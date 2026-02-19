Ako dlho som čakal na jedlo?
V súčasnosti je na obrazovkách už 5. séria šou Na nože, v ktorej chodí Martin Novák po celom Slovensku a snaží sa pomôcť reštauráciám vo všetkom, čo im chýba.
V novej epizóde šou Na nože išiel Martin Novák do Košíc, kde si prezrel reštauráciu Smokehouse.
- Ako to vyzerá v Smokehouse krátko po odvysielaní epizódy.
- Na čom zapracovali najviac a ako prijali kritiku od Martina Nováka.
- Čo všetko varia a ako mi tam chutilo.
Podnik je v jednej z bočných uličiek v starom meste a na prvý pohľad pôsobí usporiadane a príjemne. Niekto sa tak mohol čudovať, prečo volajú štáb na čele s nekompromisným šéfkuchárom Novákom.
Problémom mal byť na prvý pohľad len čas prípravy jedla, čo kritizovali viaceré negatívne recenzie. Zákazníci chválili jedlo a obsluhu, no práve čakanie im prekážalo.
„Bol to problém, ale zároveň nič hrozné. Ono to skôr atakovalo kapacity našej kuchyne. Pokiaľ tu bol počas týždňa priemerný večer, tak nikto na nič nečakal, no keď sa odrazu v piatok o 19:00 zaplnil podnik a prišlo 40 ľudí, 15 z nich proste čakali dlho no,“ opisuje situáciu šéf Rasťo Varchola ešte pred príchodom Martina Nováka.
Martin po prvom dni v Smokehouse však skonštatoval, že kuchyňa sa musí naučiť pracovať efektívnejšie, čím by vyriešili aj problémy s dlhým čakaním. Martin dokonca v závere prvého dňa povedal, že ak sa tím Smokehousu nebude chcieť podieľať na zmene, odíde a nebude sa snažiť im pomôcť.
4 nože a veľa emócií
Za pár dní sa najmä vďaka radám Martina Nováka a odhodlanému staffu podarilo do značnej úrovne opraviť nedostatky. Na kontrole, na ktorú prišiel Martin po mesiaci, obstál Smokehouse takmer dokonale. Odmenou za ich snahu bola nálepka so 4 nožmi, pričom podľa slov majiteľa neboli ďaleko od plného počtu.
Prichádzam do Košíc
Niekoľko dní po tom, čo epizóda o Smokehouse vyšla na streamovacej platforme, sa vyberám do Košíc, kde okrem pokecu s Rasťom či jeho staffom chcem ochutnať ich jedlo, ktoré cez displej vyzerá každý deň brutálne dobre.
Smokehouse nemá obedové menu a otvárajú až o 16:00. Krátko pred otváračkou si na dverách v Bielej ulici podávam ruku s Rasťom a vchádzam do jeho kráľovstva.
Pri bare ma víta aj usmievavá Matylda, ktorá sa stala akousi ikonou a poznávacím znakom najnovšej epizódy kulinárskej šou.
Rasťo mi ukazuje ich interiér, pričom väčšina stolov na tento večer je už rezervovaná. „Máme aktuálne veľmi dobrý, no náročný týždeň, každý deň je fullka, čo nás samozrejme teší. Je to super mať takéto obdobie v mesiacoch ako január/február, ktoré sú často tie slabšie,“ hovorí Rasťo. Nechce to brať ako samozrejmosť, pretože náhly záujem o ich podnik pripisuje práve vysielaniu relácie Na nože.
Nebolo to zlé, ale museli sme zakročiť
Podniky volajú Martina Nováka na pomoc najčastejšie preto, že majú málo hostí, prípadne nevedia, čo alebo ako variť. V Smokehouse mali viacero rôznych problémov: „Neboli sme na tom zle, ale chcel som, aby sme zakročili a spravili všetko pre to, aby to šlo lepšie. Máme tu vysokú réžiu, potrebovali sme nakopnúť. Boli sme zacyklení v jednom a tom istom dosť dlho. Ak funguješ takto, potom možno nevidíš viaceré veci, ktoré robíš zle,“ hovorí Rasťo.
Martin Novák si u nich všimol aj niekoľko detailov vrátane málo dochuteného jedla či nedostatočného poriadku v kuchyni.
