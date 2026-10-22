Bratislava má nový spot pre všetkých milovníkov kávy.
Bratislava má nový spot pre všetkých milovníkov kávy. Na Šancovej 42 otvorili kaviareň Noa Haus, kde si môžeš vychutnať výberovú kávu, matchu aj niečo pod zub. V ponuke nájdeš výberovú kávu z pražiarne Black, matchu, osviežujúce drinky aj prosecco. Ak ťa prepadne hlad, siahnuť môžeš po chrumkavých zapekancoch. Vybrať si môžeš napríklad verziu s blue cheese alebo chorizom. Noa Haus tak môže byť novou zastávkou na rannú kávu cestou do práce, ale aj miestom, kde sa zastavíš s kamošmi počas dňa.
Kde nájdeš Noa Haus? 📍 Šancová 42, Bratislava
Otváracie hodiny:
Pondelok až piatok: 7:30 – 17:00
Sobota: od 8:00 - 17:00
Ak hľadáš nový spot na kávu v Bratislave, Noa Haus môžeš zaradiť na svoj zoznam.