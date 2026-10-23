V Spišskej nájdeš aj taliansku reštauráciu, v ktorej varí jedna z najlepších šéfkucháriek na Slovensku.
„Začal som robiť raňajky v roku 2016, keď ten koncept ľudia v Spišskej ešte takmer nepoznali. Väčšina mi hovorila, že to určite nepôjde, ľudia predsa nechodia raňajkovať do podniku,“ hovorí mi Dušan, majiteľ jedného z najlepších bistier, aké som na východe navštívil.
Najnovšie som sa vybral preskúmať najlepšie gastro v Levoči a Spišskej Novej Vsi. Dostal som množstvo tipov od domácich.
- Prečo je nenápadné bistro v centre Spišskej jedno z najlepších na Slovensku.
- Kde na Spiši ochutnáš skvelú taliansku kuchyňu s autentickou atmosférou.
- Čo ma mierne sklamalo na odporúčanej burgrárni v Spišskej Novej Vsi.
- Ktoré podniky v Levoči stoja za tvoju pozornosť.
Okrem bistra som narazil na idylickú taliansku reštauráciu, solídnu burgráreň či kaviareň, ktorá má podľa mňa jeden z najkrajších priestorov nielen na východnom Slovensku.
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Bistro, ktoré nastavuje trendy na Spiši
Deň začínam v bistre Dufo v Spišskej Novej Vsi. „Ak hľadáš super raňajky, ale aj dobré obedy, proste ak chceš dobrý gastrozážitok zo Spišskej, tak určite Dufo,“ napísala mi známa.
Podnik sa nachádza v centre mesta, dizajnovo stavia na minimalistickú nôtu, čo spôsobí, že si ho na prvú takmer z ulice nevšimnem. Vchádzam dovnútra, kde ma víta veľmi príjemná atmosféra, ambientná hudba, presvetlený a svetlý interiér, cítim tu pohodu.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Prečo je nenápadné bistro v centre Spišskej jedno z najlepších na Slovensku.
- Kde na Spiši ochutnáš skvelú taliansku kuchyňu s autentickou atmosférou.
- Čo ma mierne sklamalo na odporúčanej burgrárni v Spišskej Novej Vsi.
- Ktoré podniky v Levoči stoja za tvoju pozornosť.
Espresso za 2 € z ich ponuky chutí na moje prekvapenie perfektne. Mám skúsenosť, že v moderných bistrách mi vždy chutí káva príliš kyslo a netradične, táto má však z každého trošku, je krémová, jemne kyslastá aj akurát horká. To som ešte nevedel, že aj tento detail je súčasťou stratégie majiteľa a kuchára Dušana.
Cez QR kód si obzerám ponuku jedál, aj tu sa zastavujem s myšlienkou, že som ešte nevidel tak prehľadne a pekne nastavené online menu, klobúk dole.
Chcel som si pôvodne objednať raňajkové jedlo – párky s praženicou, no milá čašníčka ma „zlomila“, aby som vyskúšal niečo tradičnejšie a originálnejšie. Na jej odporúčanie si dávam chlieb vo vajíčku, na ktorom je lučinová remuláda s čedarom, reďkovka a jarná cibuľka.
Do 10 minút mám na stole dva kusy chleba vo vajíčku, vonia ako pokojné sobotné ráno. Cítim vôňu obaľovaného chleba a tiež sviežosť lučinovej remulády s reďkovkou, ktorá tomu dodáva akýsi „crunchy-pálivý“ efekt. Doslova to zhltnem, je to hútne, chuťovo rozmanité a jednoduché. Dostať toto za 7,40 € je doslova odmena.
Na pár minút prichádza aj majiteľ a kuchár Dušan. „Na raňajky sa nechodí, ľudia musia chodiť do roboty, hovorili mi ľudia na začiatku. Kým sa to rozbehlo, trošku to trvalo, ale dnes je to už obľúbené,“ hovorí.
Zaujme ma tiež nastavenie jeho konceptu. „Otvárame ráno, do 10.00 h v týždni sú raňajky, potom sa premeníme na bistro s obedovým menu, ktoré sa skladá z dvoch jedál, jedno je vždy vegetariánske. O 15.00 h zatvárame, v sobotu robíme do 11.30 h, zamestnanci sú šťastní, robiť v gastre a byť poobede a cez víkend doma? To nie je bežné,“ smeje sa Dušan, s ktorým si ešte podávam ruku a už ide do kuchyne.
