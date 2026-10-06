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„Ak každý vymení auto za vlak, budeme sa voziť na streche ako v Indii.“ Slováci reagujú na boj vlády s drahým tankovaním
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dnes 6. října 2026 v 8:15
Čas čtení 6:19

„Ak každý vymení auto za vlak, budeme sa voziť na streche ako v Indii.“ Slováci reagujú na boj vlády s drahým tankovaním

„Ak každý vymení auto za vlak, budeme sa voziť na streche ako v Indii.“ Slováci reagujú na boj vlády s drahým tankovaním
Zdroj: TASR - Ondrej Hercegh
Lukáš Čelka
Lukáš Čelka
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Slovákov z juhu krajiny, ktorí sú nútení dennodenne dochádzať za prácou do hlavného mesta, sme sa pýtali, aký majú názor na súčasné vládne opatrenia v súvislosti s drahými pohonnými hmotami.

Od 1. októbra je cestovanie vlakmi na Slovensku dočasne lacnejšie. Cestujúci platia za cestovné vo vnútroštátnej druhej triede o 50 % menej. Opatrenie schválila vláda na návrh ministerstva dopravy v reakcii na vysoké ceny pohonných látok.

Vychádzali pritom z logiky, že Slováci môžu namiesto drahej dopravy autom cestovať do práce vlakmi. Ľudia, ktorí však takto cestujú už dlhé roky, sa ešte pred zľavami sťažovali na preplnené vagóny, meškania a nenadväzujúce prípoje.

V tomto článku si prečítaš:
  • Či Peter pociťuje znížený komfort ako pravidelný cestujúci, odkedy zlacneli vlaky.
  • Prečo podľa neho zlacnenie cestovných lístkov nerieši drahé palivá a mnohí ľudia dochádzajúci z regiónov musia aj tak používať autá.
  • Ako sa kolega Lýdie ledva predral k dverám, keď chcel vystúpiť z preplneného vlaku.
  • Prečo si Eva myslí, že keby začali vlaky na trase Nové Zámky – Bratislava využívať všetci, ktorí doteraz cestovali autom, museli by cestovať na streche vlaku ako v Indii.

Zaujímalo nás preto, aký majú na túto formu „kompenzácie“ drahých pohonných hmôt názor tí, ktorých sa to týka najviac – Slováci z juhu krajiny nútení denne dochádzať za prácou do hlavného mesta.

 

Piatich ľudí, ktorých sme stretli na stanici v Nových Zámkoch a v Šali, sme sa opýtali, či ich cestovať vlakom motivovali lacnejšie lístky, ako sa nárast cestujúcich prejavil na ich komforte z cesty a či si myslia, že zlacnenie vlakov rieši problém drahých pohonných hmôt.

„Ak by teraz na linke Nové Zámky – Bratislava začali cestovať aj ľudia, ktorí do Bratislavy cestovali autom, a Železničná spoločnosť Slovensko by nepridala ďalšie vozne, ľudia by museli cestovať aj na streche vlaku ako v Indii. Neviem si to predstaviť,“ hovorí Novozámčanka Eva s tým, že zlacnenie vlakov vôbec nerieši situáciu drahého paliva, pretože mnohí ľudia cestujú do miest, kam sa vlakom ani nedostanú.

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Peter, Nové Zámky 🚂→ Bratislava

„Určite nie každý si môže dovoliť cestovať vlakom. Mnohí musia cestovať autom, pretože vlaky neustále meškajú a chýbajú prípoje.“

Peter patrí medzi ľudí, ktorí by vlakom cestovali aj bez nového opatrenia vlády. „Bežne cestujem vlakom do práce už viac ako osem rokov – čiže nie, určite ma k tomu nemotivovala zľava,“ hovorí. Dôvod, prečo sa rozhodol cestovať vlakom, je jednoduchý. Do Bratislavy, kde pracuje, je cesta vlakom z Nových Zámkov všeobecne lacnejšia a rýchlejšia než autom, a to aj bez aktuálnych zliav.

Hoci mu zľava ušetrí drobné, už teraz mu berie pohodlie. „Znížený komfort pociťujem už teraz. Odkedy sú tieto zľavy, citeľne cestuje viac ľudí, no Železničná spoločnosť Slovensko napriek tomu nepridáva vozne,“ posťažoval sa nám.

Peter chodí do Bratislavy vlakmi EuroCity, a hoci cestujúcich pribudlo, počet vozňov podľa neho zostal rovnaký. „Dnes ráno nezaradili ani reštauračný vozeň, takže sme dokonca mali k dispozícii ešte o jeden vozeň menej ako obvykle a s kolegyňou sme mali problém nájsť si voľné miesto na sedenie.“

Peter
Zdroj: Refresher/Lukáš Čelka

Zlacnenie cestovných lístkov podľa jeho slov vôbec nerieši problém drahého paliva. „Podľa mňa ide iba o ďalší populistický krok tejto vlády.“ Peter pripomína, že mnohí ľudia z regiónu, kde žije, cestujú za prácou.

 

Najväčší problém vidí v tom, že vlaky meškajú. Ľudia, ktorí sa z Bratislavy dostanú do Nových Zámkov rýchlikmi alebo regionálnymi expresmi, sa podľa neho už nedokážu dostať domov do Štúrova či do Komárna, pretože ich prípoje nepočkajú.

„Prípojové vlaky niekedy nepočkajú na regionálne vlaky a cestujúci z okolitých dedín a miest by museli na ďalšie spoje čakať aj hodinu, čo sa im neoplatí,“ vysvetľuje s tým, že radšej do Nových Zámkov z Hurbanova prídu aj tak autom, do ktorého musia natankovať drahý benzín.

Juraj, Šaľa 🚂 → Bratislava

„Na cestovanie vlakom treba mať čas a dávku trpezlivosti.“

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Čo sa dozvieš po odomknutí?

  • Či Peter pociťuje znížený komfort ako pravidelný cestujúci, odkedy zlacnelii vlaky.
  • Prečo podľa neho zlacnenie cestovných lístkov nerieši drahé palivá a mnohí ľudia dochádzajúci z regiónov musia aj tak používať autá.
  • Ako sa kolega Lýdie ledva predral k dverám, keď chcel vystúpiť z preplneného vlaku.
  • Prečo si Eva myslí, že keby začali vlaky na trase Nové Zámky – Bratislava využívať všetci, ktorí doteraz cestovali autom, museli by cestovať na streche vlaku ako v Indii.
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