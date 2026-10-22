Nadácia Volkswagen Slovakia odštartovala druhý ročník Dobrej flotily: vozidlá pomôžu desiatim neziskovým organizáciám

Odviezť dieťa na liečbu, priviezť odborníkov do rodiny či doručiť potraviny do vzdialenej obce.
Aj takto vyzerá každodenná pomoc, ktorá sa bez spoľahlivého auta nezaobíde. Desať neziskových organizácií z celého Slovenska ju bude môcť ľuďom poskytovať aj vďaka vozidlám, ktoré dnes získali do bezplatného dlhodobého užívania v druhom ročníku grantového programu Dobrá flotila – mobilita pre neziskovky Nadácie Volkswagen Slovakia a jej partnerov.
Vozidlá si zástupcovia vybraných organizácií slávnostne prevzali v areáli bratislavského závodu Volkswagen Slovakia. Do terénu s nimi vyrazia za ľuďmi, ktorých od pomoci niekedy delí len niekoľko ulíc, inokedy desiatky kilometrov. Najmä v obciach s obmedzenou dopravou alebo pri klientoch, ktorí sa sami nedokážu dostať k potrebným službám, je auto nevyhnutnou súčasťou práce sociálnych pracovníkov, odborných tímov aj dobrovoľníkov. Jeho kúpa a prevádzka však často presahujú možnosti neziskových organizácií.
Práve preto Nadácia Volkswagen Slovakia vlani spustila Dobrú flotilu v spolupráci s partnermi Porsche Finance Group Slovakia, Volkswagen a Volkswagen Úžitkové vozidlá. Grantový program organizáciám poskytuje vozidlá na ich každodennú prácu v teréne.
„Grantový program Dobrá flotila je výnimočný tým, že spája skúsenosti automobilového sektora s potrebami verejnoprospešných organizácií, ktorým naše vozidlá uľahčujú mobilitu v ich regiónoch,“ hovorí Lenka Michálik Holešová, správkyňa Nadácie Volkswagen Slovakia.
Záujem potvrdil už pilotný ročník, do ktorého sa prihlásilo 170 organizácií a deväť z nich získalo auto na ročné bezplatné užívanie. IPčku pomáhalo pri výjazdoch krízového intervenčného tímu, Svetielku nádeje pri preprave detí s onkologickými a inými vážnymi ochoreniami na liečbu a Slovenskému skautingu pri logistike táborov a podujatí aj pri rozvoze Betlehemského svetla. Vozidlá slúžili aj organizáciám Optima Status, Diecézna charita Rožňava, PRIMA, Za dôstojný život, Projekt DOM.ov a Slovenská humanitná rada.
Pomáhali ľuďom so zdravotným znevýhodnením, rodinám v náročnej životnej situácii a ľuďom ohrozeným závislosťami, ako aj pri zabezpečovaní bývania. Dohromady najazdili vyše 200 000 kilometrov po celom Slovensku. Hoci organizácie využívali vozidlá na rôzne účely, všetky sa zhodujú, že pre ne mobilita znamenala možnosť reagovať na potreby klientov pružnejšie, rýchlejšie, efektívnejšie a rozšíriť svoju pomoc do vzdialenejších lokalít.
„Grantový program Dobrá flotila v plnej miere naplnil a v mnohom aj prekonal naše očakávania ako partnerov. Jeho pilotný ročník ukázal, že nedostatočná mobilita je pre neziskový sektor jednou z kľúčových bariér, a poskytnutie spoľahlivých vozidiel malo okamžitý a hmatateľný vplyv na prácu organizácií priamo v teréne aj na zabezpečovanie pomoci,“ uvádza Marek Chovanec, Marketing & PR Manager Volkswagen.
„Pre rodinu s vážne chorým dieťaťom býva náročná už samotná cesta na liečbu. Vozidlo z Dobrej flotily nám pomáhalo zabezpečovať bezpečnú prepravu a odbremeniť rodičov od ďalšej starosti v období, keď potrebujú sústrediť všetky sily na liečbu dieťaťa,“ uvádza Eva Mozolová zo Svetielka nádeje.
„Auto sme využívali pri návštevách táborov, preprave vybavenia aj zabezpečovaní podujatí. Uľahčilo nám tiež rozvoz Betlehemského svetla po Slovensku. Spoľahlivá doprava nám pomohla lepšie zvládnuť organizačné zabezpečenie aktivít, ktoré pripravujeme pre deti a mladých ľudí,“ dopĺňa Eva Novotná, riaditeľka Slovenského skautingu.
