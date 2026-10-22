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Michal Drahný
Zrádci: Kdo opustil Křivoklát jako pátý hráč ve vyhnanství?
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Pozor, spoiler. Věrní za sebou mají první úspěšný kulatý stůl. Hráči a hráčky poslechly našeptávání Dáši.
Hráči a hráčky na Křivoklátě mají za sebou pátý kulatý stůl a poprvé se mohli radovat – podařilo se jim vyřadit prvního zrádce. Je to ale jejich zásluha, nebo našeptávání zrádkyně?