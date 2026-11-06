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Tvoj glow up checklist: 5 jednoduchých návykov, vďaka ktorým budeš vyzerať aj cítiť sa lepšie
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Tento článok je sponzorovaný obsah spoločnosti Garnier.
dnes 6. listopadu 2026 v 11:51
Čas čtení 3:49
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Tvoj glow up checklist: 5 jednoduchých návykov, vďaka ktorým budeš vyzerať aj cítiť sa lepšie

Tvoj glow up checklist: 5 jednoduchých návykov, vďaka ktorým budeš vyzerať aj cítiť sa lepšie
Zdroj: Dupe Photos / Cora Pursley a tamara antovic
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Niekedy stačí naozaj málo.

Sociálne siete sú plné glow up premien, dokonalých ranných rutín a ľudí, ktorí údajne stíhajú o šiestej ráno odcvičiť, meditovať, pripraviť si raňajky a ešte aj prečítať dvadsať strán knihy. V realite však väčšina z nás ráno bojuje hlavne s budíkom a snaží sa nezabuchnúť si doma kľúče.

Dobrou správou je, že skutočný glow up nemusí znamenať kompletnú premenu tvojho života. Často je skôr výsledkom malých rozhodnutí, ktoré opakuješ každý deň.

Dostatok spánku, vyvážená strava, pravidelný pohyb či chvíľa venovaná sebe dokážu z dlhodobého hľadiska ovplyvniť nielen tvoje zdravie, ale aj to, ako sa cítiš vo vlastnej koži. Toto je 5 jednoduchých návykov, ktoré sa oplatí zaradiť do každodennej rutiny.

1. Beauty sleep nie je len fráza

Ak pravidelne spíš päť hodín a zvyšok dňa funguješ na káve a energetických nápojoch, možno je čas prehodnotiť priority. Spánok totiž nie je odmena za dokončené povinnosti, ale jedna zo základných potrieb tvojho tela.

Odborníci sa zhodujú, že dospelí ľudia by mali spať minimálne 7 hodín denne. Kvalitný spánok podporuje pamäť, koncentráciu, emocionálnu pohodu aj správne fungovanie metabolizmu.

A hoci sa často hovorí o beauty sleep, nie je to len marketingový výraz. Nedostatok spánku sa môže podpísať aj na tom, ako vyzeráš. Unavené oči, opuchy či menej svieži vzhľad sú veci, ktoré si po prebdenej noci pravdepodobne všimneš aj bez vedeckej štúdie.

👀 Skús už dnes: Nastav si približne rovnaký čas zaspávania a vstávania, obmedz kofeín v neskorších hodinách a aspoň polhodinu pred spaním odlož mobil. Áno, aj keď máš rozpozerané ďalšie video na TikToku.

2. Bielkoviny potrebuješ aj ked nie si gym girl

Keď sa povie proteín, mnohí si predstavia shaker, fitness influencera a kuracie mäso s ryžou. Bielkoviny však potrebujeme všetci, bez ohľadu na to, či dvíhame činky alebo je našou najväčšou fyzickou aktivitou cesta do školy alebo práce.

 Podieľajú sa na regenerácii, ovplyvňujú pocit sýtosti a pomáhajú stabilizovať energiu počas dňa. Ich dostatok môže mať vplyv aj na kvalitu pokožky, vlasov či celkovú vitalitu.

Nemusíš si hneď kupovať proteínové doplnky. Bielkoviny nájdeš vo vajíčkach, rybách, mliečnych výrobkoch, tofu, strukovinách, rybách či kuracom mäse. Skús ich jednoducho zaradiť do každého hlavného jedla.

👀 Koľko bielkovín denne prijať? 

Samozrejme, záleží na životnom štýle, pohybe či celkovej skladbe jedálnička. Existujú však orientačné odporúčania, ktoré môžu poslúžiť ako jednoduchý kompas.

Väčšine bežne aktívnych ľudí, ktorí si chcú udržať alebo nabrať svalovú hmotu, sa odporúča zhruba 1,4 až 2 gramy bielkovín na kilogram telesnej hmotnosti denne. V praxi to znamená, že človek s váhou 70 kilogramov môže cieliť na 140 gramov bielkovín denne. 

3. Nezabúdaj na pravidelný pohyb

Okej, vyššie sme ti síce povedali, že nemusíš byť gym girl, no pohyb by v tvojej každodennej rutine rozhodne nemal chýbať. A neboj sa, neznamená to, že musíš päťkrát do týždňa dvíhať činky alebo každé ráno odbehnúť 15 kilometrov. Aj obyčajná prechádzka sa počíta.