Konkrétny prínos opisuje napríklad aj centrum COMIN Nitra Slovenskej humanitnej rady. Vďaka vozidlu rozšírilo služby pre cudzincov za hranice mesta a regiónu do ďalších častí západného Slovenska. „Vieme reagovať oveľa rýchlejšie, prevážať potravinovú aj materiálnu pomoc až do vzdialenejších oblastí a dochádzať za imobilnými a chorými ľuďmi či malými deťmi aj do lokalít, kam by sme sa bez auta nedostali,“ hovorí Sandra Fraňová, regionálna koordinátorka Slovenskej humanitnej rady pre západné Slovensko.
V druhom ročníku pomôžu vozidlá desiatim organizáciám
V druhom ročníku získalo vozidlo z grantového programu Dobrá flotila desať organizácií. Pri výbere organizácií rozhodovalo najmä plánované využitie vozidiel: za kým budú pracovníci organizácie dochádzať, akú pomoc privezú a ku koľkým ľuďom sa vďaka nim dostanú.
Žiadosti 51 organizácií posudzovala aj tento rok nezávislá externá komisia odborníkov. Kým vlani každú žiadosť hodnotili najmenej dvaja, tento rok ju posudzovali minimálne traja hodnotitelia. Zaujímalo ich, aké prekážky organizácii auto pomôže prekonať a akým spôsobom prispeje k jej verejnoprospešným aktivitám v teréne. Organizácie preto opisovali svoje každodenné potreby aj plánované využitie vozidla. Podľa vopred stanovených kritérií potom získali body. Výber vychádzajúci z hodnotení následne potvrdila rozhodovacia komisia Nadácie Volkswagen Slovakia.
Medzi desiatimi podporenými organizáciami sú celoslovensky pôsobiace združenia aj tímy poskytujúce špecializované služby v konkrétnych regiónoch. Spoločne poskytujú pomoc od západu po východ krajiny. Autá využijú pri prevencii ochorení, podpore seniorov a rodín, riešení bytovej núdze aj pri pátraní po nezvestných ľuďoch.
Zápožička vozidla zahŕňa aj poistenie, diaľničnú známku, sezónne prezutie a základný servis. Organizácia si sama hradí napríklad pohonné hmoty, čistenie vozidla či parkovné. Po skončení zápožičky sa vozidlo vracia, aby mohlo slúžiť ďalšej organizácii.
Vozidlá podporia prevenciu ochorení aj pomoc pri strate bývania
Celoslovenská pacientska organizácia Amazonky podporuje ženy so skúsenosťou s rakovinou prsníka. Vozidlo poslúži na prepravu dobrovoľníčok a edukačného vybavenia na osvetové aktivity v Prešovskom a Košickom kraji a podľa potreby aj v iných regiónoch Slovenska vrátane menších a odľahlejších obcí.
„My, Amazonky, vieme z vlastnej skúsenosti, aké dôležité je včasné odhalenie rakoviny prsníka. Veríme, že každá žena by mala mať prístup k informáciám o prevencii bez ohľadu na to, v ktorom kúte Slovenska žije. Vďaka Dobrej flotile môžeme prichádzať priamo za ženami, osobne sa s nimi rozprávať a na praktických ukážkach im vysvetliť, ako sa starať o zdravie prsníkov. Niekedy totiž stačí jediná informácia, jedno stretnutie či obyčajný rozhovor, aby žena urobila dôležitý krok pre svoje zdravie. Sme ženy v pohybe a toto vozidlo nám pomôže byť ešte bližšie k tým, pre ktoré môže mať naše stretnutie skutočný význam,“ približuje Zuzana Ščepková, predsedníčka OZ Amazonky.
Človek v ohrození bude automobil využívať pri terénnej a komunitnej práci v štyroch krajoch stredného a východného Slovenska. Poslúži na výjazdy, vzdelávacie aktivity, sprevádzanie ľudí pri riešení sociálnych problémov či pri cestách na pracovné pohovory, ako aj na distribúciu humanitárnej pomoci.
„Pri našej práci s ľuďmi z vylúčených komunít či s ľuďmi, ktorí opustili svoje domovy pre vojnu na Ukrajine, je mobilita veľmi dôležitá. Potrebujeme byť pravidelne prítomní v teréne, tam, kde ľudia žijú, a pomáhať im na ceste k samostatnosti, napríklad sprevádzaním na pracovný pohovor či pri komunikácii s verejnými inštitúciami. Vozidlo nám pomôže dostať do terénu pracovníčky a pracovníkov a v krízových situáciách aj materiálnu pomoc,“ vysvetľuje Andrea Najvirtová, riaditeľka organizácie Človek v ohrození.
