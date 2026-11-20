Menej rýchlych trendov, viac charakteru.
Poctivá workwear estetika je aj v sezóne Fall/Winter 2026 neotrasiteľným pilierom súčasného pánskeho, ale aj dámskeho šatníka.
To, čo kedysi nosili robotníci v dielňach a na stavbách s dôrazom na nezničiteľnosť a funkčnosť, dnes definuje mestský štýl. Na čele vlny pritom stoja dvaja nesporní giganti – americká klasika Dickies a Carhartt WIP.
Obe známe značky majstrovsky balansujú medzi surovou „workwear“ autenticitou a súčasnými strihmi. V našom zozname nájdeš kúsky, ktoré prežijú viac ako len jednu sezónu – od ikonických modelov búnd, cez odolné carpenter a cargo nohavice, až po flanelové košele v skrátenom strihu. Ak hľadáš do šatníka investíciu s charakterom, ktorá nestráca na aktuálnosti, toto sú najlepšie úlovky.
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Dickies
Z Fort Worth v Texase priamo na svetovú streetwearovú scénu – značka Dickies píše príbeh poctivého workwearu už viac ako storočie. Odevy, ktoré vznikli ako nezničiteľná uniforma pre farmárov, mechanikov a robotníkov, si v 90. rokoch adoptovali skejteri ako Julien Stranger či Jason Dill aj ikony hip-hopu na čele so Snoop Doggom.
Tajomstvo úspechu Dickies je jednoduché – minimalistický vzhľad, nadčasové strihy s jemným vintage nádychom a odolnosť, ktorá prežije takmer čokoľvek. Ak hľadáš nohavice, bundu či košeľu s autentickým rukopisom, kúskami nižšie rozhodne neurobíš krok vedľa.
Dickies Jerome Cropped Flannel Shirt – 79 €
Zoznam otvára poctivá flanelová košeľa s kockovaným vzorom v skrátenom strihu, ktorá kombinuje červenú, bielu a modrú farbu. Má dve predné vrecká, zapínanie na klasické gombíky a vzhľad dopĺňa vyšité logo ikonickej značky na lége. Cena s naším zľavovým kódom REFRESHER15 je približne 68 eur.
Dickies 247 Loose Garment-Dyed Cargo Pants – 85 €
V ponuke značky Dickies v online obchode Footshop nájdeš viacero štýlov cargo nohavíc, spomedzi ktorých nás zaujal model v sivom vyhotovení v baggy strihu s prirodzeným vintage, respektíve vyblednutým efektom. Má štandardný pás, zapínanie na gombík a zips, dve klasické bočné vrecká a dve našité predné vrecká s decentným logom, do ktorých zmestíš všetko, čo potrebuješ, vrátane peňaženky či kľúčov.
Dickies Maricopa Low Waist Barrel Jeans – 85 €
Denim a workwear estetika patria k sebe, pričom v novej kolekcii Dickies nás zaujali džínsy v tmavomodrom odtieni v obľúbenom barrel strihu a nízkym pasom, ktoré sú ako stvorené na jesennú, respektíve zimnú sezónu v kombinácii s topánkami aj čižmami.
Dickies Owyhee Hoodie – 95 €
V cenovej kategórii do 100 eur nás zaujala aj klasická mikina s veľkou kapucňou v tmavomodrom odtieni, ktorá je vyrobená zo 100 % bavlny. Má rovný strih a na prednej strane je okrem hlbokého vrecka aj kontrastný biely grafický motív cválajúceho koňa.
V ponuke online obchodu Footshop nájdeš aj tmavosivú verziu.
Dickies Kaibito Canvas Jacket – 125 €
Vynechať nemôžeme ani odolné vrchné vrstvy, ktoré ti budú robiť radosť niekoľko dlhých sezón. Model „Kaibito“ je vyrobený zo 100 % bavlneného plátna, má skrátený strih s vysokým košeľovým golierom, zapínanie na zips a dve bočné vrecká. Nad spodným lemom nájdeš decentný branding v podobe loga.
Skvelo vyzerá aj čierna verzia. Použi náš zľavový kód REFRESHER15 a ušetríš približne 18 eur.
Dickies Chipley Denim Sherpa Jacket – 139 €
Slovami chvály nebudeme šetriť ani v prípade svetlomodrej denimovej bundy s vyblednutým efektom vo veľmi podobnom skrátenom strihu so širokými rukávmi a kontrastným pláteným golierom. Odolné telo má zapínanie na zips, spevnené rukávy a dve bočné vrecká s logom Dickies.
Skontroluj aj sivú verziu, ktorá je dostupná za rovnakú cenu.
Dickies Niceville Selvedge Carpenter Denim Pants – 149 €
V prípade pánov sme vybrali tmavomodré selvedge džínsy s kontrastným bielym prešívaním v klasickej úprave Carpenter s pútkom na tesárske kladivo z boku. Model má štandardný pás a rozšírený strih, ktoré perfektne sedí na topánkach.
Dickies Eisenhower Puffer Jacket W – 155 €
Ak ešte nemáš vyriešenú otázku zimnej puffer bundy, možno ťa osloví model „Eisenhower“ z novej sezónnej kolekcie. Model v skrátenom strihu má zapínanie na zips, dve bočné vrecká, košeľový golier, rozšírené rukávy a polyesterovú podšívku, ktorá poskytuje dostatočné tepelné pohodlie.
K dispozícii je aj béžová verzia za úplne rovnakú cenu.
Dickies Miami Canvas Hooded Jacket – 165 €
V pánskej kategórii nás zaujal model „Miami“ s veľkou kapucňou vo vintage čiernom vyhotovení, ktorý má klasický rovný strih. Model v charakteristickej workwear estetike má zapínanie na obojstranný zips, široké rukávy a dve bočné vrecká.
Dickies Taylor Flannel Jacket – 199 €
Náš posledný tip od značky Dickies padol na flanelovú bundu v skrátenom strihu s kockovaným vzorom v nadčasovej čierno-bielej kombinácii. Model s názvom „Taylor“ má skrátený strih, košeľový golier, zapínanie na kovové cvočky a charakteristický robotnícky vzhľad dopĺňa podpis v podobe vyšitého loga aj štítku.
Použi náš zľavový kód REFRESHER15 a ušetríš približne 40 eur.