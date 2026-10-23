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Grantový program Správne začiatky opäť pomáha. Tesco podporí projekty pre mladých sumou 223 300 eur
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Tento článok je PR správa spoločnosti Tesco.
včera 23. října 2026 v 15:22
Čas čtení 1:53
Kristína Czakóová Sponzorovaný obsah

Grantový program Správne začiatky opäť pomáha. Tesco podporí projekty pre mladých sumou 223 300 eur

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Každá pozitívna zmena v okolí, každý správny štart do života pre deti a mladých sa začína nápadom, ktorý sa niekto rozhodol dať na papier.

Tesco preto vyhlasuje už 5. edíciu grantového programu Správne začiatky, v ktorom opäť prerozdelí 223 300 eur pre 231 projektov na podporu mladých ľudí do 26 rokov z celého Slovenska. O finančnú podporu sa môžu opäť uchádzať mestá, obce, školy, škôlky, centrá voľného času, neziskové organizácie, občianske združenia a iné organizácie. Online registrácia inovatívnych nápadov pre zlepšenie života detí a mládeže na Slovensku potrvá na webovej stránke Správne začiatky až do 8. novembra 2026.

Tesco
Zdroj: Tesco

Nové hokejbalové ihrisko v bratislavskej Vrakuni, záhradná čitáreň v Nitre či tvorivé dielničky pre hospitalizované deti v Považskej Bystrici – to sú len 3 z celkovo 231 podporených projektov v rámci nedávno ukončenej 4. edície grantového programu Tesca Správne začiatky. Každý jeden z nich sa začal ako obyčajný nápad, ktorý niekto neváhal prihlásiť do programu. Počas uplynulých štyroch edícií Správnych začiatkov Tesco podporilo až 924 projektov celkovou sumou viac ako 923 000 eur pre ten správny štart do života mladej generácie. 

 

„Mladí sú budúcnosť našich miest a obcí a najlepšie nápady, ako ich podporiť, majú práve tí, ktorí sú s nimi v dennom kontakte. Učiteľka, tréner, starosta alebo aktívny rodič, ktorý si všimol, že deťom v okolí chýba miesto na hru či učenie – práve oni vedia, čo by naozaj zmenilo ich svet. Sme hrdí, že už po piatykrát môžeme podporiť inovatívne projekty pre deti a mladých v  regiónoch po celom Slovensku, a chceli by sme povzbudiť všetky aktívne organizácie či samosprávy, aby si svoje nápady nenechávali iba pre  seba. Už teraz sa tešíme na všetky nové Správne začiatky,“ hovorí Katarína Pšenáková, riaditeľka komunikácie Tesca na Slovensku.

V grantovom programe Správne začiatky Tesco podporuje nápady na podporu detí, mládeže a mladých ľudí v štyroch hlavných oblastiach – zdravý životný štýl, duševné zdravie, komunitné aktivity a boj proti potravinovému odpadu. Aj v 5. edícii grantového programu je jeho partnerom Pontis Impact, s. r. o., ktorá zo všetkých   prihlásených nápadov pomôže vybrať tie s najväčším prínosom pre mladých. Po odbornom vyhodnotení sa rozhodovanie o 231 projektoch z celého Slovenska posunie priamo k ľuďom v regiónoch. 

 

O finálnej výške podpory rozhodnú následne priamo zákazníci Tesca. V 170 predajniach Tesca po celom Slovensku budú pomocou žetónov hlasovať o troch vybraných projektoch zo svojho okolia. Projekt s najvyšším počtom žetónov získa 1 800 eur, druhý v poradí 800 eur a tretí 300 eur.

Grantový program Správne začiatky nadväzuje na ukončený grant Vy rozhodujete, my pomáhame. Doteraz tak Tesco prispelo k realizácii už takmer 4-tisíc lokálnych projektov celkovou sumou takmer 4 milióny eur. 

Ako prihlásiť projekt do grantového programu Správne začiatky? 

  • Premyslite si nápad – Čo by v okolí zmenilo štart do života deťom a mladým do 26 rokov?
  • Spočítajte si to – Pripravte si rozpočet, koľko by stála jeho realizácia. 
  • Zaregistrujte sa – Prihláste svoj projekt odkiaľkoľvek online na: https://corporate.tesco.sk/strategia-udrzatelnosti/komunity/podpora-lokalnych-projektov/spravne-zaciatky
  • Počkajte na správu – O tom, či práve váš projekt vybrala odborná porota medzi 231 najlepších, vás budú e-mailom informovať priamo organizátori. 
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