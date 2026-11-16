Na jedné straně vědecký zájem, na druhé sliby rychlých výsledků. Právě mezi nimi se odehrává debata o SARMs.
Pro pochopení kontroverze kolem SARMs je třeba oddělit tři věci: co ukázal výzkum konkrétní látky, jaká rizika byla zaznamenána a co o výsledcích tvrdí prodejci. Studie jedné molekuly totiž není automaticky důkazem pro jinou látku nebo hotový produkt.
Co jsou SARMs a proč vzbudily zájem vědců a vědkyň?
SARMs jsou selektivní modulátory androgenních receptorů (skupina syntetických látek, které vážou na androgenní receptory v těle podobně jako anabolické steroidy, ale s větší tkáňovou specifitou, pozn. red.). Jejich vývoj vychází ze snahy ovlivňovat androgenní signalizaci v jednotlivých tkáních selektivněji. Slovo „selektivní“ ale samo o sobě neznamená, že látka působí výhradně ve svalech nebo že nemá nežádoucí účinky.
Při výběru produktu se proto vyplatí ověřit:
- která konkrétní molekula byla předmětem výzkumu,
- zda šlo o buněčný experiment, studii na zvířatech, nebo výzkum u lidí,
- jak dlouho studie trvala a co skutečně měřila,
- zda se sledovaly také nežádoucí účinky.
Rozdíl je dobře vidět na dvou příkladech: LGD‑4033 byl zkoumán u zdravých mužů, zatímco níže rozebíraná studie YK‑11 pracovala s buněčným modelem. Tyto výsledky tak nelze zaměňovat ani prezentovat jako rovnocenné důkazy o účincích u člověka.
Jaká zdravotní rizika výzkum a hlášení zachytily?
V placebem kontrolované studii dostávalo 76 zdravých mužů LGD‑4033 nebo placebo po dobu 21 dní. Výzkumníci a výzkumnice zaznamenali zvýšení beztukové hmoty, ale také změny hormonů a krevních lipidů. Výsledky studie tak ukazují, proč se při hodnocení nelze soustředit pouze na tělesné složení.
Během tohoto krátkého sledování nebyly zaznamenány závažné nežádoucí příhody přisouzené zkoumané látce. Zároveň je potřeba zmínit, že ani takový výsledek nepotvrzuje bezpečnost dlouhodobého užívání nebo jiných dávek.
Mezi podstatná zjištění a upozornění patří:
- Hormonální změny: U LGD‑4033 byl pozorován pokles celkového testosteronu závislý na dávce. Významné snížení volného testosteronu a FSH se objevilo při nejvyšší zkoumané dávce.
- Změny cholesterolu: Tatáž studie zaznamenala pokles HDL cholesterolu. Jedná se o konkrétní laboratorní nález, není to přímý důkaz, že každý*á uživatel*ka prodělá srdeční příhodu.
- Poškození jater: Publikovaná kazuistika popsala významné cholestatické poškození jater spojené s užíváním ostarinu. Jednotlivý případ upozorňuje na možné riziko, ale neurčuje, jak často se vyskytuje.
- Další závažná rizika: FDA upozorňuje na hlášení poškození jater a akutního jaterního selhání i na možné zvýšení rizika infarktu či cévní mozkové příhody. Zmiňuje také sexuální dysfunkci a neplodnost.
Je důležité rozlišovat mezi změnou laboratorní hodnoty v klinické studii, popisem konkrétního pacienta nebo pacientky a varováním zdravotnické autority. Tyto zdroje poskytují různé informace – nedá se z nich odvodit stejné procento rizika pro každou látku a každého člověka.
Další nejistotu představuje skutečné složení produktů
Riziko se netýká pouze samotné molekuly. Analýza publikovaná v časopise JAMA v roce 2017 zkoumala 44 produktů prodávaných přes internet jako SARMs. Jen 52 procent z nich obsahovalo alespoň jeden SARM a u 25 procent byly zjištěny látky neuvedené na etiketě.
