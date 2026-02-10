Tradice masopustu mísící se s novodobými trendy. Na co se můžeš těšit?
Masopustní tradice dostává nový, moderní kabát, a to obrazně i doslova. Pentle, krajky a slovanské motivy tu fungují vedle latexu, stroboskopů nebo klubové estetiky. Letošní téma je – Roots & Riots: návrat ke kořenům, ale s pořádnou dávkou rebelie.
Značka Ploom ve spolupráci s kolektivem Nebál vzala pradávnou slovanskou zvyklost a otočila ji vzhůru nohama. Několik stagí, tajná zákoutí s programem, divadlo, akrobacie, tanec. Průvod v maskách a známé tradiční rituály s nečekaným a aktuálním twistem. A také cimbálovka, ale hlavně jména jako alyona alyona, James Cole a Idea, Logic 1000 nebo třeba éterická Terezie Kovalová.
Nech se unášet jedinečností momentu 28. února 2026 na Výstavišti Praha. Akce je přístupná 18+. Vstupenky a další informace najdeš na www.masopoost.cz.