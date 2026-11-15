včera 15. listopadu 2026 v 0:10
Čas čtení 0:00Tereza Szalaiová
Aj takéto dance moves predviedol Pitbull v Bratislave 🕺🏻
Diskutovat
Sdílet
Uložit Uložené
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.
V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Doporučil bys článek ostatním?
00
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Sdílet
Uložit Uložené
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.
V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhledový obrázek: Refresher / Tereza Szalaiová
Co si o článku myslíš?
Přihlas se a dej vědět do komentáře!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
Doporučujeme
Storky
Kylie Jenner se svlékla do plavek v nejžhavější letní kolekci
Kylian Mbappé představil vlastní sluneční brýle v collabu s Oakley
Brad Pitt se svou přítelkyní jsou Instagram official
Zendaya na premiérách Odyssey servíruje haute couture inspirovanou řeckou mytolo...
Bitvy šampionů i česká hvězda. OKTAGON 91 láká na strhující zápasy
Beats for Love 2026: Nad festivalem létal party balon s djkou
Sponzorovaný obsah
Xbox masivně propouští. Zbavuje se známých studií a skončí tisíce zaměstnanců
Konec jedné éry. Cristiano Ronaldo potvrdil, že MS 2026 je jeho poslední
Beats for Love úspěšně oslavil rekordní ročník. Fanouškům žehnal i papež
Divoké publikum a set v oblacích. Beats for Love slaví rekordní dny
SKIMS přichází s nejodvážnější kolekcí. Kim Kardashian vsadila na miniaturní prá...
Tohle jsou první dojmy kritiků z Enoly Holmes 3. Jak u nich pochodila Millie Bob...
New Balance představuje nový model 950 s Cooperem Flaggem
Backrooms se vrací do kin. S 15 minutami nových záběrů
Jedinečná šance pro fanoušky. OKTAGON tě nechá rozhodnout o hlavním zápase
Tom Hardy překvapil fanoušky. Vydává rapové album s legendami hip-hopu
KCD 2 teď koupíš za pár korun. Hra má i novou aktualizaci a slaví další milník
Oslík ze Shreka bude mít vlastní film. Kdy se ho dočkáš v kině?
Škoda odhalila své největší auto v historii. Kolik elektrický kolos Peaq stojí?
Yungbludův festival Bludfest vypukne v Hradci už za pár dnů. Co tě na něm čeká?
Lifestyle news
Kolik dní dovolené budeš potřebovat na dohrání GTA VI? Příběh údajně zabere desítky hodin, kompletní průchod mnohem více
před 43 minutami
Rychlý prachy dostanou celovečerní film. První fotky potvrzují mládeži nepřístupný rating
před 2 hodinami
NikeSKIMS uvádí kolekci Retro Sport. Zimní vrstvy, doplňky i kultovní tenisky Waffle Racer dostaly fresh vzhled
včera v 09:57
IIHF se s účastí Rusů na MS nesmíří. Federace podala námitku proti rozhodcům a zároveň zahájila vyšetřování
před 2 dny
Jan Strach po dvou letech otočil. U soudu přiznal vinu za napadení a vydírání tvůrce parodického účtu
před 3 dny
Píšeš o hudbě nebo produkuješ tracky? Ceny Vinyla hledají nové tváře, vítěze čeká dvoutýdenní umělecká rezidence
před 3 dny
Netflix vydá dokument o Russellu Brandovi. Vyjde čtyři dny poté, co herec nastoupil do vězení
před 4 dny
Babe, wake up, šéf Nvidie čelí obvinění z druhé sexuální aféry. Firma zvažuje jeho odchod, zatímco internet plní memes
12. 11. 2026 12:00
Gen Z jako nejštědřejší generace? Mladí Češi a Češky poráží zbytek světa, brzdí je ale strach z jehel
před 13 minutami
Lily boří mýty o životě s PCOS. „Nemám cysty na vaječnících, takže jsem dlouho netušila, co se mnou je“
3. 11. 2026 7:00
Šíří se zprávy o druhém nakaženém morem. WHO žádá Rusko o informace
7. 10. 2026 15:55
Nejnovější
LifestyleZpravodajství
„Majonéza není žádný fine dining, ale pořádně přímočará deska.“ něco něco přichází se svým čtvrtým albem. O jeho vzniku, poselství i emancipaci promluvila zpěvačka Alžběta Tkáč Trusinová.
Refresher Sport: Lurdes Gloria Manuel
včera v 17:00
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
Rakousko hlásí nárůst tarantulí, může za to klimatická změna
9. 11. 2026 13:00
Stačí jedna reklama a můžeš pokračovat ve čtení
Máš již členství?Přihlásit se
Získat členstvíREFRESHER+