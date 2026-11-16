Zemplínske múzeum v Michalovciach opäť oživuje spomienky a históriu regiónu.
Pri príležitosti blížiacich sa sviatkov pripravilo unikátnu vianočnú výstavu, ktorá návštevníkov prenesie do čias ručne fúkaných ozdôb a neopakovateľnej sviatočnej atmosféry.
Zemplínske múzeum v Michalovciach otvára sviatočné obdobie s témou, ktorá je hlboko zapísaná v srdciach a spomienkach mnohých generácií. Výstava s názvom „Čaro starých Vianoc„ bude slávnostne otvorená vernisážou v prvú adventnú nedeľu, 29. novembra 2026 o 15.00. Návštevníkom ponúkne až do konca januára jedinečný pohľad na tradičné sklárske remeslo, dobové dekorácie a neopakovateľnú atmosféru dávnych sviatkov.
Zlaté časy tradícií
Expozícia v priestoroch Zimnej záhrady ožije retro ozdobami vďaka spolupráci s interaktívnym múzeom a centrom gemerského remesla GemCraft Štítnik. Návštevníci sa môžu tešiť na kolekciu historických a ručne fúkaných sklenených ozdôb, ktoré kedysi nechýbali v žiadnej domácnosti.
Pri príležitosti blížiacieho sa 70. výročia založenia Zemplínskeho múzea boli vyhotovené aj originálne retro vianočné gule v modrej a bordovej farbe, ktoré nesú špeciálne logo múzea. Pre školské kolektívy sú pripravené tematické tvorivé dielne a počas adventných nedieľ aj pestrý sprievodný program s ukážkami tradičných vianočných remesiel.
Príbehy gemerských ozdôb
Výstava mapuje aj fascinujúcu históriu sklárskej tradície v Štítniku, ktorá siaha až do roku 1954. V časoch najväčšieho rozmachu sa tu denno-denne vyfúkalo viac ako 8 000 vianočných gúľ, pričom až 90 percent produkcie smerovalo na zahraničné trhy v USA, Kanade či Francúzsku.
Štítnické ozdoby zdobili dokonca aj anglický kráľovský dvor kráľovnej Alžbety II. a zažiarili v obľúbenej komédii Sám doma. Obnovená výroba z mája 2025 tak dnes spája históriu so súčasnosťou. Výstava v Zimnej záhrade kaštieľa bude verejnosti sprístupnená až do konca januára 2027.