Maskáčový vzor je späť na výslní. Vybrali sme najlepšie cargo nohavice, mikiny a bombery od Zary po Stüssy

Objav nový rozmer charakteristickej armádnej kamufláže.
Kamufláž, respektíve maskáčový vzor, je späť na módnom výslní v plnej sile, ale zabudni na prísnu vojenskú estetiku – aktuálne trendy pretvorili maskáčový vzor na sofistikovaný mestský prvok, ktorý si podmaňuje pánsky aj dámsky šatník.
Nová vlna „camo“ štýlu je postavená na rozostrených abstraktných potlačiach, neutrálnych prírodných odtieňoch a uvoľnených, oversized strihoch. Maskáčové modely skvele fungujú ako dominantný kúsok outfitu. Dopraj si pohodlie v podobe ležérnych mikín od Weekday či tričiek s logom Aritzia či Stüssy, alebo stav na výrazné cargo nohavice z novej kolekcie Zara alebo sofistikované vrchné vrstvy z prémiových materiálov.
Kamufláž sa dnes prirodzene mieša s high fashion a je na rozhraní streetwearu a elegancie. Pripravili sme zoznam najlepších kúskov, ktoré osviežia tvoj jesenný aj zimný šatník. Nájdi si svojho favorita.
P. S. Ako správne nosiť maskáčové kúsky ti ukáže napríklad Teri Pallová v článku s jesennou fashion inspo v podaní Sloveniek a Češiek.
Zara Abstract Camouflage Print Waffle-Knit Sweatshirt – 29,95 €
Španielska značka prináša svieži pohľad na maskáčový vzor v podobe mikiny s vaflovou textúrou, ktorú by sme označili ako tričko s dlhými rukávmi.
Kúsok vo voľnom strihu je vyrobený zo 100 % bavlny a spája streetwear estetiku so sofistikovaným mestským vzhľadom. Vaflová textúra dodáva hĺbku a neopozeraný detail. Kombinácia s čiernymi nohavicami a kontrastnou vrchnou vrstvou je stávkou na istotu. Cena je na úrovni 30 eur.
Zara Printed Oversized Cargo Trousers – 39,95 €
V nekonečnom katalógu značky Zara sú aj dámske cargo nohavice zahalené do maskáčového vzoru, ktoré predstavujú ukážkové spojenie funkčného štýlu a modernej mestskej estetiky.
Model je vyrobený zo 100 % bavlny a vyznačuje sa stredne vysokým pásom, doplneným o pútka na opasok a nastaviteľné šnúrky, ktoré umožňujú prispôsobenie stylingu. Oversized strih s hlbokými vreckami a celoplošnou kamuflážou ľahko zladíš s košeľou a balerínami, ale aj úzkym svetrom a objemnými pracovnými topánkami. Cena je necelých 40 eur.
Aritzia Soft Feels™ Detroit T-Shirt – 45 €
Kanadská značka Aritzia (zatiaľ) nie je v Európe veľmi známa, ale zaslúži si pozornosť. Najnovšie nás zaujalo dámske tričko s celoplošným maskáčovým vzorom v tmavých zeleno-hnedých odtieňoch s čiernymi prvkami, ktoré kúpiš za 45 eur.
Model je vyrobený zo 100 % mäkkej bavlny, má rovný strih a okrúhly výstrih. Vzor charakteristický pre armádne zložky dodáva nádych streetwearu bez straty elegancie. V kombinácii s jednoduchými nohavicami predstavuje dokonalý základ pre effortless outfit.
Weekday Oversized Printed Hoodie – 59,99 €
Fresh kúsok s maskáčovým vzorom sme našli aj v ponuke značky Weekday, ktorá patrí do skupiny H&M.
Mikina v oversized strihu prináša do šatníka 90's atmosféru surových ulíc New Yorku. Má štandardnú dĺžku, jemne spadnuté ramená pre uvoľnenú siluetu a celoplošnú potlač v zeleno-sivej kamufláži dopĺňa kapucňa, dve bočné vrecká a obojstranný zips pre rôzne možnosti zapínania a stylingu.
Cena je na úrovni 60 eur.
Weekday Low Rise Baggy Ripstop Camo Trousers – 64,99 €
V ponuke značky Weekday nás oslovili aj baggy nohavice zahalené do kamufláže v zeleno-hnedom vyhotovení.
Dámsky model je vyrobený z ľahkej bavlnenej ripstop tkaniny a zaujme voľnou siluetou s nízkym pásom. Zapínanie na zips dopĺňa skrytý háčik a bočné vrecká, zatiaľ čo vnútorná šnúrka v páse zaručuje skvelé prispôsobenie postave. Model dopĺňajú falošné vrecká vzadu a nastaviteľné šnúrky na spodnom leme pre rôzne možnosti stylingu.
Stüssy Pigment Dyed Thermal T-Shirt – 70 €
Prvú polovicu zoznamu najlepších maskáčových kúskov uzatvára tričko s krátkymi rukávmi od streetwearovej značky Stüssy.
