý lekár, ktorý míňal všetko, čo zarobil, za päť rokov vytvoril pod vedením Filipa zaujímavú finančnú rezervu.

Aj Filip si na začiatku prešiel presne tým, čo si mnohí ľudia s touto profesiou spájajú. Tlakom na výsledky, obvolávaním známych a pozývaním kamarátov na kávu s cieľom získať nového klienta.

 

Lenže jemu tento spôsob práce hneď nesedel. Skúšal obvolávať ľudí, no bolo mu to nepríjemné, a preto prvý rok podľa vlastných slov zarobil len 800 eur. Rozhodol sa ísť inou cestou a namiesto naháňania známych začal budovať obsah, vzdelávanie a vlastnú značku.

Čo vlastne znamená, že sa finančnému sprostredkovateľovi darí? Koľko klientov potrebuje, aby sa touto prácou dokázal dlhodobo uživiť? Kedy už môže hovoriť o úspechu a koľko môže reálne zarobiť?

investície, peniaze, financie investície, peniaze, financie investície, peniaze, financie investície, peniaze, financie
Zobrazit galerii
(6)

Mnohí finanční poradcovia žijú od výplaty k výplate, aj keď sa tak neprezentujú

Podľa dát, ktoré pozná, sa dve tretiny finančných poradcov touto prácou neuživia. Tri až štyri tisíc eur mesačne podľa neho zarába možno desať až pätnásť percent z nich.

Přidej se do Refresher Clubu
Základní
125 Kč
Účtuje se jednou za 4 týdny
31,25 Kč / Týden
Přístup k exkluzivnímu obsahu
Přístup k benefitům (150 kreditů)
Méně reklam
Benefity ve formě slev na beauty, fashion nebo sport
Vstupenky na koncerty nebo do kina
PPV kódy
Půlroční - 23 %
812,5 Kč 625 Kč
Účtuje se každých 6 měsíců
24,04 Kč / Týden
Přístup k exkluzivnímu obsahu
Přístup k benefitům (900 kreditů)
Méně reklam
Benefity ve formě slev na beauty, fashion nebo sport
Vstupenky na koncerty nebo do kina
PPV kódy
Sdílení obsahu kámošům a kámoškám
Roční - 23 %
1 625 Kč 1 250 Kč
Účtuje se jednou za rok
24,04 Kč / Týden
Přístup k exkluzivnímu obsahu
Přístup k benefitům (2 000 kreditů)
Úplně bez reklam
Benefity ve formě slev na beauty, fashion nebo sport
Vstupenky na koncerty nebo do kina
PPV kódy
Sdílení obsahu kámošům a kámoškám
Všechny možnosti členství Mám slevový kód
Dokončením souhlasím s pravidly a podmínkami portálu Refresher.
Přidej se do Refresher Clubu

Čo sa dozvieš po odomknutí?

