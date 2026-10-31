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ŽIVĚ: Startuje OKTAGON 96. Paradeisera čeká extrémně důležitý zápas, uvidíme i bitvu o titul
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dnes 31. října 2026 v 18:00
Čas čtení 0:46

ŽIVĚ: Startuje OKTAGON 96. Paradeisera čeká extrémně důležitý zápas, uvidíme i bitvu o titul

ŽIVĚ: Startuje OKTAGON 96. Paradeisera čeká extrémně důležitý zápas, uvidíme i bitvu o titul
Zdroj: OKTAGON
Ondřej Jarůšek
Ondřej Jarůšek
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OKTAGON se vrací do mnichovské SAP Garden, která se v sobotu stává dějištěm dalšího velkého turnaje. Akce OKTAGON 96 nabídne celkem 11 bitev.

V boji o uvolněný titul welterové váhy se střetne gruzínský finišer Amiran Gogoladze s domácím veteránem UFC Jessinem Ayarim. Ayari do titulového zápasu naskočil na poslední chvíli jako náhradník za zraněného Felixe Klinkhammera.

A co dalšího nás čeká? Bývalý šampion lehké váhy Ronald Paradeiser nastoupí do svého rekordního 25. zápasu v organizaci proti německému talentu Tyronu Pfeiferovi. V těžké váze pak poměří síly Lazar Todev a Simon Biyong – ani jeden z nich přitom v kariéře dosud neprohrál na KO. 

Turnaj probíhá ve speciální halloweenské edici a všechno zásadní dění pokrýváme v článku živě. Turnaj můžeš sledovat také na Oktagon.tv.

Amiran Gogoladze Ronald Paradeiser. Pavol Neruda a Ondřej Novotný. Lazar Todev.
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(4)

Prvním vítězem večera se stal mladý rakouský talent Abdulmalik Aliev, který ve třech kolech zdolal Marata Nessara. Jejich boj mohli fanoušci sledovat zdarma v rámci Free Prelims i na YouTube organizace. Po vyrovnaném úvodu začal dominovat Aliev, který v dalších kolech projevil větší aktivitu a několikrát se pokusil i o submisi. Soupeře se mu sice nepodařilo utáhnout, ale i tak si došel pro vítězství.

Marat Nessar a Abdulmalik Aliev. Marat Nessar a Abdulmalik Aliev. Marat Nessar a Abdulmalik Aliev. Marat Nessar a Abdulmalik Aliev.
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(4)

Autorem prvního ukončení večera se stal rakousko-turecký zápasník Burak Kizilirmak, který potvrdil svou pověst nebezpečného finišera a německého soupeře Kevina Hangse ukončil na TKO hned v prvním kole.

Burak Kizilirmak
Burak Kizilirmak Zdroj: OKTAGON

Chystáme podrobnosti.

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Náhledový obrázek: OKTAGON
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