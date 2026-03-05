Byť príbuzným človeka, ktorý prepísal dejiny, znie ako privilégium. Realita je však často prozaickejšia, niekedy až trpká.
Zatiaľ čo niektorí potomkovia slávnych rodov hrdo nesú pochodeň svojich predkov a spravujú miliardové impériá, iní sa skrývajú pred verejnosťou, bojujú s duševnými chorobami alebo sa dokonca vydali cestou, ktorá popiera všetko, za čo ich slávny príbuzný bojoval. Pozreli sme sa na osudy žijúcich nositeľov mien ako Einstein, Hitler, Stalin či Elvis Presley.
Lesk a bieda Hollywoodu a hudby
John Lennon
Tento obsah je dostupný pro každého
Abys článek mohl dočíst, stačí se přihlásit.
DoporučenoKryštof jako model prorazil v Miláně i Paříži. „Kvůli Gucci mě vyhodili ze školy. Na první casting mě fotila babička“ 1. března 2026 v 7:00
DoporučenoŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí 5. března 2026 v 8:34