Bistro Dufo u mňa zabodovalo na plnej čiare, chute sú tradičné a zároveň v novom šate, priestor parádny, milá obsluha, určite sa sem rád vrátim.
Burger a sushi bar na jednom mieste? V Spišskej bežná vec
Pri plánovaní gastrociest do miest, kde som ešte nebol, hľadám stále prierez všetkým možným, čo majú ľudia radi. Burger je rozhodne jeden z najobľúbenejších artiklov a ak si ho chceš dať v Spišskej, údajne jedine v BURGER a Pivo.
Ostávam v rovnakom „hoode“, len sa pár minút prejdem po námestí. Pri vstupe do BURGER a Pivo som mierne zaskočený, pretože neviem, či vstupujem do pivárne alebo do podniku MOE Sushi bar, dvere sú rovnaké a vnútri je ako pivárenský, tak ázijský interiér.
Od majiteľov som sa dozvedel, že ako prvý vznikol v roku 2015 koncept MOE Sushi Bar. O dva roky neskôr, v roku 2017, k nemu pridali BURGER a pivo. Postupne tak vzniklo spojenie dvoch úplne odlišných gastrosvetov pod jednou strechou.
Možno cool, no mňa táto fúzia dvoch totálne odlišných gastrosvetov nenadchla. Sedím v časti, kde sú okolo mňa športové dresy, obrázky s pivnou tematikou, no pár metrov predo mnou je interiér zariadený do ázijského moderného štýlu.
Som zvedavý na burger, ktorý mi každý odporúčal. Čo ma pozitívne prekvapilo, je denná ponuka, ktorá je široká, môžeš si vybrať z rôznych chutí, samozrejme aj z ázijského sveta.
Dávam si ich Lejdy burger s kuracím mäsom za 7,90 €, zaujme na ňom parmezán či pesto. Podnik je tesne po 11.00 pomerne plný, je vidieť, že sú v meste obľúbení, veľa hostí sú štamgasti, ktorí sa familiárne zdravia s obsluhou.
Na jedlo čakám približne 15 minút, burger vonia po peste a omáčke, veľmi mi chutia hranolky, ktoré sú (konečne) v slovenskom podniku parádne osolené, chrumkavé aj hútne vnútri, tak si to predstavujem.
Tak ako som predpokladal, kombo chutí a ingrediencií v tomto burgri môže byť trošku kontraproduktívne. Burger nie je určite zlý, najviac mi chutí lejdy omáčka, ktorej recept som žiaľ nedostal. Údajne najlepší burger v Spišskej skončil u mňa na známom hodnotení 3,6. Aká je dnes burgrová kultúra v Spišskej a okolí?
„Burgrová scéna v Spišskej a okolí sa za posledné roky výrazne posunula. Ľudia sú náročnejší, viac si všímajú kvalitu mäsa, pečiva, omáčok aj celkové spracovanie. Konkurenciu vnímam pozitívne, pretože nás núti neustále sa zlepšovať,“ hovorí mi na záver majiteľ.
Kúsok Talianska v Novejši, ktorý nebol na mojej bingo kartičke
Vedel som, že slovenská šéfkuchárska ikona, Eva Polomská, má kdesi na východe svoj podnik. Až po príchode do Sotto som zistil, že ide o tento konkrétny rodinný podnik.
Čo mám na reštauráciách najradšej, je celková atmosféra a vibe, aký z miesta ide. Sotto je presne tým miestom, ktoré si ťa získa ešte niekoľko metrov pred dverami. Vchádzam po štrkovom chodníku cez alej mediteránskych stromov.
Terasa je síce vzhľadom na počasie zatvorená, no presne si viem predstaviť, aký musí mať nádych počas leta či jari. Po vstupe dovnútra som očarený. Sotto je zariadené ako u babky v Taliansku, veľmi útulne, s množstvom detailov ako staré stoličky alebo stoly.
Veľmi ma láka dať si niečo viac tradičné, pastu alebo rizoto, no posielali ma sem na pizzu, tak idem do toho. Sotto je na pohľad podnik na úrovni, odráža to kvalita a prístup personálu, interiér, menu a hlavne ceny. Secondi, teda hlavné chody, tu stoja bežne okolo 20 €.
