Vôňa, ktorá hovorí česky aj japonsky. Pigmentario Aereo od umelkyne Michaely Fenkl spája kultúry

Novinka, do ktorej sa zamiluješ na prvý pohľad.
Český parfumérsky dom Pigmentarium oslavuje 1. výročie svojho vstupu na japonský trh vo veľkom štýle, keď predstavuje limitovanú umeleckú edíciu vône Aereo, ktorá bola oficiálne uvedená 5. októbra v Tokiu.
Aereo je vôňou pokoja, introspekcie a neprehliadnuteľného ticha, pričom novú vizuálnu podobu – flakón aj obal – dostala na starosť umelkyňa a poetka Michaela Fenkl, známa aj ako Mi-Ka.
Pre Michaelu Fenkl ide o prirodzené pokračovanie spolupráce so značkou, s ktorou už v roku 2023 vytvorila prvú limitovanú edíciu vône Paradiso.
Dnes sa ich cesty opäť spájajú v Japonsku, kde autorka absolvovala umeleckú rezidenciu a kam sa počas jesene sťahuje nastálo. Ako Češka, ktorá postupne preniká do japonskej kultúry a jazyka, tvorí dokonalý most medzi pražským parfumérskym domom a miestnymi milovníkmi kvalitných niche vôní.
Estetika limitovanej novinky vychádza z osobného vnímania vône, ktorú autorka spoznala v období zásadných životných zmien a cestovania za novou láskou. Súčasťou obalu je jej báseň „Ticho, napůl vyslovené,“ v češtine a japončine. Vzhľad vedome obchádza angličtinu a sústredí sa na autentický dialóg dvoch kultúr.
Limitovaná edícia parfumu Pigmentarium Aereo pre japonský trh je dostupná na pultoch Edith a obchodnom dome Isetan Shinjuk. Na oficiálnom predstavení v Tokiu nechýbal zakladateľ Tomáš Ric ani autorka návrhu Michaela Fenkl (Mi-Ka).
Pre nadšencov a zberateľov značky z Európy je dostupný obmedzený počet kusov výhradne v online obchode Pigmentarium. Cena za poetické balenie vône s objemom 50 mililitrov s umeleckým podpisom Michaely Fenkl je 140 eur.