Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
Tento článok je sponzorovaný obsah spoločnosti Fortuna.
dnes 2. března 2026 v 13:00
Čas čtení 0:36
Sponzorovaný obsah

KVÍZ: Si pravý futbalový fanúšik? Na tieto otázky musíš odpovedať aj o polnoci

Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Citlivý obsah
Článek může obsahovat:
  • produkty a služby určené pro osoby starší 18 let
  • sex, nahotu a jiný nevhodný obsah
  • násilí, krev nebo obsah nevhodný pro citlivé povahy
mám nad 18 let (zobrazit obsah)
zpět na hlavní stránku Zpět

Podarilo sa ti správne odpovedať na všetky otázky? ⚽️

Máš futbal v krvi? Vieš, kto drží svetové rekordy, kedy sa hrá najväčší turnaj planéty a za čo rozhodca bez váhania vytiahne červenú kartu? Pravý fanúšik odpovedá automaticky – bez googlenia, bez váhania, aj keby ho zobudili o polnoci.

Futbalové vedomosti však nie sú len o pamäti. Sú aj o prehľade, sledovaní formy tímov, štatistík a aktuálneho diania. Práve preto si mnohí fanúšikovia radi porovnávajú svoje odhady s realitou. Využi svoje znalosti a stav si s Fortunou na najbližšie zápasy. Sleduj, ako sa tvoje tipy stretnú s výsledkom na ihrisku a pridaj sledovaniu futbalu ešte väčší náboj.

stav si s fortunou
Hazardné hry predstavujú riziko vysokých finančných strát a vzniku závislosti. Zákaz hrania hazardných hier osobám mladším ako 18 rokov.

Si pripravený otestovať svoj prehľad? Ukáž, či vieš, kto drží prvenstvo v počte strelených gólov na ihrisku, kde sa hralo finále Ligy majstrov UEFA v sezóne 2024/2025 alebo čo znamená pojem „falošná deviatka“.