Združenie Koľko Lásky celoročne prepája generácie a zmierňuje osamelosť seniorov po celom Slovensku. Automobil využije v šiestich krajoch na prepravu seniorov, detí a dobrovoľníkov, ako aj na rozvoz rôznorodej pomoci a vianočných darčekov pre seniorov.
„Nie každý senior sa odváži vyjsť z domu a ísť medzi ľudí. Vďaka autu budeme môcť seniorov vyzdvihnúť a motivovať ich tak k návšteve nášho Medzigeneračného centra aktívneho starnutia, aby neostávali doma izolovaní. Tiež nám umožní viezť deti na spoločné aktivity so seniormi do zariadení sociálnych služieb a doručiť seniorom potrebnú pomoc či vianočné darčeky,“ hovorí Mgr. Silvia Slobodová, spoluzakladateľka združenia Koľko Lásky.
Občianske združenie Proti prúdu, známe aj vďaka pouličnému časopisu NOTA BENE, pomáha ľuďom bez domova získať a udržať si stabilné bývanie. Vozidlo uľahčí terénne návštevy pracovníkov združenia, sprevádzanie klientov k lekárom a na úrady aj rozvoj spolupráce s partnermi vo všetkých ôsmich krajoch.
„Získaním kľúčov od bytu sa podpora našich klientov nekončí. Potrebujeme ich navštevovať a pomáhať im zvládnuť situácie, ktoré by mohli ich bývanie ohroziť. Auto nám uľahčí tieto návštevy aj sprevádzanie ľudí k lekárom či na úrady,“ uvádza Nina Beňová, štatutárna zástupkyňa Proti prúdu.
Nezisková organizácia Sociálne bývanie sprevádza rodiny s deťmi, mladých dospelých aj jednotlivcov od bytovej či sociálnej krízy k samostatnosti. Auto jej umožní zabezpečovať terénne návštevy, krízové výjazdy a doručovanie pomoci v Košickom a Prešovskom kraji.
„Keď sa rodina ocitne v kríze, často treba riešiť viacero vecí naraz – bývanie, lekára, školu pre deti aj základné potreby. V dvojmiestnom aute, ktoré momentálne používame vďaka dobrým ľuďom, nedokážeme odviezť k lekárovi ani mamu s dieťaťom, keď to súrne potrebujú. Nové vozidlo nám prácu výrazne uľahčí. Vozidlo nám umožní prísť priamo za klientmi, priviezť im potraviny či hygienické potreby, sprevádzať ich pri vybavovaní potrebných záležitostí a celkovo im uľahčiť ich beztak zložitú situáciu,“ vysvetľuje Radoslav Dráb, riaditeľ organizácie Sociálne bývanie.
Pátrací tím Východ pomáha hľadať nezvestných ľudí v Prešovskom a Košickom kraji. Pri jeho výjazdoch môže o záchrane života rozhodovať čas. Vozidlo preto využije na rýchly presun dobrovoľníkov a pátracej techniky na miesto zásahu. Poslúži mu aj pri preventívnych a vzdelávacích aktivitách.
Ďalšie štyri vozidlá pomôžu organizáciám KAMBEK pri sprevádzaní ľudí po prepustení z výkonu trestu a Kresťania v meste pri potravinovej pomoci a terénnej sociálnej práci v Bratislavskom kraji. Združenie VIAC – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže využije auto na terénne a komunitné aktivity v Žilinskom a Prešovskom kraji. Odborníkov Centra včasnej intervencie združenia Viera – Láska – Nádej bude vozidlo dopravovať priamo do rodín s deťmi so zdravotným znevýhodnením v Prešovskom kraji.
„V pokračovaní grantového programu Dobrá flotila vidíme obrovský zmysel. Pre nás v Porsche Finance Group Slovakia je mobilita predovšetkým o spájaní ľudí a uľahčovaní ich každodenného života. Keď vidíme konkrétnu a hmatateľnú pomoc, ktorú Dobrá flotila prináša priamo v teréne, je pre nás úplne prirodzené podporovať jej ďalší rozvoj a budovať z projektu dlhodobý pilier našej spoločenskej zodpovednosti. Grantovému programu prajeme, aby aj v ďalšom ročníku prinášal adresnú pomoc a prostredníctvom silných ľudských príbehov inšpiroval nielen jednotlivcov, ale aj celú spoločnosť,“ hovorí Dušan Bugáň, Marketing & Digital Sales Lead Porsche Finance Group Slovakia.
Viac informácií o programe: https://nadacia-volkswagen.sk/dobraflotila