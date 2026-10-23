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Toto sú najlepšie podniky v Spišskej Novej Vsi a Levoči: Našiel som perfektné bistro, svetovú kaviareň či kúsok Talianska
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včera 23. října 2026 v 17:00
Čas čtení 6:37

Toto sú najlepšie podniky v Spišskej Novej Vsi a Levoči: Našiel som perfektné bistro, svetovú kaviareň či kúsok Talianska

Toto sú najlepšie podniky v Spišskej Novej Vsi a Levoči: Našiel som perfektné bistro, svetovú kaviareň či kúsok Talianska
Zdroj: REFRESHER/ Timotej Gašper
Timotej Gašper
Timotej Gašper
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V Spišskej nájdeš aj taliansku reštauráciu, v ktorej varí jedna z najlepších šéfkucháriek na Slovensku.

„Začal som robiť raňajky v roku 2016, keď ten koncept ľudia v Spišskej ešte takmer nepoznali. Väčšina mi hovorila, že to určite nepôjde, ľudia predsa nechodia raňajkovať do podniku,“ hovorí mi Dušan, majiteľ jedného z najlepších bistier, aké som na východe navštívil.

Najnovšie som sa vybral preskúmať najlepšie gastro v Levoči a Spišskej Novej Vsi. Dostal som množstvo tipov od domácich.

V tomto článku si prečítaš:
  • Prečo je nenápadné bistro v centre Spišskej jedno z najlepších na Slovensku.
  • Kde na Spiši ochutnáš skvelú taliansku kuchyňu s autentickou atmosférou.
  • Čo ma mierne sklamalo na odporúčanej burgrárni v Spišskej Novej Vsi.
  • Ktoré podniky v Levoči stoja za tvoju pozornosť.

Okrem bistra som narazil na idylickú taliansku reštauráciu, solídnu burgráreň či kaviareň, ktorá má podľa mňa jeden z najkrajších priestorov nielen na východnom Slovensku.

Levoča Spišská Levoča Spišská Levoča Spišská Levoča Spišská
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Refresher ti pravidelne prináša obsah z východniarskej gastroscény. Prečítaj si napríklad o najlepších pekárňach v Prešove, najlepších podnikoch v Kežmarku a Starej Ľubovni či o neapolskej pizzerii Nea'S v Košiciach. 

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Bistro, ktoré nastavuje trendy na Spiši

Deň začínam v bistre Dufo v Spišskej Novej Vsi. „Ak hľadáš super raňajky, ale aj dobré obedy, proste ak chceš dobrý gastrozážitok zo Spišskej, tak určite Dufo,“ napísala mi známa.

Podnik sa nachádza v centre mesta, dizajnovo stavia na minimalistickú nôtu, čo spôsobí, že si ho na prvú takmer z ulice nevšimnem. Vchádzam dovnútra, kde ma víta veľmi príjemná atmosféra, ambientná hudba, presvetlený a svetlý interiér, cítim tu pohodu. 

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Čo sa dozvieš po odomknutí?

  • Prečo je nenápadné bistro v centre Spišskej jedno z najlepších na Slovensku.
  • Kde na Spiši ochutnáš skvelú taliansku kuchyňu s autentickou atmosférou.
  • Čo ma mierne sklamalo na odporúčanej burgrárni v Spišskej Novej Vsi.
  • Ktoré podniky v Levoči stoja za tvoju pozornosť.
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