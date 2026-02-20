Přidej se do klubu REFRESHER+
Odborníčka na ženské zdravie Petra Straková sa kvôli našim (ne)vhodným otázkach poriadne zapotila.
"Zaspal ti už niekto počas vyšetrenia? Stalo sa niekedy, že prišiel partner a robil scény? A čo je najčastejšia chyba, ktorú môžem urobiť pred vyšetrením?"
Nielen na tieto otázky zistíš odpovede v zábavnej, ale aj poučnej relácii, ktorá sa tentokrát venuje ženskému zdraviu. Navštívili sme krásnu ambulanciu, v ktorej bolo cítiť prijatie a odbornosť.
Neváhaj preto kliknúť na video plné zaujímavostí, fun factov ale aj dôležitých faktov z oblasti gynekológie a pôrodníctva.