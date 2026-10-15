„Nechcem iba hovoriť o tom, čo by sa malo zmeniť. Chcem sa zaujímať o budúcnosť krajiny, v ktorej žijeme,“ napísal Kabrheľ na Instagrame.
František Kabrheľ podporil Tomáša Tarabu a jeho novovzniknutú stranu Taraba - Rozvoj Slovenska. Bude pre nebo zbierať podpisy. „Rozhodol som sa angažovať a pomôcť pri zbieraní podpisov pre iniciatívu TARABA – ROZVOJ SLOVENSKA,“ napísal na Instagrame.
V príspevku informoval o tom, že má v pláne „osobne sa angažovať“ a venovať čas témam, ktoré považuje za dôležité. Neprezradil však, či vstupuje do Tarabovej politickej strany.
„Slovensko mi nie je ľahostajné. Verím, že naša krajina má potenciál, ktorý si zaslúži rozvíjať. Chcem, aby mladí ľudia mali dôvod zostať doma, podnikatelia mali lepšie podmienky na prácu a naši rodičia a seniori mohli žiť dôstojne,“ napísal.