Doporučeno
Dva čeští hokejisté jsou zranění. Dorazí hvězdy NHL na olympiádu? Dva čeští hokejisté jsou zranění. Dorazí hvězdy NHL na olympiádu? 2. února 2026 v 7:59
Doporučeno
Nejmladší jezdec F1 naboural svůj nový Mercedes. Z fotek auta mrazí Nejmladší jezdec F1 naboural svůj nový Mercedes. Z fotek auta mrazí 12. února 2026 v 17:26
Doporučeno
POTVRZENO! Nejlepší český MMA bojovník Jiří Procházka se znovu utká o titul šampiona UFC POTVRZENO! Nejlepší český MMA bojovník Jiří Procházka se znovu utká o titul šampiona UFC 28. února 2026 v 11:00
Kvíz
KVÍZ: Si pravý futbalový fanúšik?
Začneme naozaj zľahka. Aká je štandardná dĺžka futbalového zápasu bez nadstavenia?
Zdroj: Unsplash/Lars Bo Nielsen
1 12
Začneme naozaj zľahka. Aká je štandardná dĺžka futbalového zápasu bez nadstavenia?
45 minút
60 minút
90 minút
Vysvětlení
Zápas sa skladá z dvoch polčasov po 45 minútach.
Ako často sa konajú Majstrovstvá sveta vo futbale?
Zdroj: Unsplash/Fauzan Saari
2 12
Ako často sa konajú Majstrovstvá sveta vo futbale?
Každé 2 roky.
Každé 3 roky.
Každé 4 roky.
Vysvětlení
Svetový šampionát FIFA sa organizuje v štvorročných cykloch, pričom kvalifikácia prebieha približne dva roky.
Ktorý futbalista je historicky najproduktívnejším hráčom v oficiálnych súťažných zápasoch z hľadiska počtu strelených gólov?
Zdroj: Jannes Glas / Unsplash
3 12
Ktorý futbalista je historicky najproduktívnejším hráčom v oficiálnych súťažných zápasoch z hľadiska počtu strelených gólov?
Neymar
Lionel Messi
Cristiano Ronaldo
Vysvětlení
Portugalský útočník počas kariéry v kluboch aj reprezentácii prekonal hranicu 900+ súťažných gólov, čím sa stal historicky najproduktívnejším strelcom v oficiálnych zápasoch.
Ktorý rozhodcovský signál znamená nepriamy voľný kop?
Zdroj: Unsplash/Prapoth Panchuea
4 12
Ktorý rozhodcovský signál znamená nepriamy voľný kop?
Rozhodca ukáže na stred ihriska.
Rozhodca drží ruku zdvihnutú nad hlavou.
Rozhodca dá pravú ruku pred seba.
Vysvětlení
Pri nepriamom kope musí rozhodca signalizovať zdvihnutou rukou, kým sa lopty nedotkne ďalší hráč.
Ktorá krajina získala najviac titulov majstra sveta vo futbale?
Zdroj: Flickr / Oleg Dubyna
5 12
Ktorá krajina získala najviac titulov majstra sveta vo futbale?
Taliansko
Nemecko
Brazília
Vysvětlení
Brazília vyhrala Majstrovstvá sveta päťkrát, na druhom mieste sú Nemecko a Taliansko, ktoré získali zhodne 4 tituly.
Čo znamená situácia „double touch“ pri penalte?
Zdroj: Unsplash / Janosch Diggelmann
6 12
Čo znamená situácia „double touch“ pri penalte?
Brankár sa dotkne lopty dvakrát.
Kopajúci hráč sa dotkne lopty druhýkrát skôr, než ju zahrá iný hráč.
Dvaja hráči kopnú do lopty naraz.
Vysvětlení
Ak hráč na ťahu zahrá loptu opäť bez dotyku iného hráča, ide o porušenie pravidiel.
Čo znamená vo futbalovej taktike pojem „falošná deviatka“ (false nine)?
Zdroj: Unsplash/ Valentin B. Kremer
7 12
Čo znamená vo futbalovej taktike pojem „falošná deviatka“ (false nine)?
Obranca, ktorý sa zapája do útoku.
Útočník, ktorý sa často sťahuje do stredu poľa.
Brankár, ktorý rozohráva útoky.
Vysvětlení
Ide o taktickú rolu útočníka, ktorý vytvára priestor a narúša obranu pohybom mimo klasickej pozície.
Koľko žltých kariet zvyčajne znamená vylúčenie v jednom zápase?
Zdroj: Unsplash / Omar Ramadan
8 12
Koľko žltých kariet zvyčajne znamená vylúčenie v jednom zápase?
jedna
dve
tri
Vysvětlení
Dve žlté karty sa menia na červenú kartu a hráč musí obvykle opustiť ihrisko.
Ako sa nazýva situácia, keď hráč strelí tri góly v jednom zápase?
Zdroj: Freepik / jcomp
9 12
Ako sa nazýva situácia, keď hráč strelí tri góly v jednom zápase?
angličák
hetrik
Clean sheet
Vysvětlení
Hetrik je tradičný futbalový termín pre tri góly jedného hráča počas jedného stretnutia.
Kde sa hralo finále Ligy majstrov UEFA v sezóne 2024/2025?
Zdroj: Unsplash/Edoardo Busti
10 12
Kde sa hralo finále Ligy majstrov UEFA v sezóne 2024/2025?
v Budapešti
v Mníchove
v Miláne
Vysvětlení
Finále Ligy majstrov 2025 sa odohralo na štadióne Allianz Arena v nemeckom Mníchove.
Čo robí futbalista, keď „centruje“?
Zdroj: Freepik / freepik
11 12
Čo robí futbalista, keď „centruje“?
Strieľa z veľkej diaľky na bránu.
Strieľa z o stredu ihriska na súperovu bránu.
Posiela prihrávku z kraja ihriska pred súperovu bránu.
Vysvětlení
Center je vysoká alebo prudká prihrávka z krídelného priestoru smerom do pokutového územia, kde sa spoluhráči snažia zakončiť akciu.