  • Koľko klientov potrebuje finančný poradca, aby si zarobil 3 000 až 4 000 eur mesačne.
  • Prečo sa dve tretiny poradcov touto prácou neuživia.
  • S akým zárobkom môže nováčik počítať v prvom roku.
  • Podľa akých signálov spoznáš zlého poradcu.
  • Koľko si treba odkladať na dôchodok, ak začneš v 25, 30 alebo 40 rokoch.
Dočíst článek
Máš již členství?
Přihlásit se
Dočíst článek
Poslat sms
Pošli SMS na 90211 s textem FRESH 212397 a aktivuj si členství na celý měsíc.
Cena SMS členství je 125 Kč s DPH. Jak to funguje?
Odemknutí přes SMS
Všechny články za měsíc
POSLAT SMS Jak to funguje?
Přidej se do Clubu a získej
Refresher bez reklam
Přístup k exkluzivnímu obsahu (články, videa)
Benefity ve formě slev na beauty, fashion nebo sport
Vstupenky na koncerty, festivaly nebo do kina
PPV kódy
Možnost sdílet obsah kámošům a kámoškám
Zobrazit všechny
Doporučil bys článek ostatním?
10
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Co si o článku myslíš?
Přihlas se a dej vědět do komentáře!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
1 komentář
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
ZAUJÍMAVOSTI
Doporučujeme
Objevili jsme hidden gemna víkendový getaway dvě hodiny od Prahy
Sponzorovaný obsah
Objevili jsme hidden gemna víkendový getaway dvě hodiny od Prahy
8. 10. 2026 11:05
Byly jsme v továrně, kde se vyrábí hranolky pro McDonald's. Zaměstnankyně tam kontroluje, jestli správně křupou
Sponzorovaný obsah
Byly jsme v továrně, kde se vyrábí hranolky pro McDonald's. Zaměstnankyně tam kontroluje, jestli správně křupou
dnes v 10:30
Češka Natálie prodává nemovitosti v Dubaji. Pracuje pro realitku z pořadu Selling Sunset na Netflixu
Refresher Club
Češka Natálie prodává nemovitosti v Dubaji. Pracuje pro realitku z pořadu Selling Sunset na Netflixu
8. 10. 2026 7:00
Kristýna (25) je projektová manažerka: „Být nejmladší v místnosti je denní chleba, smazala jsem si mentální hranice“
Sponzorovaný obsah
Kristýna (25) je projektová manažerka: „Být nejmladší v místnosti je denní chleba, smazala jsem si mentální hranice“
29. 9. 2026 13:30
Klaudia v Ománu 50 dní bojovala o život kvůli závažné infekci srdce: „Dávali mi 50procentní šanci na přežití“
Refresher Club
Klaudia v Ománu 50 dní bojovala o život kvůli závažné infekci srdce: „Dávali mi 50procentní šanci na přežití“
dnes v 07:00
Storky
Kylie Jenner se svlékla do plavek v nejžhavější letní kolekci
Kylian Mbappé představil vlastní sluneční brýle v collabu s Oakley
Brad Pitt se svou přítelkyní jsou Instagram official
Zendaya na premiérách Odyssey servíruje haute couture inspirovanou řeckou mytolo...
Bitvy šampionů i česká hvězda. OKTAGON 91 láká na strhující zápasy
Beats for Love 2026: Nad festivalem létal party balon s djkou
Sponzorovaný obsah
Xbox masivně propouští. Zbavuje se známých studií a skončí tisíce zaměstnanců
Konec jedné éry. Cristiano Ronaldo potvrdil, že MS 2026 je jeho poslední
Beats for Love úspěšně oslavil rekordní ročník. Fanouškům žehnal i papež
Divoké publikum a set v oblacích. Beats for Love slaví rekordní dny
