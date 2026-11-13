CRESCO REAL ESTATE ponúka financovanie nového bývania už s 5 % vlastných peňazí

Na kúpu nového bytu za takmer 265-tisíc eur môže záujemcovi stačiť na začiatku necelých 14-tisíc eur.
Zvyšok zaplatí až v čase kolaudácie svojho nového bývania v projekte Slnečnice Nad mestom v bratislavskej Petržalke alebo v projekte Tíšiny. V spolupráci s platformou Žltý melón ponúka CRESCO REAL ESTATE záujemcom o nové bývanie dostupnejší model financovania.
Kúpa nového bytu je aj otázkou správneho načasovania. Záujemca už má vyhliadnuté svoje budúce bývanie, no peniaze má napríklad viazané v súčasnej nehnuteľnosti, ktorú plánuje predať. Iní zase potrebujú viac času na vybavenie hypotéky, napríklad na väčšiu nehnuteľnosť, kým sa jeden z partnerov vráti z rodičovskej dovolenky. „Chceme, aby si ľudia mohli vybrať svoje budúce bývanie vtedy, keď nájdu ten správny byt, a nemuseli svoje rozhodnutie odkladať len preto, že potrebujú viac času na vytvorenie finančnej rezervy,“ vysvetľuje Ján Krnáč, CEO CRESCO REAL ESTATE.
CRESCO REAL ESTATE aj týmto produktom nepriamo nadväzuje na v minulosti úspešný model financovania kúpy bytov v Slnečniciach – Hyponájom. Tento inovatívny model financovania, ktorý ponúkalo CRESCO REAL ESTATE v rokoch 2023 až 2024, pomohol stovke kupujúcich dostať sa k novému bývaniu s odloženou splatnosťou.
Z menšieho do väčšieho?
Nový spôsob financovania môžu záujemcovia využiť pri kúpe vybraných bytov v projekte Slnečnice Nad mestom VEŽE M2. Namiesto štandardnej vstupnej splátky vo výške 10 % ceny bytu zaplatí kupujúci z vlastných zdrojov iba 5 %. Ďalších 5 % môže pokryť pôžičkou od platformy Žltý melón. „Úroky z tejto pôžičky platí Cresco Real Estate za kupujúceho až do podania žiadosti o kolaudáciu. Dovtedy klient nemusí splácať istinu ani úroky. Napríklad mladá rodina, ktorá sa rozrastá a potrebuje väčší byt, tak získava čas na predaj svojho súčasného bývania bez toho, aby musela jeho predaj uponáhľať,“ vysvetľuje J. Krnáč.
Pri byte s cenou 264 710 eur tak kupujúci potrebuje na začiatku o takmer 13-tisíc eur menej vlastných peňazí než pri štandardnom financovaní. Zvyšných 90 % kúpnej ceny doplatí po kolaudácii, pričom pri kolaudácii je splatná aj pôžička od Žltého melóna. S jej poskytnutím je spojený jednorazový poplatok vo výške 3,5 % z požičanej sumy.
Modelový príklad vychádza z aktuálnych podmienok financovania projektu Slnečnice Nad mestom VEŽE M2. Nejde o zľavu z ceny bytu, ale o rozloženie platieb.
Výhodnejšie aj prémiové bývanie
Rovnaký model financovania môžu využiť aj záujemcovia o bývanie v komornom rezidenčnom projekte Tíšiny v bratislavskom Novom Meste. Kupujúci tu zaplatí z vlastných zdrojov na začiatku 5 % ceny bytu a ďalších 15 % môže financovať rovnakým spôsobom prostredníctvom Žltého melóna.
Oba projekty ponúkajú odlišný charakter bývania. Slnečnice Nad mestom rozširujú už fungujúcu mestskú štvrť v Petržalke s obchodmi, službami, zeleňou, parkom a električkovým spojením. V rámci etapy VEŽE M2 prinesú v susedstve parku Josepha Poppera v Slnečniciach unikátne výhľady na Bratislavu a Karpaty. Tíšiny zase ponúkajú pokojnejšie, komornejšie bývanie so 41 bytmi v lokalite Zátišie neďaleko Kuchajdy. Ich prednosťou je blízkosť širšieho centra mesta, dobrá dostupnosť MHD, škôl a služieb, ale aj vyšší technický štandard vrátane stropného chladenia.