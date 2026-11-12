Vybrali sme 10 tenisiek, ktoré neuvidíš na každom. Ozvláštni svoje outfity modelmi Adidas Originals Japan či New Balance 983

Novinky nájdeš v ponuke online obchodu Footshop.
Hľadáš tenisky, ktoré vystúpia zo zabehnutého prúdu, ale zároveň dokonale doplnia moderný mestský šatník? V spolupráci s online obchodom Footshop sme vybrali 10 modelov, ktoré neuvidíš na každom. Ozvláštni svoje každodenné outfity siluetami Adidas Originals Japan, New Balance 983 či ikonickým štýlom Adidas Originals Gazelle v high fashion úprave od kreatívnej riaditeľky Hermès Wales Bonner.
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Reebok Ultra Low – 90 €
Ak hľadáš tenisky v cenovej kategórii do 100 eur, ktoré zodpovedajú súčasným módnym trendom, odpoveďou sú Reebok Ultra Low vo vyhotovení s názvom „Red Velvet“.
Novinka v ponuke online obchodu Footshop má nízky profil a športovú siluetu, ktorá je zahalená do kombinácie kože, semišu a textílie. Tmavočervený zvršok dopĺňa jemné prešívanie, logo značky na jazyku a kontrastné ružové šnúrky zo saténu, ktoré dodávajú romantický nádych. Tenká gumová podrážka a mäkká stielka zabezpečujú pohodlie pri každom kroku.
Model Reebok Ultra Low ľahko zladíš s baggy džínsami, cargo nohavicami, ale aj pančuchami a dlhými šatami či sukňou.
New Balance 750 – 100 €
V cenovej kategórii do 100 eur nás oslovil aj model New Balance 750, ktorý prináša nenútený vintage športový vzhľad s moderným šmrncom do mestského prostredia.
Unisex tenisky s minimalistickým čiernym zvrškom z kože a kontrastným bielym prešívaním neusilujú o neprimeranú pozornosť už z diaľky, ale prirodzene doplnia tvoje každodenné outfity. Pohodlie zabezpečuje hrubá gumová podrážka so zrnitou textúrou v tmavohnedom vyhotovení, čo pôsobí vizuálne zaujímavo.
Cena s našim zľavovým kódom REFRESHER15 je presne 85 eur. K dispozícii je aj obrátená verzia s krémovým koženým základom.
Converse Chuck Taylor Low – 122,95 €
Nepochybujeme o tom, že svojich priaznivcov si získa aj model Converse Chuck Taylor Low, ktorý vychádza z ikonickej siluety pôvodne určenej na basketbal, ale má súčasný moderný vibe.
Klasické plátno nahrádza kožený zvršok vo hnedom odtieni, ktorý vyniká odolnosťou a s nosením získa príjemnú patinu. Nízky strih dopĺňa pružná gumená podrážka, ktorá spoľahlivo drží na mestskom povrchu, a vzhľad dopĺňajú dlhé šnúrky.
V ponuke online obchodu Footshop nájdeš aj béžovú verziu modelu za rovnakú cenu.
Adidas Originals Japan – 130 €
Maskáčový vzor je späť na výslní, čo využil aj návrhársky tím značky Adidas Originals pri novom vyhotovení neopozeraného modelu Japan.
Tenisky vzdávajú poctu archívnym bežeckým štýlom nemeckej značky a prinášajú uhladený, nízky profil, ktorý osloví všetkých priaznivcov ľahko nositeľnej elegancie. Kožený zvršok zahalený do kamufláže so škrupinovou textúrou sa dokonale prispôsobí nohe, zatiaľ čo tenká gumová podrážka dodáva vintage akcent.
Cena s našim zľavovým kódom REFRESHER15 je približne 110 eur.
Reebok Classic Leather Premium – 142 €
Prvú polovicu zoznamu uzatvára model Reebok Classic Leather Premium vo vyhotovení „Camel“, ktorý ponúka nadčasový, ale neopozeraný vzhľad, pričom dokazuje, že minimalistická estetika a športové dedičstvo nepodliehajú trendom.