„Kritika od Martina nebola prehnaná, respektíve my sme to tak nebrali. Bolo by od nás veľmi nefér, keby sme sa urazili na to, čo nám vytkne, veď my sme si ho tu zavolali. Vieš, keď chceš počuť názor, nemôžeš sa uraziť, keď ho potom počuješ a náhodou sa ti nepáči,“ opisuje Rasťo tvrdšie chvíle z úvodu natáčania.
Rasťo mi rozpráva aj o svojom štúdiu hoteliérstva v Dánsku. Niektoré z vecí, ktoré sa tam naučil sa snaží aplikovať aj vo svojom podniku. „Veľa som využil napríklad na stránku ľudských zdrojov, ako vyberať ľudí, manažovať staff a podobne,“ hovorí. V Smokehouse mal v minulosti viacero kuchárov, no musel sa s nimi rozlúčiť z rôznych dôvodov, počnúc problémom s alkoholom či drogami až po správanie, ktoré nevedeli ostatní zamestnanci ustáť.
V čom im Martin Novák pomohol najviac?
Rasťo vie, že pár dní s Martinom Novákom pomohli jeho podniku na viacerých frontoch. Vie však tiež o maličkostiach, ktoré možno dlho neregistroval. „Ja som sa ani nechcel sústrediť na burger a zrazu sme ich v ponuke mali 6, keď som o tom hovoril Martinovi, tak mi povedal, nech nechám dva dobré a zvyšok nech ide preč, mal pravdu,“ hovorí Rasťo.
Martin zostavuje menu podnikom na mieru a je už na konkrétnom podniku, či si ho nechajú, prípadne ho nejako upravia. V Smokehouse si ho mierne upravili a pár jedál buď vyladili, prípadne pridali úplne nové.
Natáčali približne pred 4 mesiacmi, pričom mesiac na to sa Martin vrátil do Smokehousu skontrolovať, ako sa popasovali so zmenami, ktoré im zanechal. „Bolo veľmi povzbudivé, že pri kontrole nás pochválil, že je to tu koncepčne dobre nastavené a tiež ešte poradil zopár detailov, ktoré by sme mali vylepšiť,“ hovorí Rasťo.
Mohlo sa to skončiť aj katastrofálne
Smokehouse sa ukázal vo veľmi dobrom svetle. Zamestnanci a vedenie si rady brali k srdcu, poctivo zapracovali na všetkom, čo im Martin Novák poradil, a bolo vidieť, že im na tom záleží.
Podľa majiteľa Rasťa nemusel byť výsledok taký pozitívny. „Myslím to skôr ako srandu, že dopadlo to fajn, ale vieš, ak by sa to inak nastrihalo, vedela by z toho byť aj epizóda o tej kvázi najhoršej reštike v meste. Mal som obavy a bál som sa, že je tam riziko, že to nedopadne dobre, no mýlil som sa a myslím, že to je super.“
Ako mi chutilo v Smokehouse?
Jednou z najväčších hviezd na jedálnom lístku v Smokehouse je jednoznačne pastrami. Ide o delikatesu z hovädzieho mäsa, ktoré je niekoľko týždňov marinované a údené. Vo výsledku má ísť o krehké a šťavnaté mäsko.
Objednávam si teda ich Reuben pastrami sendvič, v ktorom je okrem nálože mäsa tiež kváskový chlieb, kyslá kapusta, cheddar, kyslé uhorky a francúzska horčica. Ako prílohu mám ich signature dip a domáce hranolky s vločkovou soľou, ktoré boli geniálne.
Keď mal niekto v minulosti pochybnosti o rýchlosti vydávania jedla v Smokehouse, dnes ich môže pokojne odhodiť za seba. Jedlo mám na stole do 10 minút od objednania. Chuť je výborná a s istotou môžem povedať, že lepšie pastrami som v živote nejedol.
Sendvič hrá chuťami, bavia ma mierne pálivé tóny a vlastne celý koncept tohto jedla je na vysokej úrovni, ktorú som na východnom Slovensku ešte pravdepodobne nezažil. Dávam 10/10. Možno 11/10.
V "Smouku", ako to familiárne volajú niektorí zamestnanci, som strávil viac ako hodinu, navnímal som ich odhodlanie, pokecal s Rasťom, výborne som sa najedol a teda je čas na odchod. Do tohto podniku sa však určite vrátim a ak si ich ešte nenavštívil/a, určite to naprav.