Podľa nedávnej vedeckej štúdie môže pravidelná fyzická aktivita prospievať aj tvojej pokožke. Pohyb podporuje krvný obeh, vďaka čomu sa pokožka lepšie prekrvuje a zásobuje kyslíkom a živinami.

Výskumy zároveň naznačujú, že pravidelné cvičenie môže pozitívne ovplyvňovať hydratáciu pokožky a pomáhať zmierňovať stres, ktorý sa môže negatívne podpisovať aj na stave pleti.

👀 WHO odporúča dospelým vo veku 18 až 64 rokov venovať týždenne 150 až 300 minút pohybu strednej intenzity, napríklad rýchlej chôdzi, bicyklovaniu či tancu. Ak preferuješ intenzívnejšie aktivity, ako je beh, postačí 75 až 150 minút týždenne. Okrem toho WHO odporúča aspoň dvakrát do týždňa zaradiť posilňovanie.

4. Urob si z večernej skincare rutiny chvíľu, ktorá patrí iba tebe

Po dni plnom školy, práce, správ a nekonečných povinností je lákavé ľahnúť si do postele a scrollovať, kým ti mobil nespadne na tvár. Skús však občas vymeniť bezcieľne prezeranie sociálnych sietí za niečo, čo ti pomôže spomaliť.

Starostlivosť o seba totiž nemusí znamenať drahý wellness pobyt. Niekedy úplne stačí teplá sprcha, pohodlné pyžamo a poriadny self-care večer. Odlož mobil, zapni si obľúbený film, priprav niečo dobré pod zub a venuj trochu pozornosti aj svojej pleti. Nemusíš pritom absolvovať desaťkrokovú skincare rutinu. Niekedy stačí pleť poriadne vyčistiť, hydratovať a dopriať jej niečo navyše.

Napríklad hydrogélovú masku Garnier Hyaluron, ktorá obsahuje 10 % glycerínu, kyselinu hyalurónovú a výťažok z centelly ázijskej. Tá pomáha intenzívne hydratovať pleť a dodáva jej hladší, plnší a sviežejší vzhľad.

A najlepšie na tom je, že kým niektoré hydrogélové masky musíš nechať pôsobiť tri hodiny alebo celú noc, tej od Garnier stačí približne 90 minút. Takže si ju môžeš aplikovať na začiatku filmu a ešte pred záverečnými titulkami máš hotovo. Že je maska vstrebaná, spoznáš podľa toho, že je priehľadná. 

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Hydratačná hydrogélová maska Garnier Hyaluron s kyselinou hyalurónovou a glycerínom pomáha suchej a dehydratovanej pleti získať plnší, pružnejší a sviežejší vzhľad už po prvom použití. Podľa výsledkov testovania výrobcu zvyšuje hydratáciu pokožky o 68 % a 74 % žien potvrdilo, že ich pleť je po použití plnšia a pružnejšia.

💆‍♀️ Beauty tip na záver: Po odstránení masky pokračuj v hydratácii. Siahni po hydratačnom sére a následne nanes pleťový krém, ktorý pomôže udržať vlhkosť v pokožke a zanechá ju príjemne hebkú.
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5. Nauč sa oddychovať bez pocitu viny

Žijeme v dobe, keď sa produktivita často považuje za meradlo úspechu a pojem leisure guilt je skloňovaný čoraz viac. Ak práve nepracuješ, necvičíš, nevzdelávaš sa alebo neplánuješ svoj ďalší projekt, môžeš mať pocit, že strácaš čas. Lenže nie každá voľná chvíľa musí byť využitá na maximum.

Dlhodobý stres môže negatívne ovplyvňovať spánok, koncentráciu aj celkovú psychickú pohodu. Preto je dôležité vytvárať si priestor na aktivity, pri ktorých nemusíš nič dokazovať ani dosahovať konkrétne výsledky.

Pre niekoho je to čítanie, pre iného varenie, stretnutie s kamarátmi alebo večer strávený osamote. Dôležité je nájsť si vlastný spôsob, ako vypnúť. Skús si každý deň vyhradiť aspoň chvíľu, počas ktorej nebudeš riešiť prácu, školu ani povinnosti. A ak dnes jednoducho nemáš energiu robiť nič, aj to je v poriadku.

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