Tenisky s nízkym strihom a zvrškom z kombinácie kože a semišu vďaka nenútenému dizajnu skvelo fungujú s rovnými chinos nohavicami, širokými džínsami aj ako doplnok k vlnenému kabátu počas jesene.
Použi náš zľavový kód REFRESHER15 a ušetríš približne 22 eur.
Saucony ProGrid Omni 9 – 160 €
Tenisky Saucony ProGrid Omni 9 prinášajú autentickú Y2K atmosféru a nekompromisný tech-runner dizajn, ktorý spája tradíciu značky s modernými technológiami.
Prepracovaný vrstvený zvršok zo syntetiky a priedušnej textílie drží tvar, zatiaľ čo čierny základ oživujú svieže farebné akcenty. V medzipodrážke pracuje technológia ProGrid™, ktorá poskytuje dokonalé odpruženie pri každom kroku a odolná podrážka XT-900 z karbónovej gumy poskytuje vynikajúcu trakciu.
Reflexné detaily sa postarajú o viditeľnosť aj po zotmení, čo je v prechodnom období vítané.
Reebok Club C LTD – 163 €
Model Reebok Club C v úprave LTD predstavuje univerzálny symbol moderného štýlu, ktorý v sebe nesie 80's tenisovú estetiku, a je zahalený do kvalitných materiálov.
Sivo-modrý odtieň použitý na koženom zvršku s charakteristickou perforáciou v oblasti špičky v kombinácii s mäkkou froté podšívkou a hnedými detailmi v podobe loga, lemovania a jazyku, ponúka originálny vzhľad, ktorý ozvláštni tvoje každodenné outfity. Hrubá gumová podrážka a jemná stielka sú zárukou dokonalého pohodlia.
Cena s našim zľavovým kódom REFRESHER15 je približne 140 eur.
New Balance 983 – 190 €
New Balance je v súčasnosti najviac HOT značka v športovom segmente, pričom najnovšie predstavila model nazvaný 983, ktorý je postavený na vintage vzhľade, hre s vrstvami, textúrami a technickými detailmi.
Zvršok veľmi umne kombinuje jemný semiš a priedušnú textíliu v tlmenom sivo-zelenom vyhotovení, ktoré nepôsobí preplácane, ale púta pozornosť premyslenými detailmi. V medzipodrážke je ukryté overené tlmenie ABZORB®, ktoré absorbuje nárazy pri každom kroku, zatiaľ čo reflexné prvky dodávajú modelu funkčnosť a bezpečie po zotmení.
Saucony ProGrid Omni 9 GTX – 200 €
Ak ťa neoslovil model Saucony ProGrid Omni 9 vo vyhotovení „Multi“ s farebnými blokmi, možno prídeš na chuť verzii s podtitulom GTX, ktorá ponúka zvršok zahalený do ochrannej membrány Gore-Tex®.
Čierny základ zo zmesi textílie a syntetiky so striebornými prvkami pôsobí nadčasovo a cool, pričom hlavnou prednosťou je odolnosť membrány Gore-Tex®, vďaka ktorej ťa neprekvapia ani vlhké chodníky. Tlmiaca technológia ProGrid™ v medzipodrážke účinne rozkladá nárazy pri každom kroku a odolná gumová podrážka je zárukou pevného kroku v mestskom prostredí.
Cena s našim zľavovým kódom REFRESHER15 je presne 170 eur. Po ktorej verzii modelu siahneš?
Adidas Originals Gazelle Suede Croc x Wales Bonner – 220 €
Čerešničkou na torte sú tenisky Adidas Originals Gazelle v originálnej úprave s rukopisom britskej návrhárky Wales Bonner, ktorá je kreatívnou riaditeľkou pánskej módy v Hermès.
HOT novinka v produktovom portfóliu nemeckej značky má tmavozelený zvršok zahalený do kože s textúrou „Croc“, ktorá pripomína kožu krokodíla. Luxusný vzhľad dopĺňajú kontrastné krémové panely, precízne prešívanie, modrá podšívka a mierne priehľadná gumová podrážka s vyrazeným logom Adidas Originals.
Collab medzi Adidas Originals a návrhárkou Wales Bonner priniesol aj atraktívne vyhotovenie modelu Karintha BW Army s cenou 200 eur.