Pouze u 41 procent testovaných produktů odpovídalo množství účinné látky údaji na obalu. Výsledky analýzy složení tedy odhalily i významné rozdíly mezi deklarovaným a naměřeným obsahem.
Pro kontext je potřeba dodat, že šlo o omezený soubor výrobků. Uvedená procenta nelze automaticky vztahovat na celý dnešní trh ani je přisuzovat konkrétní značce, která nebyla v analýze doložena.
Z toho všeho plyne praktická otázka: vztahuje se předložený důkaz skutečně k výrobku, který si právě prohlížíš?
Při ověřování zdrojů rozlišuj:
- původní studii s popsanou metodikou,
- její zjednodušené shrnutí v článku nebo videu,
- osobní zkušenost jednotlivce,
- reklamní tvrzení bez odpovídajícího podkladu.
Jaké je postavení SARMs v antidopingových pravidlech?
Podle seznamu WADA pro rok 2026 patří SARMs do skupiny S1.2 mezi další anabolické látky. Zakázány jsou při soutěži i mimo ni.
Seznam výslovně uvádí například ostarin, LGD‑4033, RAD140, S‑23 a YK‑11. Pro posouzení konkrétní látky je rozhodující její zařazení v oficiálním seznamu WADA, nikoli označení na prodejní stránce.
Antidopingový status a zdravotní bezpečnost jsou dvě různé otázky. Zařazení na seznam nenahrazuje klinické hodnocení; zdravotní tvrzení je potřeba posuzovat podle odpovídajících studií a stanovisek zdravotnických autorit.
Co skutečně zkoumala studie o YK-11?
Jedním z často skloňovaných SARMs je YK-11. Pokud ho najdeš ve složení produktu, je dobré vědět, že ve studii Kanna a kolektivu, která zkoumala diferenciaci myších svalových prekurzorových buněk C2C12 v laboratorní kultuře, nebyl testovaný na lidech.
Autorstvo pozorovalo zvýšenou expresi follistatinu a změny související s diferenciací buněk. Jde o výsledek buněčného experimentu, z něhož nelze přímo vyvozovat:
- jak velký růst svalů by nastal u člověka,
- jaká dávka by byla pro člověka účinná nebo bezpečná,
- jaké by byly dlouhodobé nežádoucí účinky,
- jak by působila vícesložková směs prodávaná pod konkrétním názvem.
Toto rozlišení se týká také produktu Myobol na webu Aminoxy, jehož popis uvádí YK‑11 mezi složkami. Citovaná buněčná studie YK‑11 ani studie LGD‑4033 nezkoumaly hotový produkt Myobol a nedokládají jeho účinnost či bezpečnost u lidí.
Odkaz na vědeckou publikaci v popisu výrobku proto vždy čti spolu s tím, co výzkumníci a výzkumnice skutečně testovali. V uvedeném experimentu nelze zvýšenou produkci follistatinu, bílkoviny podílející se na regulaci svalového růstu, zaměňovat za prokázaný růst svalů u člověka.
O výsledku nerozhoduje slib, ale kvalita důkazů
Kontroverze kolem SARMs nespočívá pouze v rozdílných názorech na internetu. Podstatný je rozdíl mezi experimentálním výzkumem a tvrzeními, která z něj lze oprávněně vyvodit. U každé publikace se ptej: kterou látku zkoumala, na kom a s jakými omezeními?
Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) SARMs neschválil a upozorňuje na zdravotní rizika spojená s jejich užíváním. Pokud se po užití přípravku se SARMs objeví zdravotní potíže, FDA doporučuje obrátit se na zdravotnického pracovníka*pracovnici.
Další souvislosti shrnuje článek SARMs: co jsou, jak fungují a co říká výzkum na webu Aminoxy. Konkrétní zdravotní a vědecká tvrzení je přitom vhodné ověřovat v původních publikacích a u zdravotnických autorit, na které odkazujeme výše.