FOTO: Nový vizuálny gastro skvost v Prahe. Bistro blízko Náplavky ťa dostane betónovým barom, neónom aj modrou lavicou

Priestor s úžitkovou plochou len 65 štvorcových metrov využitý naplno.
V súčasnosti nestačí, aby podnik ponúkal chutné a kvalitné jedlo či nápoje, pozornosť klientov si musí získať už pri prvom pohľade, čo dobre vie aj tím architektov zo štúdia Plus One Architects, ktorí navrhli nový gastro spot blízko pražskej Náplavky.
Bistro QUOQ na Vyšehradskej ulici spája kaviarenskú pohodu s nápaditým menu od rána do večera a dizajnom na svetovej úrovni.
Surový betón, nerez a modrá
Rovnako ako kuchyňa stavia na jednej kľúčovej ingrediencii v podobe kuraťa, aj architektky Petra Ciencialová a Kateřina Průchová zvolili jednoduchý a čitateľný dizajn, keď pôvodne tmavý priestor kompletne očistili od starých nánosov a presvetlili ho.
Srdcom bistra je masívny bar z priznaných betónových tvárnic s nerezovou pracovnou doskou, ktorého šikmý tvar prirodzene navádza návštevníkov ďalej do interiéru. Výrazným kontrastom k svetlým stenám a epoxidovej podlahe je tmavomodrá keramická lavica a neónové logo. Farebný akcent plynule nadväzuje na vizuálnu identitu značky.
Akustika, industriálny detail a večerná atmosféra
Architektky nezabudli ani na hru s textúrami a zvukovú pohodu. Stenu naproti baru pokrýva akustická doska z heraklitu, ktorá vytvára príjemnú štruktúru pre solitéry a zároveň kultivuje akustiku v otvorenom priestore. Nad modrou lavicou vyniká spomínané neónové logo značky, ktoré po zotmení dokáže teplým svetlom zaplaviť interiér a úplne zmeniť denný charakter na atmosférický večerný bar.
Praktickú aj vizuálnu rolu zohráva aj kovový rošt umiestnený na stene – slúži nielen na zavesenie kabátov či tašiek, ale poskytuje aj flexibilný priestor na dekorácie alebo obrazy. Jeho priemyselný raster vnáša do priestoru chladnejší, industriálny nádych.
Priestor, ktorý žije
Interiér bistra s úžitkovou plochou 65 štvorcových metrov myslí na rôzne typy návštevníkov – ponúka veľký okrúhly komunitný stôl pre partiu kamarátov, komorné stolíky na rande aj vyvýšené barové sedenie pri okne s výhľadom na ulicu. Ak budeš v Prahe a vyhľadávaš vizuálne atraktívne priestory, Bistro QUOQ stojí za návštevu.
Autorom galérie je Radek Šrettr Úlehla.