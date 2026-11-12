Skúšali, až sa stali majstrami sveta. Toto je dôvod prečo vyskúšať aj slovenského operátora

Z Prešova sa dostali na svetové pódium a svoje schopnosti využili aj pri oživení humanoidného robota Štvorca.
Príbeh mladých programátorov sprevádza kampaň 4ky „Kto skúša, ten nájde“. Pripomína, že vlastná skúsenosť môže otvoriť nové možnosti, pri technológiách aj pri výbere operátora.
Tím Speshari zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove má za sebou úspechy, ktoré presahujú hranice Slovenska. V roku 2025 sa presadil na majstrovstvách sveta RoboCup v brazílskom Salvadore. O rok neskôr v Južnej Kórei získal ďalšie dve svetové prvenstvá, v kategórii Rescue Simulation a v súťaži SuperTeams.
Pri programovaní sa dobrý nápad overuje skúšaním. Riešenie treba otestovať, vyhodnotiť výsledok a podľa potreby upraviť. Práve tak sa získavajú skúsenosti, ktoré pomáhajú zvládnuť aj nové zadania. Prešovskí robotici ukázali, kam sa dá s technickými znalosťami a odhodlaním dostať.
Ich prácu môžu spoznať aj ľudia, ktorí robotické súťaže nesledujú. Spolu s tímom partnera Simplicity sa podieľali na oživení humanoidného robota Štvorca, ktorého predstavila 4ka. Pomohli mu komunikovať s ľuďmi, tancovať či predvádzať karate. Technológie tak dostali podobu, s ktorou sa verejnosť môže stretnúť naživo.
Vlastná skúsenosť pomôže aj pri výbere paušálu
Ochota skúšať má miesto aj v bežnom živote. Pri mobilnom operátorovi si človek najlepšie overí, či mu služba vyhovuje, keď ju použije tam, kde trávi svoj deň. Doma, v práci, cestou do školy alebo pri víkendovom výlete.
Na tomto princípe stojí kampaň 4ky. Zákazníkov pozýva, aby si služby vyskúšali za zvýhodnenú cenu, bez viazanosti, a pokračovali podľa vlastných potrieb.
Paušál SLOBODA NEKONEČNO pre JEDNÉHO + DÁTA NAVYŠE je pri kúpe novej SIM cez e-shop dostupný za 4 eurá na prvých 30 dní, následne za 23 eur na 30 dní so SMART platbou. Obsahuje neobmedzené dáta v SR a neobmedzené volania a SMS v SR a EÚ podľa podmienok služby. Pre dáta v EÚ platí stanovený objem.
Skúšať možno aj spoločne. Varianty pre dvoch, troch alebo štyroch stoja 23 eur spolu na prvých 30 dní. Vo štvorici je to 5,75 eura na osobu za toto obdobie. Každý používa vlastnú SIM kartu a telefónne číslo, takže sa môžu zapojiť partneri, rodina aj kamaráti.
Po úvodných 30 dňoch stojí zdieľaný variant pre dvoch 36 eur, pre troch 49 eur a pre štyroch 63 eur za 30 dní so SMART platbou, teda automatickou úhradou z uloženej platobnej karty. Paušál sa automaticky obnovuje, pokiaľ si ho zákazník nezmení alebo nedeaktivuje. Nová SIM stojí jednorazovo 4 eurá a obsahuje štartovací kredit 4 eurá.
Prešovských robotikov priviedlo skúšanie k svetovým titulom. Zákazníkom môže pomôcť nájsť paušál, ktorý im bude vyhovovať. Ponuku mobilných služieb aj domáceho internetu nájdu na 4ka.sk/skusaj.