Mám rád, keď si talianske reštaurácie vážia pizzu natoľko, že ju robia čo najviac autenticky a jednoducho, aj keď sme na Slovensku a požiadavky/nároky ľudí sú rôzne. Dávam si základ, pizza prosciutto má okrem pomodoro základu ešte mozzarellu a sušenú šunku.
Na pizzu čakám v prázdnom podniku 20 minút, nevadí, čakal by som aj 40, keď je tu tak pekne a príjemne, vážne. V posledných mesiacoch som jedol hlavne neapolskú pizzu, preto je príjemnou zmenou ochutnať tunajšiu, klasickejšiu pizzu.
Chutí lahodne, cesto je vyladené a má super chuť. Pomodoro hrá presne na mojej hranici medzi slanosťou, kyslosťou a bylinkovosťou. Z vláčnej a mäsovej chuti prosciutta na vrchu ma až šteklí za ušami.
A takto za mňa vyzerá skvelý podnik, ktorému stačia tri ingrediencie, atmosféra a spôsobí ti zážitok, na ktorý len tak nezabudneš. Pizza stojí 11,50 €, čo je na naše pomery už z tých vyšších cien.
Levoča a kaviarenská kultúra, ktorú by závideli aj oveľa väčšie mestá
Presúvam sa len 10 minút autom popod diaľnicu do magickej Levoče. Mesto má samo osebe útulnú atmosféru, je tu veľmi pekne. Idem si overiť, či je to tak aj po kaviarenskej stránke.
Keďže reštauráciu, bistro či burgráreň som navštívil v Spišskej, v Levoči je čas na kávu, limču a koláč. Idem rovno do Výberofky, za ktorou stojí Paťka. O koncepte tejto malej kaviarne som počul veľmi veľa, okrem kávy majú matchu, veľa rastlín či handmade darčekov.
Tešil som sa na ďalší pekný zážitok, no dnes sa k nim žiaľ nedostanem, tím trápi choroba a pár dní sú zatvorení. Škoda, no bol by hriech nespomenúť aj toto alternatívnejšie miesto, ktoré však veľmi pravdepodobne sadne každému kávovému či umeleckému fajnšmekrovi, ale aj bežnému zákazníkovi.
Levoča nemá ani 15-tisíc obyvateľov, no zato má minimálne dve perfektné kaviarne. Ak si z okolia, tak vieš, že reč je o Leutschau Café.
Vchádzam na námestí do domu, ktorý spadá pod UNESCO, práve tu je kaviareň, ktorá nesie názov po dávnom pomenovaní mesta Levoča. Víta ma Veronika, ktorá s manželom vlastní tento podnik.
Z interiéru som padol na zadok, krajšiu kaviareň som zatiaľ pravdepodobne nevidel. Je tu toho veľa, no spolu to hrá dokonale. Veľká presklená terasa, vonku sedíš rovno medzi múrmi starého domu, všade sú rastliny, má to až taký toskánsky nádych, alebo levočský?
Veronika mi rozpráva o tom, ako s manželom pracujú na tom, aby ich kaviareň bola výnimočná, ako jazdili po kusy nábytku cez celú republiku či ako sa neustále snažia školiť personál.
Dávam si ich domácu limonádu, žijem v tom, že ma ničím neprekvapí, omyl. Veronika spolupracuje s lokálnou bylinkárkou, berie od nej napríklad mätu, ktorú mám v pohári, limča nie je vôbec umelo presladená, chutí akurát osviežujúco a ľahko.
Koláč s tvarohom a jahodami uzatvára dnešný chuťový zážitok na výbornú, je jemný, ovocný a spodok cesta sa nerozpadá, ale drží, čo mám veľmi rád. Leutschau je priestor, ktorý si zaručene obľúbiš a viacero ľudí by možno ani nepovedalo, že tento podnik je práve v malej skrytej Levoči.
Záver
Dve mestá, päť podnikov a celkové zhodnotenie, že Spišská Nová Ves a Levoča sú na slovenskej gastromape zdatnými hráčmi, o ktorých by malo vedieť viac ľudí.
Je vzácne, že v dvoch neďalekých mestách môžeš navštíviť skvelé bistro s raňajkami, ochutnať úchvatnú taliansku kuchyňu, solídny burger či ísť do nádhernej kaviarne, ktorá si ťa získa nielen svojou ponukou, ale hlavne priestorom.