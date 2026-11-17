So šéfom marketingu MTBIKER o tom, ako sa z komunitného fóra stala prosperujúca firma s medzinárodnými ambíciami.
Za úspešnou značkou nemusí vždy stáť obrovský marketingový rozpočet. Dôkazom je slovenský MTBIKER, ktorý začínal ako komunitný portál vytvorený vtedy len 12-ročným Tomášom Červenkom.
Z projektu, ktorý pôvodne prepájal nadšencov cyklistiky, postupne vyrástol e-shop, obsahová platforma a silná komunita. Dnes značka patrí medzi významných hráčov v oblasti cyklistiky a outdooru v strednej Európe a úspešne expanduje aj na zahraničné trhy.
„Prvé roky fungovania e-shopu spočíval marketing iba v spomínanej komunite, contente formou online magazínu a SEO, naozaj bez jediného eura investovaného do performance reklamy,“ hovorí Jakub Dudík, marketingový riaditeľ MTBIKERu.
S Jakubom sme sa rozprávali o tom, ako vybudovať úspešnú značku, prečo je silná komunita dôležitejšia než slepé nasledovanie trendov a čo dnes v marketingu skutočne funguje.
Prezradil tiež, ako im televízna kampaň pomohla zvýšiť znalosť značky, s akými výzvami sa stretávajú pri expanzii do zahraničia a ako pri raste využívajú umelú inteligenciu.
Značku založil ako 12-ročný, dnes pôsobí aj za hranicami Slovenska
Príbeh MTBIKERu sa nezačal klasickým podnikateľským plánom. Jeho zakladateľ Tomáš Červenka mal len 12 rokov, keď si všimol, že slovenským cyklistom chýba miesto, kde by sa mohli stretávať, komunikovať a zdieľať svoje skúsenosti. Rozhodol sa preto vytvoriť vlastný online portál.
„Z môjho pohľadu to bol najmä absolútne nesilený a prirodzený štart celého projektu. Náš founder Tomáš Červenka ako 12-ročný identifikoval problém v komunite nadšených cyklistov na Slovensku a naprogramoval portál, ktorý prepojil cyklistov v celej krajine,“ vysvetľuje Jakub.
Práve komunita, ktorá okolo portálu postupne vznikala, sa neskôr stala jedným zo základov celého podnikania. Keď spoločnosť spustila e-shop, už mala okolo seba ľudí, ktorí ju poznali a dôverovali jej.
Prvé roky fungovania eshopu spočíval marketing iba v komunite, contente formou online magazínu a SEO, naozaj bez jediného eura investovaného do performance reklamy.
Zaujímavosťou je, že MTBIKER spočiatku vôbec neinvestoval do výkonnostnej reklamy. Zákazníkov oslovoval predovšetkým cez komunitu, vlastný online magazín a organickú návštevnosť z vyhľadávačov.
Platené kampane prišli až počas pandémie COVID-19, ktorá zároveň priniesla spoločnosti ďalšie možnosti rastu. Dnes je situácia úplne iná. MTBIKER buduje svoju značku aj na zahraničných trhoch, kde však podľa Jakuba slovenské firmy čelia jednej zásadnej nevýhode.
Slovenské značky majú pri expanzii jednu veľkú nevýhodu
Presadiť sa v zahraničí nie je jednoduché ani pre značku, ktorá už doma patrí medzi úspešných hráčov. Konkurencia je často väčšia, zákazníci majú odlišné nákupné správanie a vybudovať si ich dôveru môže trvať roky.
Podľa Jakuba pritom slovenské firmy nemusia mať zásadne horší produkt či marketing. Problémom býva najmä veľkosť trhu, z ktorého vyrastajú: „Etablovaná slovenská značka nemá toľko vlastných prostriedkov na financovanie agresívnejšej expanzie ako napríklad nemecká alebo poľská,“ vysvetľuje.
Kým firmy z väčších krajín môžu mať vďaka domácemu trhu k dispozícii viac vlastných zdrojov, slovenské značky musia pri expanzii dôslednejšie sledovať efektivitu svojho podnikania a často riešiť aj externé financovanie.
