OKTAGON se vrací do mnichovské SAP Garden, která se v sobotu stává dějištěm dalšího velkého turnaje. Akce OKTAGON 96 nabídne celkem 11 bitev.
V boji o uvolněný titul welterové váhy se střetne gruzínský finišer Amiran Gogoladze s domácím veteránem UFC Jessinem Ayarim. Ayari do titulového zápasu naskočil na poslední chvíli jako náhradník za zraněného Felixe Klinkhammera.
A co dalšího nás čeká? Bývalý šampion lehké váhy Ronald Paradeiser nastoupí do svého rekordního 25. zápasu v organizaci proti německému talentu Tyronu Pfeiferovi. V těžké váze pak poměří síly Lazar Todev a Simon Biyong – ani jeden z nich přitom v kariéře dosud neprohrál na KO.
Turnaj probíhá ve speciální halloweenské edici a všechno zásadní dění pokrýváme v článku živě. Turnaj můžeš sledovat také na Oktagon.tv.
Prvním vítězem večera se stal mladý rakouský talent Abdulmalik Aliev, který ve třech kolech zdolal Marata Nessara. Jejich boj mohli fanoušci sledovat zdarma v rámci Free Prelims i na YouTube organizace. Po vyrovnaném úvodu začal dominovat Aliev, který v dalších kolech projevil větší aktivitu a několikrát se pokusil i o submisi. Soupeře se mu sice nepodařilo utáhnout, ale i tak si došel pro vítězství.
Autorem prvního ukončení večera se stal rakousko-turecký zápasník Burak Kizilirmak, který potvrdil svou pověst nebezpečného finišera a německého soupeře Kevina Hangse ukončil na TKO hned v prvním kole.
Chystáme podrobnosti.