Aký je minimálny počet hráčov, s ktorými môže tím nastúpiť na futbalový zápas?
Zdroj: Unsplash / Manuel Navarro
12 12
Aký je minimálny počet hráčov, s ktorými môže tím nastúpiť na futbalový zápas?
7
5
11
Vysvětlení
Podľa pravidiel IFAB musí mať tím na ihrisku minimálne sedem hráčov. Ak ich počet klesne pod túto hranicu, rozhodca zápas ukončí.
Vyhodnotit kvíz
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
ŠPORT
Doporučujeme
Jak si najít dream job: Těchto šest kroků bys měl*a udělat, jestli chceš práci, kterou budeš milovat
Sponzorovaný obsah
Jak si najít dream job: Těchto šest kroků bys měl*a udělat, jestli chceš práci, kterou budeš milovat
před 2 dny
1
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
Sponzorovaný obsah
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
před 3 dny
Kryštof jako model prorazil v Miláně i Paříži. „Kvůli Gucci mě vyhodili ze školy. Na první casting mě fotila babička“
Refresher Club
Kryštof jako model prorazil v Miláně i Paříži. „Kvůli Gucci mě vyhodili ze školy. Na první casting mě fotila babička“
včera v 07:00
Eliška studuje design a pracuje za barem. „Končím okolo třetí ráno. Je to fyzicky šílené, věčně bojuju s kruhy pod očima“
Refresher Club
Eliška studuje design a pracuje za barem. „Končím okolo třetí ráno. Je to fyzicky šílené, věčně bojuju s kruhy pod očima“
dnes v 07:00
Storky
„Prožívám nejtěžší období života.“ Kelly Osbourne promluvila o útocích na sítích
Nový herní co-op hit? Hráči musí spolupracovat a nenápadně schovat mrtvolu
Kendall Jenner se vrací ke značce Adidas. Čeká nás nová éra Superstar?
Anděl Páně 3 je v přípravě. Jak to bude s rolí zesnulého Jiřího Bartošky?
Hororová hra roku? První reakce vynášejí nový Resident Evil do nebes
Po 10 letech vývoje je to tady. Lily Collins bude nová Audrey Hepburn
Mads Mikkelsen je v Praze! Brzy tu potkáš i Lea DiCapria a Jennifer Lawrence
Kingdom Come bude mít hraný film. Vávra má novou roli, spekuluje se o sporech
Met Gala 2026 odhalila dress code: „Fashion Is Art“ nechává fantazii volnost
Silné, odvážné a připravené na lásku. Známe další účastnice Růže pro nevěstu
Česko-slovenský film může zabojovat o Oscara. Získal prestižní ocenění
Na podporu dcer zesnulého herce Erica Danea vznikla sbírka
Hra o trůny se v létě dočká dalšího prequelu
Známe první účastnice show Růže pro nevěstu. Kdo bude usilovat o lásku?
PlayStation 6 se nejspíš zpozdí. Kdy by mohl dorazit?
Hvězda Heated Rivalry bude k vidění v novém mysteriózním thrilleru
Růžový porcelán české značky. Inspirován je postavou z Harryho Pottera
Pitbull chce pokořit světový rekord. Chystá největší sraz lidí s „pleškou“
Začínal vedle Biebera. Teď míří The Kid LAROI poprvé do Prahy
LEGO odhalilo nostalgický set se Snoopym a jeho ikonickou boudou
Lifestyle news
„Prožívám nejtěžší období života.“ Kelly Osbourne se vyjádřila k útokům na sítích, lidem poslala vzkaz
před 35 minutami
VIDEO: „Kde je učitel Majer?“ Bastardi 5 mají venku nový trailer, film už brzy přijde do kin
před 2 hodinami
ACTOR AWARDS 2026: Podívej se na seznam vítězů a vítězek. Mezi herci exceluje Michael B. Jordan
před 3 hodinami
Rihanna zveřejnila záběry ze studia. Fanoušci po 10 letech věří v příchod nového alba
včera v 15:02
Léto přeje plodnosti: Vědci zjistili, že během letní sezóny jsou spermie rychlejší
včera v 13:13
Britská hudební scéna má novou královnu. Olivia Dean triumfovala na 46. ročníku udílení cen Brit Awards
včera v 10:16
ŽEBŘÍČEK: Jaká letiště v Evropě mají nejlepší zákaznický servis? Praha vyhrála ve své kategorii
včera v 08:00
Po „tvoje tělo, moje rozhodnutí“ incel Nick Fuentes přišel s dalším prohlášením. Všechny ženy by zavřel do gulagu
před 2 dny
Jim Carrey vystoupil na veřejnosti a podle některých vypadá k nepoznání. „Je to dvojník,“ konspirují fanoušci
před 2 dny
Meta zablokovala účty média Page Not Found. „Ohrožuje to naši existenci,“ reagovala Apolena Rychlíková
před 2 dny
Zpravodajství
Írán Spojené státy americké (USA) Izrael Donald Trump
Více
Žena skočila pod metro na Hlavním nádraží, na místě zemřela. Linka C je po přerušení opět v provozu
před 7 minutami
Vláda pro Čechy a Češky na Blízkém východě posílá armádní letadla. Míří do Egypta a Jordánu
před 58 minutami
Napětí mezi Íránem a USA zasáhlo i turisty. Několik výletních lodí zůstalo uvězněno v Perském zálivu
před 2 hodinami