MTBIKER navyše v zahraničí naráža na výzvu, ktorú na Slovensku nemusel riešiť v rovnakej miere. Svoju komunitu si tam totiž musí budovať prakticky od začiatku.
Spomínaná komunita sa veľmi ťažko v zahraničí buduje od nuly, no máme ju naprogramovanú v našej DNA a považujeme ju za kľúčovú časť MTBIKERu.
Značka sa preto aj na nových trhoch snaží prinášať zákazníkom viac než len možnosť nakupovať. Organizuje aktivity, súťaže či eventy a investuje do tvorby obsahu. Zároveň sa učí reagovať na rozdielne potreby zákazníkov.
Jakub priznáva, že ich občas prekvapia aj samotné produkty. To, čo v jednej krajine patrí medzi najpredávanejšie položky, totiž nemusí mať rovnaký úspech inde.
Úspešnú značku nemusíš vybudovať len vďaka veľkému rozpočtu
MTBIKER je príkladom toho, že zákazníci si dokážu vytvoriť vzťah k značke ešte skôr, než sa stanú jej pravidelnými zákazníkmi. Dôležité však je, aby im značka ponúkala niečo, čo presahuje samotný produkt.
Jakub ako príklad uvádza slovenské kníhkupectvo Martinus: „Čokoľvek Martinus spraví, máte pocit, že to robí z lásky ku knižkám a komunite čitateľov. Je krásne, keď nás v komunite spája rovnaká vášeň, ktorú medzi sebou vieme zdieľať.“
Práve pozitívne emócie môžu podľa neho vytvárať základ dlhodobého vzťahu so zákazníkom. Zároveň však upozorňuje, že takýto vzťah nie je samozrejmosťou a jedna zlá zákaznícka skúsenosť ho môže narušiť.
Dá sa teda aj dnes vybudovať úspešná značka bez veľkého marketingového rozpočtu? Podľa Jakuba áno, no len za určitých podmienok. Firma musí nájsť dostatočne zaujímavú medzeru na trhu a ponúknuť produkt, ktorý konkurencia nedokáže jednoducho napodobniť. Pomôcť jej môžu sociálne siete, spolupráce, dobrá zákaznícka skúsenosť aj odporúčania medzi ľuďmi.
„Otázne je, koľko takéto budovanie značky potrvá. Adekvátnym rozpočtom si však vieš kúpiť čas,“ dodáva.
Ani MTBIKER však nezostal iba pri organickom raste. Keď spoločnosť videla ďalší potenciál na slovenskom trhu, rozhodla sa investovať aj do televíznej reklamy.
Kampaň „Poď na bike!“ podporila aj online komunikáciou. Výsledkom bol podľa Jakuba výrazný nárast znalosti značky. Za štyri roky sa podporená znalosť MTBIKERu medzi zákazníkmi nakupujúcimi v danej produktovej kategórii zvýšila zo 14 % na viac ako 50 %.
Slepé kopírovanie trendov považujem za bezduché vykazovanie činnosti
Sociálne siete sú dnes plné značiek, ktoré sa snažia zaujať zákazníkov krátkymi videami, virálnymi trendmi či influencermi. Nie každá aktivita však automaticky prináša výsledky. Podľa Jakuba je dôležitejšie vytvárať obsah, ktorý má pre ľudí skutočnú hodnotu.
„Stále funguje unikátnosť, autentickosť a pridaná hodnota. Jednoducho obsah hodný akejkoľvek interakcie,“ vysvetľuje.
MTBIKER preto investuje do vlastného obsahového tímu, ktorý pripravuje materiály nielen na sociálne siete, ale aj pre ďalšie komunikačné kanály značky. Samotná pravidelnosť publikovania podľa Jakuba nestačí, pokiaľ obsah nemá jasný zmysel.
Content pre content a kopírovanie globálnych trendov sme odjakživa v MTBIKERi považovali za bezduché vykázanie činnosti, ktoré nie je nášmu srdcu a filozofii blízke.
Za jedno z najdôležitejších rozhodnutí pri budovaní marketingu považuje aj vytvorenie silného interného tímu.
