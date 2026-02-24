Prelom v britskej medicíne: Žena porodila dieťa z transplantovanej maternice od zosnulej darkyne

Vo Veľkej Británii sa narodilo prvé dieťa po transplantácii maternice od zosnulej darkyne. Ide o prelom v rámci britského výskumného programu a len o tretí takýto prípad v Európe.
Veľká Británia zaznamenala medicínsky míľnik. Grace Bell, ktorá sa narodila bez maternice, porodila v decembri 2025 zdravého chlapca po transplantácii maternice od zosnulej darkyne, píše portál EuroNews.
Chlapec dostal meno Hugo Richard Norman Powell a prišiel na svet cisárskym rezom v londýnskej nemocnici Queen Charlotte’s and Chelsea Hospital. Grace Bell sa stala druhou ženou v Británii, ktorá porodila po transplantácii maternice, no prvou v prípade darovania od zosnulej osoby.
„Neexistujú slová, ktorými by som sa dostatočne poďakovala svojej darkyni a jej rodine. Ich láskavosť a nesebeckosť voči úplne cudziemu človeku je dôvod, prečo som si mohla splniť celoživotný sen stať sa mamou,“ uviedla Bell.
Profesor Richard Smith, spolulíder britského výskumného tímu, uviedol: „Som nesmierne šťastný za Grace, Steva a ich rodinu. Byť pri pôrode a vidieť malého Huga prichádzať na svet po rokoch výskumu a spoločnej cesty s touto rodinou bolo úžasné.“
Zároveň zdôraznil, že úspech by nebol možný bez rozhodnutia rodiny darkyne: „Toto bolo možné len vďaka veľkorysosti rodiny, ktorá sa po tragickej strate svojej dcéry rozhodla pre darovanie orgánov.“
Grace Bell verí, že tento prelom pomôže aj ďalším ženám: „Dúfam, že raz bude táto možnosť materstva oveľa dostupnejšia, aby aj iné ženy dostali rovnakú šancu ako ja.“ Dodala, že jej syn bude vždy poznať príbeh o „neuveriteľnom dare a zázraku“, ktorý mu umožnil prísť na svet.