Vlastné kľúče vo vrecku a sloboda voľby. Prvé bývanie bez rodičov však prináša aj vyúčtovanie, nájomnú zmluvu a starosti, o ktorých sa pri rodinnom stole veľmi nehovorí. Spísali sme, na čo si dať pozor.
1. Rátaj s viac než len s nájmom
Suma v inzeráte je len začiatok. K nájmu sa pripočítavajú zálohy na služby, ako je voda, teplo alebo upratovanie spoločných priestorov, a často aj elektrina a internet, ktoré platíš zvlášť. Na začiatku navyše zložíš kauciu, ktorá podľa zákona môže dosiahnuť až trojnásobok mesačného nájmu.
Do rozpočtu si preto zapíš všetko, čo budeš platiť každý mesiac, a k tomu aj rezervu. Hodí sa napríklad vo chvíli, keď sa na ročnom zúčtovaní za energie objaví nedoplatok.
2. Čítaj celú nájomnú zmluvu
Áno, aj to drobné písmo. Zaujímať by ťa mala dĺžka nájmu, výpovedná lehota, či môžeš mať zviera a kto platí drobné opravy. Tie podľa zákona hradí nájomník či nájomníčka, takže výmena vypínača alebo vodovodnej batérie väčšinou ide na tvoj účet.
Skontroluj aj, či majiteľ*ka bytu nevyžaduje poistenie zodpovednosti. Niektorí to majú uvedené priamo v zmluve.
3. Poisti sa pre prípad, že niečo pokazíš ty
Voda z poškodenej hadice pretečie k susedom pod tebou. Pes na prechádzke poškriabe cudzie auto. Problém vznikne rýchlo a za škodu potom platí ten, kto ju spôsobil. Presne na takéto situácie je poistenie zodpovednosti od UNIQA. Kryje škody na majetku a zdraví iných ľudí a vzťahuje sa na celú domácnosť, vrátane detí a domácich zvierat.
Ak bývaš v prenájme, oplatí sa pridať aj zodpovednosť za škodu na cudzích veciach užívaných. To pomôže, keď omylom poškodíš vybavenie, ktoré patrí majiteľovi alebo majiteľke bytu. Limit plnenia si môžeš zvoliť až do 2 miliónov eur a cenu si vypočítaš online v kalkulačke.
Pozor však na to, že poistenie zodpovednosti nekryje tvoje vlastné veci. Na tie potrebuješ poistenie domácnosti. Keď si oboje dohodneš v UNIQA na jednej zmluve, dostaneš na poistenie zodpovednosti zľavu 50 percent.
4. Byt preberaj s foťákom v ruke
Pri prevzatí bytu spíš odovzdávací protokol. Zapíš doň stav stien, podláh a spotrebičov, počet kľúčov a stavy meračov vody, elektriny a plynu. Potom všetko odfoť, vrátane škrabancov a škvŕn, a fotky pošli majiteľovi alebo majiteľke e-mailom.
Keď sa o pár rokov budeš sťahovať ďalej, budeš mať dôkaz, čo v byte bolo už pred tebou, a aj oveľa väčšiu šancu dostať kauciu späť celú.
5. Vybav energie a novú adresu
Ak majú byť elektrina alebo plyn písané na teba, uzavri zmluvu s dodávateľom hneď po nasťahovaní a nahlás stav merača z protokolu. Potom si zisti, kto všetko potrebuje tvoju novú adresu: banka, zamestnávateľ, škola alebo e-shopy, z ktorých ti chodia balíky.
6. Dohodnite sa na pravidlách skôr, než príde ponorka
Bývaš so spolubývajúcimi? Hneď na začiatku si ujasnite, ako sa delia účty, kto platí internet a kto kupuje toaletný papier. Zdieľaná tabuľka alebo appka na rozpočítavanie výdavkov ušetrí kopu dusných večerov v kuchyni.