SKIMS přichází s nejodvážnější kolekcí. Kim Kardashian vsadila na miniaturní prá...
Tohle jsou první dojmy kritiků z Enoly Holmes 3. Jak u nich pochodila Millie Bob...
New Balance představuje nový model 950 s Cooperem Flaggem
Backrooms se vrací do kin. S 15 minutami nových záběrů
Jedinečná šance pro fanoušky. OKTAGON tě nechá rozhodnout o hlavním zápase
Tom Hardy překvapil fanoušky. Vydává rapové album s legendami hip-hopu
KCD 2 teď koupíš za pár korun. Hra má i novou aktualizaci a slaví další milník
Oslík ze Shreka bude mít vlastní film. Kdy se ho dočkáš v kině?
Škoda odhalila své největší auto v historii. Kolik elektrický kolos Peaq stojí?
Yungbludův festival Bludfest vypukne v Hradci už za pár dnů. Co tě na něm čeká?
Lifestyle news
Cyberleek odhalil záběry nahé protagonistky z GTA VI. Tentokrát se pochybuje o jejich pravosti
před hodinou
Na Šumavě loni žilo nejméně 43 vlků, počet dále roste. Loví bobry a sežrali přes 500 jelenů
dnes v 11:00
ŽEBŘÍČEK: Tyto české herečky lidé nejvíce milují. Jiřina Bohdalová je devátá, souhlasíš s prvním místem?
dnes v 07:27 1
Do Česka míří nová reality show. Po Zrádcích z Nizozemska převezmeme Most Wanted
včera v 15:00
Václav Marhoul představuje nový film. V Hollywoodu točil drama ze stalinské éry
včera v 12:00
Velký test triček: Třetina propadla v testu na škodlivé bisfenoly, nejhůř dopadlo tričko známé značky
včera v 10:00
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 10 nejstylovějších čtvrtí světa. Dominují neotřelé lokality s komunitním duchem
před 2 dny
„Co s tím titulem budeš dělat?“ ptali se Adély na škole. Dnes pracuje na největší knižní akci světa
před 2 dny
Hip Hop Kemp hlásí návrat na rok 2027. Lidé se stejně bouří
před 3 dny
Bridgertonovi budou mít nový spin-off. Netflix připravuje seriál o mladé Violet
před 3 dny
Zpravodajství
Volby Politika Česko Policie
Více
Vláda schválila novelu občanského zákoníku. Týká se rozvodů i domácího násilí
před 56 minutami
Evropská unie přitvrzuje vůči Rusku. Na sankční seznam přidala téměř 1 600 osob a firem
před hodinou
Dnes se koná demonstrace za odvolání tří nových členů Rady vlády pro lidská práva
před 2 hodinami
Více z tématu Filmy & Seriály Všechno
ŽEBŘÍČEK: Tyto české herečky lidé nejvíce milují. Jiřina Bohdalová je devátá, souhlasíš s prvním místem?
ŽEBŘÍČEK: Tyto české herečky lidé nejvíce milují. Jiřina Bohdalová je devátá, souhlasíš s prvním místem?
dnes v 07:27
1
Největší podvodník v historii Love Islandu? Produkce divákům i srdíčkám odhalila jasné důkazy
7. 10. 2026 21:19
„Já chci odjet. Já tady nebudu.“ Po falešném hráči přišli do Love Islandu nečekaní hosté
před 3 dny
Více z tématu Zdraví Všechno
ŽEBŘÍČEK: Toto je 10 evropských měst s nejvyšší kvalitou života. Jak si v porovnání s nimi vede Praha?
ŽEBŘÍČEK: Toto je 10 evropských měst s nejvyšší kvalitou života. Jak si v porovnání s nimi vede Praha?
25. 9. 2026 17:00
Šíří se zprávy o druhém nakaženém morem. WHO žádá Rusko o informace
7. 10. 2026 15:55
Tichý zabiják: Pasivní kouření ročně zabije 1,7 milionu lidí, trpí zejména děti a ženy
12. 9. 2026 8:30

