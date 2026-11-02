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Čína zablokovala vysielanie La Ligy. Dôvodom je nevhodný vtip Kyliana Mbappého o diktátorovi
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dnes 2. listopadu 2026 v 13:01
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Čína zablokovala vysielanie La Ligy. Dôvodom je nevhodný vtip Kyliana Mbappého o diktátorovi

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Náhledový obrázek: Instagram: @k.mbappe
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