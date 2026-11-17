Čo o 17. novembri vedia študenti, ktorí sa narodili dávno po páde komunizmu? Navštívili sme tri bratislavské školy a ich odpovede ťa prekvapia.
Presne pred 37 rokmi stáli v uliciach študenti, ktorí sa odvážili postaviť za slobodu a demokraciu, aby vybojovali lepšiu budúcnosť. Zaujímalo nás, ako odkaz Nežnej revolúcie vnímajú dnešní študenti a či dokážu vlastnými slovami odpovedať na 5 otázok, ktoré sme im položili.
Oslovili sme aj historika Petra Jaška z Ústavu pamäti národa, ktorá sa venuje dokumentovaniu a skúmaniu obdobia neslobody v rokoch 1939 až 1989. Povedal nám svoj názor z pohľadu odborníka.
V krátkosti vo videu spomenul, že vývoj druhej polovice osemdesiatych rokov smeroval k tomu, že celý priestor bol zrelý na zásadné zmeny, ale či by došlo k takej zmene, ako bola v roku 1989, je ťažko predpovedať.
Odpovede stredoškolákov boli rôznorodé. Mňa osobne však veľmi milo prekvapilo, aký dobrý prehľad väčšina z nich má, aj keď túto dobu na vlastnej koži nezažili.
Aby sme si lepšie uvedomili, o čom 17. november vlastne bol, je dobré pripomenúť si realitu vtedajšieho Československa. Do roku 1989 tu vládol totalitný komunistický režim a veci, ktoré dnes berieme ako samozrejmosť, boli prísne zakázané alebo tvrdo trestané. Práve preto by sme si mali našu slobodu vážiť a strážiť ju.
Študentov sme sa pýtali napríklad aj na to, prečo sa o tejto téme niekedy na školách vie málo, ako by vyzeral ich život pred rokom 1989 a prečo podľa nich staršia generácia na toto obdobie často spomína pozitívnejšie. Ich autentické odpovede hovoria za všetko:
„Nemala by som taký otvorený názor a nemohla by som študovať a cestovať do zahraničia. Musela by som sa prispôsobovať pravidlám spoločnosti.“
„To je to, čo oni zažili. Zažili to polovicu života a boli naučení, že to je správne. Bolo im to vsúvané celý život.“
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Keďže žijeme v dobe sociálnych sietí, spýtali sme sa aj na to, ako vnímajú túto tému, ktorá im vyskočí práve tam. Jedna zo študentiek sa vyjadrila, že v dnešnej dobe má každý na sociálnych sieťach slobodu vybrať si, čo sleduje, a každý si nájde presne to, čo chce počuť a vidieť. Ďalší študent dodal, že ľudia si často myslia, že to, čo vidia je správne, najmä keď im to neustále vyskakuje na sociálnych sieťach, ako keby mali vidieť skutočnú pravdu.
Napriek tomu, že si dnešní stredoškoláci dobu pred rokom 1989 nezažili, uvedomujú si dôležitosť tohto dňa a udalostí, ktoré zmenili smerovanie našej krajiny.
Celú reportáž vrátane výpovedí študentov a historika si môžeš pozrieť vo videu vyššie.