Více z tématu Sport

Všechno
KVÍZ: Poznáš české olympioniky na fotkách z dětství? Jeden bod bude mít snad každý
KVÍZ: Poznáš české olympioniky na fotkách z dětství? Jeden bod bude mít snad každý
17. 2. 2026 10:30
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejvyšších finančních odměn za olympijské zlato. Kolik dostanou Češi a Češky?
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejvyšších finančních odměn za olympijské zlato. Kolik dostanou Češi a Češky?
15. 2. 2026 8:57
Jak se stravují olympionici a olympioničky? Těmito pravidly se řídí ti nejlepší, mohou pomoci i tobě
Jak se stravují olympionici a olympioničky? Těmito pravidly se řídí ti nejlepší, mohou pomoci i tobě
15. 2. 2026 13:07
VIDEO: Hrozivý pád na olympiádě. Polskou rychlobruslařku zasáhla soupeřka bruslí do obličeje, je po operaci
VIDEO: Hrozivý pád na olympiádě. Polskou rychlobruslařku zasáhla soupeřka bruslí do obličeje, je po operaci
21. 2. 2026 15:00
PŘEHLED: Finále biatlonu i skoků na lyžích a hokej Česko - Švýcarsko. Kdy o víkendu fandit našim sportovcům a sportovkyním?
PŘEHLED: Finále biatlonu i skoků na lyžích a hokej Česko - Švýcarsko. Kdy o víkendu fandit našim sportovcům a sportovkyním?
14. 2. 2026 10:04
POTVRZENO! Nejlepší český MMA bojovník Jiří Procházka se znovu utká o titul šampiona UFC
POTVRZENO! Nejlepší český MMA bojovník Jiří Procházka se znovu utká o titul šampiona UFC
před 2 dny
Více z tématu Filmy & Seriály Všechno
ACTOR AWARDS 2026: Podívej se na seznam vítězů a vítězek. Mezi herci exceluje Michael B. Jordan
ACTOR AWARDS 2026: Podívej se na seznam vítězů a vítězek. Mezi herci exceluje Michael B. Jordan
před 3 hodinami
VIDEO: „Kde je učitel Majer?“ Bastardi 5 mají venku nový trailer, film už brzy přijde do kin
před 2 hodinami
Mluvili jsme s hvězdami seriálu Bridgertonovi! Co všechno se dělo na natáčení?
před 3 dny

