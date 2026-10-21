Európania sa boja podvodov, históriu auta si však poriadne neoverujú

V dnešnej dobe sa pri kúpe jazdeného auta dá mnoho informácií o ňom zistiť online, napriek tomu ľudia často inzerované vozidlá nekontrolujú.
Napríklad Poliaci autobazárom príliš neveria, napriek tomu ich považujú za najbezpečnejší spôsob kúpy ojazdeného auta. Medzitým Nemci, ktorí sa stále iba zoznamujú so zvykom platiť kartou a daňové priznanie podávajú v papierovej podobe, odmietajú používať online nástroje na overenie pôvodu vozidla.
Podľa septembrového prieskumu spoločností Carfax a Accenture medzi tisíckou respondentov sa takmer tri štvrtiny (72 percent) nemeckých záujemcov o jazdené auto obávajú zamlčaných chýb vozidla a 69 percent má strach, aby nenarazili na auto so stočeným tachometrom. Napokon, 61 percent Nemcov je presvedčených o tom, že podvody sú na trhu s ojazdenými autami bežné, a to najmä v prípade vozidiel ponúkaných súkromníkmi alebo priekupníkmi, ktorí sa tvária ako súkromné osoby. Inzerátom neverí takmer každý druhý Nemec, presnejšie 45 percent opýtaných.
Obavy tohto druhu, žiaľ, nie sú neopodstatnené, 28 percent respondentov sa pri kúpe jazdeného auta skutočne stalo obeťou nejakej formy podvodu. Napríklad 17 percent Nemcov po kúpe auta narazilo na chyby, ktoré inzerent akosi zabudol spomenúť. Napriek tomu Nemcom nestojí za námahu využiť niektorú zo služieb online overovania vozidiel, veď skontrolovať si údaje uvádzané predajcom pomocou VIN čísla neskúsila ani desatina opýtaných. „Mnohí Slováci, so záľubou vo všetkom digitálnom a novom, tieto nástroje používajú častejšie, ale napríklad pri dovoze z Nemecka nezriedka slepo dôverujú predávajúcemu. Stále prežíva názor, že autá z Nemecka sú bezpečné,“ vysvetľuje Karolína Topolová, generálna riaditeľka AURES Holdings, prevádzkovateľa medzinárodnej siete autocentier AAA AUTO.
Podobný paradox možno pozorovať u našich severných susedov. Ako vyplýva z prieskumu Carfax uskutočneného začiatkom leta, len 9 percent Poliakov považuje profesionálnych predajcov za najspoľahlivejší zdroj informácií o histórii jazdeného auta. Zároveň sú to však práve oni, u ktorých najväčší podiel opýtaných, a to až 78 percent, predpokladá najnižšie riziko podvodu. Predajcom z ulice úplne dôverujú len 4 percentá Poliakov, pričom 11 percent dá v prvom rade na „vlastné znalosti a intuíciu“.
„Zdanlivo dokonalé auto môže skrývať vady aj za tisíce eur. Je potom len otázkou času, prípadne ďalšej návštevy STK, kedy sa príde na odpojený emisný systém alebo poškodenú elektroniku, či bude potrebné nečakane vymeniť diel, ktorého opotrebovanie zodpovedá autu s trojnásobným nájazdom. Existuje celý rad chýb, ktoré laik nemá šancu odhaliť, preto je aj pri kúpe na inzerát dobré vziať si so sebou automechanika. Alebo si po auto prísť do renomovaného autobazára, kde ho preveria nielen z hľadiska technického stavu, ale aj s ohľadom na to, či napríklad nie je predmetom exekúcie alebo spoločného vlastníctva manželov. Nie bezdôvodne pri výkupe áut kontrolujeme zhruba 260 parametrov od mechanického stavu až po právnu bezúhonnosť,“ radí Karolína Topolová.
Práve najväčšia slovenská sieť autocentier navyše vedie rozsiahlu a podrobnú databázu všetkých vozidiel, ktoré boli kedy ponúknuté do AAA AUTO. Keď sa technikom auto dostane do rúk druhýkrát, porovnanie týchto údajov s tvrdeniami predávajúceho okamžite odhalí akúkoľvek nezrovnalosť, vrátane nápadne nízkeho nájazdu.
O efektívnosti tohto systému aj dôkladnosti technikov autocentier najlepšie svedčí skutočnosť, že sieť odmietne približne každé druhé auto, ktoré jej ponúknu. Nedôverčivému kupujúcemu pritom nič nebráni uzatvoriť si poistenie porúch motorových vozidiel Carlife, ktoré mu súkromný predajca ponúknuť nemôže. A predovšetkým možno v AAA AUTO čokoľvek jednoducho reklamovať a auto je dokonca možné vymeniť, ak sa predsa len prejaví nejaká vada.