Väčšinu kľúčových marketingových činností si totiž MTBIKER zabezpečuje vlastnými zamestnancami. Aj keď Jakub oceňuje možnosti spolupráce s externými agentúrami, interný tím podľa neho prináša väčšiu flexibilitu a osobné nasadenie.
„V dnešnej dobe viete spolupracovať s kopou úžasných agentúr, no interný tím nám poskytuje vysokú flexibilitu a nasadenie prameniace z našej spoločnej vášne pre cyklistiku a outdoorové športy.“
Ani ten najšikovnejší tím sa občas nevyhne marketingovým prešľapom. „Z vlastnej skúsenosti odporúčam mať na všetkých reklamných účtoch a platformách nastavenú dvojfaktorovú autentifikáciu a aktualizovaný operačný systém a antivírus,“ hovorí.
V opačnom prípade sa totiž môže stať, že sa jedného dňa zobudíš a zistíš, že si nevedomky financoval reklamnú kampaň neznámeho subjektu na druhej strane sveta. Áno, aj to sa už žiaľ Jakubovi stalo.
Umelá inteligencia nám pomáha expandovať, ľudí však nahradiť nechceme
Umelá inteligencia postupne mení fungovanie marketingových tímov. Dokáže pomáhať s tvorbou textov, analýzou dát aj automatizáciou úloh, ktoré by inak zamestnancom zabrali množstvo času.
Pre MTBIKER je mimoriadne užitočná najmä pri expanzii do zahraničia. Značke pomáha rýchlejšie lokalizovať obsah a marketingové kampane pre jednotlivé trhy. „AI vnímame ako skvelý nástroj najmä na automatizáciu jednoduchých úloh, aby sme našich kolegov vedeli posúvať na seniornejšie výzvy,“ vysvetľuje Jakub.
Cieľom spoločnosti je podľa neho rásť vo viacerých krajinách bez toho, aby musela výrazne navyšovať počet zamestnancov. To sa netýka iba marketingu, ale aj ďalších oblastí fungovania firmy.
AI vie byť dobrý sluha, no zlý pán. Rovnako ako oheň, jadrová energia a mnoho ďalších príkladov z histórie ľudstva.
Jakub zároveň upozorňuje, že technologický pokrok mení aj schopnosti, ktoré sa od marketérov očakávajú. Kým umelá inteligencia dnes dokáže vytvoriť reklamné vizuály či rozsiahle dátové analýzy za zlomok pôvodného času, ľudské schopnosti zostávajú dôležité.
V kreatívnych profesiách je podľa neho stále nenahraditeľný vkus a schopnosť vybrať kvalitný výstup. Pri analytických a technických pozíciách zase zohráva kľúčovú úlohu kritické myslenie a overovanie faktov.
Slovensko nemusí byť pre úspešnú značku konečnou zastávkou
Príbeh MTBIKERu ukazuje, že slovenský pôvod nemusí byť pre značku prekážkou v medzinárodnom raste. Zároveň však pripomína, že za úspešnou expanziou stojí množstvo rozhodnutí, investícií aj chýb, z ktorých sa firmy musia poučiť.
Práve o tom bude Jakub Dudík hovoriť na konferencii Marketing RULEZZ 2026, ktorá sa uskutoční 19. novembra v bratislavskej Incheba Expo Aréne. Na Growth Stage vystúpi s prednáškou Keď je Slovensko štart, nie limit, v ktorej priblíži skúsenosti MTBIKERu s expanziou na zahraničné trhy.
„Kto MTBIKER ešte nepozná, dozvie sa v skratke náš unikátny príbeh. Okrem toho sa so zvyškom publika dozvie, ako pristupujeme k expanzii na zahraničné trhy a ako sa nám v jednotlivých krajinách darí s pozitívnymi aj negatívnymi zisteniami a skúsenosťami.“
Ako sám dodáva, „nie je nič lepšie, ako sa poučiť na cudzích chybách“.
Takže ak chceš načerpať nové nápady, inšpiráciu a skúsenosti priamo od ľudí z praxe, nenechaj si ju ujsť. Viac informácií, kompletný program aj vstupenky nájdeš na webe konferencie Marketing RULEZZ.