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Písničkami k ženskému empowermentu? „Není na škodu zatřást půdou pod nohama starým bílým mužům,“ říká zpěvačka kapely něco něco
Živě
Hudba
27. 5. 2026 13:30
Písničkami k ženskému empowermentu? „Není na škodu zatřást půdou pod nohama starým bílým mužům,“ říká zpěvačka kapely něco něco
27. 5. 2026 13:30
„Majonéza není žádný fine dining, ale pořádně přímočará deska.“ něco něco přichází se svým čtvrtým albem. O jeho vzniku, poselství i emancipaci promluvila zpěvačka Alžběta Tkáč Trusinová.
Bystrík Klčo: „Když je dílo vydané, žije si svým životem,“ tvrdí o své tvorbě
Bystrík Klčo: „Když je dílo vydané, žije si svým životem,“ tvrdí o své tvorbě
před 10 minutami
Love Island cast jako Avengers? Takhle by je dal dohromady Tomáš
Love Island cast jako Avengers? Takhle by je dal dohromady Tomáš
před 40 minutami
Zaběhli jsme si Copenhagen Half Marathon. Koukni, jak to vypadalo
Sponzorovaný obsah
Zaběhli jsme si Copenhagen Half Marathon. Koukni, jak to vypadalo
před hodinou
Lovecká tradice v městském stylu: Podívej se na podzimní kolekci Columbia
PR zpráva
Lovecká tradice v městském stylu: Podívej se na podzimní kolekci Columbia
před 2 hodinami
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
ŽEBŘÍČEK: Tyto české herečky lidé nejvíce milují. Jiřina Bohdalová je devátá, souhlasíš s prvním místem?
ŽEBŘÍČEK: Tyto české herečky lidé nejvíce milují. Jiřina Bohdalová je devátá, souhlasíš s prvním místem?
dnes v 07:27
1
Velký test triček: Třetina propadla v testu na škodlivé bisfenoly, nejhůř dopadlo tričko známé značky
Velký test triček: Třetina propadla v testu na škodlivé bisfenoly, nejhůř dopadlo tričko známé značky
včera v 10:00
Emma Drobná o tom, co jí na showbyznysu vadí nejvíce a jak vznikají její songy
Sponzorovaný obsah
Refresher Club
Emma Drobná o tom, co jí na showbyznysu vadí nejvíce a jak vznikají její songy
11. 9. 2026 18:30
Klaudia v Ománu 50 dní bojovala o život kvůli závažné infekci srdce: „Dávali mi 50procentní šanci na přežití“
Refresher Club
Klaudia v Ománu 50 dní bojovala o život kvůli závažné infekci srdce: „Dávali mi 50procentní šanci na přežití“
dnes v 07:00
Cyberleek odhalil záběry nahé protagonistky z GTA VI. Tentokrát se pochybuje o jejich pravosti
Cyberleek odhalil záběry nahé protagonistky z GTA VI. Tentokrát se pochybuje o jejich pravosti
před hodinou
ŽEBŘÍČEK: Tyto české herečky lidé nejvíce milují. Jiřina Bohdalová je devátá, souhlasíš s prvním místem?
ŽEBŘÍČEK: Tyto české herečky lidé nejvíce milují. Jiřina Bohdalová je devátá, souhlasíš s prvním místem?
dnes v 07:27
1
25letý Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje tisíce korun měsíčně: Nechci být v 60 letech odkázaný na práci
Refresher Club
25letý Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje tisíce korun měsíčně: Nechci být v 60 letech odkázaný na práci
6. 10. 2026 10:00
2
Produkce obvinila účastníka Love Islandu z podvodu. Vše měl dopředu promyšlené, nepřišel si pro lásku, ale jen pro výhru
Produkce obvinila účastníka Love Islandu z podvodu. Vše měl dopředu promyšlené, nepřišel si pro lásku, ale jen pro výhru
7. 10. 2026 10:30
Největší podvodník v historii Love Islandu? Produkce divákům i srdíčkám odhalila jasné důkazy
Největší podvodník v historii Love Islandu? Produkce divákům i srdíčkám odhalila jasné důkazy
7. 10. 2026 21:19
Vinted přichází s novými podmínkami. Upřesňujeme, jak je to s bany a hlášením finančáku
Vinted přichází s novými podmínkami. Upřesňujeme, jak je to s bany a hlášením finančáku
7. 10. 2026 16:00
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale možná překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale možná překvapí
20. 9. 2026 17:00
1
ŽEBŘÍČEK: Tyto české herečky lidé nejvíce milují. Jiřina Bohdalová je devátá, souhlasíš s prvním místem?
ŽEBŘÍČEK: Tyto české herečky lidé nejvíce milují. Jiřina Bohdalová je devátá, souhlasíš s prvním místem?
dnes v 07:27
1
25letý Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje tisíce korun měsíčně: Nechci být v 60 letech odkázaný na práci
Refresher Club
25letý Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje tisíce korun měsíčně: Nechci být v 60 letech odkázaný na práci
6. 10. 2026 10:00
2
Hygienický skandál na Hyroxu. Vítězka dokončila závod s výkaly na nohou, organizátoři mění pravidla
Hygienický skandál na Hyroxu. Vítězka dokončila závod s výkaly na nohou, organizátoři mění pravidla
16. 9. 2026 10:14
OKTAGON 94: Karlos Vémola naprosto zbil německou hvězdu, před limitem zvítězil i David Kozma
OKTAGON 94: Karlos Vémola naprosto zbil německou hvězdu, před limitem zvítězil i David Kozma
26. 9. 2026 18:00