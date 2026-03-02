KVÍZ: Si pravý futbalový fanúšik? Na tieto otázky musíš odpovedať aj o polnoci

Citlivý obsah
Podarilo sa ti správne odpovedať na všetky otázky? ⚽️
Máš futbal v krvi? Vieš, kto drží svetové rekordy, kedy sa hrá najväčší turnaj planéty a za čo rozhodca bez váhania vytiahne červenú kartu? Pravý fanúšik odpovedá automaticky – bez googlenia, bez váhania, aj keby ho zobudili o polnoci.
Si pripravený otestovať svoj prehľad? Ukáž, či vieš, kto drží prvenstvo v počte strelených gólov na ihrisku, kde sa hralo finále Ligy majstrov UEFA v sezóne 2024/2025 alebo čo znamená pojem „falošná deviatka“.
Kvíz
KVÍZ: Si pravý futbalový fanúšik?
Zdroj:
Unsplash/Lars Bo Nielsen
1
12
Začneme naozaj zľahka. Aká je štandardná dĺžka futbalového zápasu bez nadstavenia?
Zdroj:
Unsplash/Fauzan Saari
2
12
Ako často sa konajú Majstrovstvá sveta vo futbale?
Vysvětlení
Svetový šampionát FIFA sa organizuje
v štvorročných cykloch
, pričom kvalifikácia prebieha približne dva roky.
Zdroj:
Jannes Glas / Unsplash
3
12
Ktorý futbalista je historicky najproduktívnejším hráčom v oficiálnych súťažných zápasoch z hľadiska počtu strelených gólov?
Vysvětlení
Portugalský útočník počas kariéry v kluboch aj reprezentácii
prekonal hranicu 900+ súťažných gólov
, čím sa stal historicky najproduktívnejším strelcom v oficiálnych zápasoch.
Zdroj:
Unsplash/Prapoth Panchuea
4
12
Ktorý rozhodcovský signál znamená nepriamy voľný kop?
Rozhodca ukáže na stred ihriska.
Rozhodca drží ruku zdvihnutú nad hlavou.
Rozhodca dá pravú ruku pred seba.
Vysvětlení
Pri nepriamom kope musí
rozhodca signalizovať zdvihnutou rukou
, kým sa lopty nedotkne ďalší hráč.
Zdroj:
Flickr / Oleg Dubyna
5
12
Ktorá krajina získala najviac titulov majstra sveta vo futbale?
Vysvětlení
Brazília vyhrala Majstrovstvá sveta
päťkrát
, na druhom mieste sú Nemecko a Taliansko, ktoré získali zhodne 4 tituly.
Zdroj:
Unsplash / Janosch Diggelmann
6
12
Čo znamená situácia „double touch“ pri penalte?
Brankár sa dotkne lopty dvakrát.
Kopajúci hráč sa dotkne lopty druhýkrát skôr, než ju zahrá iný hráč.
Dvaja hráči kopnú do lopty naraz.
Vysvětlení
Ak hráč na ťahu zahrá loptu opäť bez dotyku iného hráča,
ide o porušenie pravidiel
.
Zdroj:
Unsplash/ Valentin B. Kremer
7
12
Čo znamená vo futbalovej taktike pojem „falošná deviatka“ (false nine)?
Obranca, ktorý sa zapája do útoku.
Útočník, ktorý sa často sťahuje do stredu poľa.
Brankár, ktorý rozohráva útoky.
Vysvětlení
Ide o
taktickú rolu útočníka
, ktorý vytvára priestor a narúša obranu pohybom mimo klasickej pozície.
Zdroj:
Unsplash / Omar Ramadan
8
12
Koľko žltých kariet zvyčajne znamená vylúčenie v jednom zápase?
Vysvětlení
Dve žlté karty
sa menia na červenú kartu
a hráč musí obvykle opustiť ihrisko.
Zdroj:
Freepik / jcomp
9
12
Ako sa nazýva situácia, keď hráč strelí tri góly v jednom zápase?
Vysvětlení
Hetrik
je tradičný futbalový termín pre tri góly jedného hráča počas jedného stretnutia.
Zdroj:
Unsplash/Edoardo Busti
10
12
Kde sa hralo finále Ligy majstrov UEFA v sezóne 2024/2025?
Vysvětlení
Finále Ligy majstrov 2025 sa odohralo na štadióne Allianz Arena v nemeckom Mníchove.
Zdroj:
Freepik / freepik
11
12
Čo robí futbalista, keď „centruje“?
Strieľa z veľkej diaľky na bránu.
Strieľa z o stredu ihriska na súperovu bránu.
Posiela prihrávku z kraja ihriska pred súperovu bránu.
Vysvětlení
Center
je vysoká alebo prudká prihrávka z krídelného priestoru smerom do pokutového územia, kde sa spoluhráči snažia zakončiť akciu.
Zdroj:
Unsplash / Manuel Navarro
12
12
Aký je minimálny počet hráčov, s ktorými môže tím nastúpiť na futbalový zápas?
Vysvětlení
Podľa
pravidiel IFAB
musí mať tím na ihrisku minimálne sedem hráčov. Ak ich počet klesne pod túto hranicu, rozhodca zápas ukončí.
Vyhodnotit kvíz