Unisex model s rebrovaným okrúhlym výstrihom má voľný strih a je vyrobený z ľahkej 100% bavlny so špecifickou vaflovou textúrou, ktorá je tento rok v kurze. Kľúčovým prvkom je pigmentové farbenie, čo dodáva obnosený vzhľad s charakterom. Na zadnej strane nechýba nášivka s logom Stüssy, ktorá dopĺňa kamufláž v zeleno-hnedo-čiernom vyhotovení.
Cena je presne 70 eur.
Aritzia Mighty Cotton™ Wicket Longsleeve Sweatshirt – 75 €
Návrhársky tím značky Aritzia predstavil v novej sezónnej kolekcii okrem trička s krátkymi rukávmi aj mikinu bez kapucne zahalenú do maskáčového vzoru v zeleno-hnedo-čiernom vyhotovení.
Model, ktorý predstavuje silný základ pre moderný dámsky šatník, má voľný strih, okrúhly výstrih a mierne spadnuté ramená. Je vyrobený zo 100 % bavlneného džerseja, ktorý má príjemnú textúru na dotyk a zároveň poskytuje mimoriadne pohodlie.
Mikina dobre funguje v kombinácii s basic čiernymi nohavicami, ale aj džínsami. Cena je presne 75 eur.
REPRESENT Initial Stacked Camo T-Shirt – 145 €
Cool maskáčový vzor má aj dvojvrstvové tričko od streetwearovej značky REPRESENT, ktoré môže byť tvoje za 145 eur.
Model z kolekcie Initial je vyrobený zo 100 % bavlny, pričom spodné rukávy a lem sú zo 100 % vlny, má oversized strih so spadnutými ramenami, štandardný okrúhly výstrih a celoplošnú potlač dopĺňa kovový štítok s logom. Ide o skvelý kúsok na jeseň aj zimu, ktorý ľahko zakomponuješ do stylingov s baggy džínsami a jednoduchou vrchnou vrstvou.
REPRESENT Heaton Camo Workwear Pants – 235 €
Našu pozornosť si získali aj nohavice s maskáčovým vzorom z kolekcie Fall/Winter 2026 od značky REPRESENT, ktoré predstavujú oslavu klasického pracovného odevu preneseného do moderného pánskeho šatníka.
Model s názvom „Heaton“ je vyrobený z odolného bavlneného plátna s celoplošnou kamuflážou v odtieňoch tmavozelenej, hnedej a čiernej, pričom špeciálna úprava dirty wash dodáva autenticky obnosený vzhľad. Novinka zaujme voľnou, mierne zakrivenou siluetou, ktorá sa prirodzene vrství cez obuv. Nechýbajú dvojité predné panely v štýle carpenter nohavíc spevnené striebornými nitmi, šikmé vrecká ani jemné odreniny na lemoch.
V ponuke značky je aj sivo-čierna verzia modelu za rovnakú cenu, a to 235 eur.
Stüssy MA-1 Bomber Jacket – 290 €
Značka Stüssy s koreňmi v Los Angeles predstavila v novej sezónnej kolekcii aj MA-1 bomber bundu zahalenú do klasickej kamufláže v zeleno-hnedo-čiernej kombinácii, ktorá ukazuje modernú podobu streetwearovej estetiky.
Unisex model vo voľnom strihu je vyrobený z odolného materiálu Cordura® Flight Satin s teplou podšívkou. Model s trendy maskáčovým vzorom má rebrovaný golier, manžety aj spodný lem, pričom zapínanie je na zips s vnútornou krycou légou. Vzhľad dopĺňajú vrecká na rukáve MA-1 s jemne vyšitým logom Stüssy, predné vrecká na patentky a detail na prednej strane.
Cena je presne 290 eur.
KAPITAL Drizzler Reversible Camouflage-Print Cotton Blouson Jacket – 510 €
Náš predposledný tip padol na maskáčovú bundu od japonskej high-end značky KAPITAL, ktorá predstavuje klasickú siluetu cez modernú optiku s dôrazom na precíznu krajčírsku tradíciu.
Obojstranný model je vyrobený zo špeciálnej bavlnenej tkaniny, má skrátený strih so zapínaním na zips a klasický golier, ktorý prináša dokonalý balans medzi remeselným detailom a nenúteným pánskym mestským štýlom.
Priamoúmerná kvalite použitých materiálov aj spracovaniu je cena 510 eur.
Nili Lotan Tribeca Cotton Camo Pant – 560 €
Záver zoznamu patrí modelu nohavíc v maskáčovom vzore z novej kolekcie Fall/Winter 2026 od návrhárky Nili Lotan, ktoré stelesňujú ležérny luxus s nádychom funkčného štýlu.
Dámsky model je vyrobený z kvalitnej talianskej bavlnenej tkaniny s celoplošnou potlačou kamufláže, pričom má voľný strih so stredne vysokým pásom a modernou surovou siluetou v štýle barrel leg. Prepracovaný vzhľad dopĺňajú bočné vrecká, zadné vrecká a pútka na opasok. Elegantné zapínanie kombinuje zips so skrytým háčikom.
V kombinácii s pleteným svetrom a koženými čižmami vytvárajú nenútený, ale veľmi fresh mestský styling. Cena je 560 eur.