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Meowlau: „Kdybych na album chtěla grant od Šimkovičové, asi ho nedostanu“
Meowlau: „Kdybych na album chtěla grant od Šimkovičové, asi ho nedostanu“
před 32 minutami
Laura Jašková je slovenská multiinstrumentalistka, kterou můžeš znát z kapel Billy Barman nebo projektu Meowlau x Val. Proč je teď hvězdou slovenské alternativy?
„Prožívám nejtěžší období života.“ Kelly Osbourne se vyjádřila k útokům na sítích, lidem poslala vzkaz
„Prožívám nejtěžší období života.“ Kelly Osbourne se vyjádřila k útokům na sítích, lidem poslala vzkaz
před 35 minutami
Kariérní restart na dosah: Business Institut otevírá březnový cyklus MBA studia v Praze
PR zpráva
Kariérní restart na dosah: Business Institut otevírá březnový cyklus MBA studia v Praze
před hodinou
Eliška studuje design a pracuje za barem. „Končím okolo třetí ráno. Je to fyzicky šílené, věčně bojuju s kruhy pod očima“
Refresher Club
Eliška studuje design a pracuje za barem. „Končím okolo třetí ráno. Je to fyzicky šílené, věčně bojuju s kruhy pod očima“
dnes v 07:00
Kryštof jako model prorazil v Miláně i Paříži. „Kvůli Gucci mě vyhodili ze školy. Na první casting mě fotila babička“
Refresher Club
Kryštof jako model prorazil v Miláně i Paříži. „Kvůli Gucci mě vyhodili ze školy. Na první casting mě fotila babička“
včera v 07:00
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
Kryštof jako model prorazil v Miláně i Paříži. „Kvůli Gucci mě vyhodili ze školy. Na první casting mě fotila babička“
Refresher Club
Kryštof jako model prorazil v Miláně i Paříži. „Kvůli Gucci mě vyhodili ze školy. Na první casting mě fotila babička“
včera v 07:00
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
Sponzorovaný obsah
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
před 3 dny
Jim Carrey vystoupil na veřejnosti a podle některých vypadá k nepoznání. „Je to dvojník,“ konspirují fanoušci
Jim Carrey vystoupil na veřejnosti a podle některých vypadá k nepoznání. „Je to dvojník,“ konspirují fanoušci
před 2 dny
Bridgertonovi: Tohle je 10 největších rozdílů mezi knihou a čtvrtou řadou seriálu
Bridgertonovi: Tohle je 10 největších rozdílů mezi knihou a čtvrtou řadou seriálu
před 3 dny
Meta zablokovala účty média Page Not Found. „Ohrožuje to naši existenci,“ reagovala Apolena Rychlíková
Meta zablokovala účty média Page Not Found. „Ohrožuje to naši existenci,“ reagovala Apolena Rychlíková
před 2 dny
Bridgertonovi: Tohle je 10 největších rozdílů mezi knihou a čtvrtou řadou seriálu
Bridgertonovi: Tohle je 10 největších rozdílů mezi knihou a čtvrtou řadou seriálu
před 3 dny
Kryštof jako model prorazil v Miláně i Paříži. „Kvůli Gucci mě vyhodili ze školy. Na první casting mě fotila babička“
Refresher Club
Kryštof jako model prorazil v Miláně i Paříži. „Kvůli Gucci mě vyhodili ze školy. Na první casting mě fotila babička“
včera v 07:00
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
22. 2. 2026 15:44
6
10 největších filmových otázek, nad kterými si dodnes všichni lámou hlavu. Odpovědi na některé tě asi překvapí
10 největších filmových otázek, nad kterými si dodnes všichni lámou hlavu. Odpovědi na některé tě asi překvapí
25. 2. 2026 7:00
KVÍZ: Jak dobře si pamatuješ si učitele a učitelky z českých filmů? Otestuj své znalosti
KVÍZ: Jak dobře si pamatuješ si učitele a učitelky z českých filmů? Otestuj své znalosti
24. 2. 2026 14:00
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
10. 2. 2026 7:00
3
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
22. 2. 2026 15:44
6
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
22. 2. 2026 7:00
1
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
14. 2. 2026 12:36
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
16. 2. 2026 7:00
5
Domů
Sdílet
Diskuse