Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
Tento článok je PR správa spoločnosti SITA.
dnes 5. března 2026 v 9:18
Čas čtení 2:56
Sponzorovaný obsah

Predaj jazdeného auta s istotou – len pri výbere silného partnera

Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Predaj alebo kúpa auta je pre väčšinu ľudí na Slovensku významným finančným rozhodnutím, ktoré so sebou prináša nielen otázku ceny, ale aj istoty, času a taktiež miery rizika.

Rozdiel medzi okamžitým výkupom a naopak sprostredkovaním predaja jazdeného vozidla môže v praxi znamenať zásadne odlišnú skúsenosť a napokon aj konečný výsledok. Práve tu sa výrazne odlišuje  fungovanie veľkých overených autobazárov, akým je AAA AUTO, na rozdiel od menších či sprostredkovateľských firiem.

Ako to funguje v oboch prípadoch

Základný rozdiel spočíva v samotnom princípe fungovania jednotlivých spoločností, teda na jednej strane veľkého renomovaného autobazáru a naopak firiem, ktoré len sprostredkúvajú predaj jazdených vozidiel. Kým AAA AUTO vystupuje ako priamy výkupca, automobil od vás okamžite odkúpi a peniaze dostanete väčšinou v ten istý deň, sprostredkovateľské spoločnosti auto nevykupujú, ale snažia sa ho predať v mene majiteľa. To znamená, že predávajúci musí čakať, kým sa nájde nejaký kupujúci. Často sa tu komunikuje priemerná doba predaja, napríklad „do 20 dní“, no priemer neznamená garanciu. V praxi tak môže predaj trvať aj výrazne dlhšie. Peniaze navyše predávajúci človek dostane až po úspešnom uzavretí obchodu. Pre mnohých ľudí, ktorí potrebujú financie okamžite alebo plánujú kúpu iného vozidla, môže predstavovať takýto model neistotu a časové riziko.

Aures Holdings
Zdroj: SITA / Aures Holdings

Rozdiely v konečnej cene za auto

Ďalším aspektom je transparentnosť finančného vysporiadania sa za ponúkané auto. Pri sprostredkovaní často nie je na prvý pohľad jasné, akú províziu si spoločnosť účtuje, či predávajúci platí niečo vopred a čo sa stane, ak sa auto nakoniec nepredá. Ak tieto informácie nie sú zrozumiteľne a detailne komunikované, môže to u ľudí oprávnene vyvolávať otázky a obavy.

Výkup verzus sprostredkovanie a riziká

Model sprostredkovania prakticky znamená, že trhové riziko nesie predávajúci. Ak o vozidlo nie je dostatočný záujem, jeho cena sa môže postupne znižovať. Predávajúci musí byť navyše dostupný na obhliadky a komunikáciu so záujemcami, pričom konečný výsledok stále ostáva neistý. Táto neistota je výrazným psychologickým faktorom – namiesto pevného termínu a jasného výsledku ide skôr o nádej, že sa kupujúci nájde za očakávanú cenu.

 

Na druhej strane, v AAA AUTO je proces nastavený jednoducho a priamo. Zákazník príde s vozidlom, dostane cenovú ponuku a ak s ňou súhlasí, odchádza s peniazmi väčšinou ešte v ten deň. Nečaká sa na inzerciu, ani na záujem trhu. Táto promptnosť je pre mnohých ľudí kľúčová, pretože čas má často vyššiu hodnotu než potenciálna, ale neistá vyššia cena, možno o niekoľko týždňov.

Ďalším praktickým benefitom veľkého autobazáru, s pobočkami po celej SR, je možnosť vybaviť výkup, protiúčet, financovanie, poistenie aj celú administratívu okolo predaja auta na jednom mieste, počas jednej návštevy. Môžete tak predať pôvodné auto a zároveň si okamžite vybrať a financovať nové bez toho, aby čakali na predaj starého.   

V AAA AUTO nevykúpia „mačku vo vreci“

Vozidlá tu dôkladne preverujú, pričom kontrolujú až 260 parametrov. Taktiež je tam garancia stavu najazdených kilometrov a doživotná záruka na legálny pôvod auta. Tieto benefity sprostredkovateľ ponúknuť nedokáže. 

„Našou prioritou je bezpečnosť nákupu ojazdeného auta. Pri výkupe automobilov sme veľmi dôslední, o čom svedčí aj to, že približne dve tretiny vozidiel na výkupe odmietame. Podvody s jazdenými autami na trhu sú totiž z roka na rok sofistikovanejšie a vyžadujú si väčšie úsilie, skúsenosti a vybavenie pri ich odhalení. Preverovaniu  vozidiel preto venujeme veľké úsilie, a to aj využívaním najmodernejších technológií a širokých zdrojov informácií. Do overovania histórie automobilov investujeme státisíce eur ročne,“ hovorí šéfka AAA AUTO Karolína Topolová.

Veľký „hráč“ dokáže poskytnúť viac 

Nezanedbateľnou výhodou aj to, že AAA AUTO vykupuje nielen ľahko predajné autá, ale aj staršie vozidlá, automobily s vyšším nájazdom kilometrov, firemné flotily či vozidlá po leasingu. Naopak, pri maklérskom modeli je úspech výrazne závislý od aktuálneho dopytu po konkrétnom type auta, zatiaľ čo priamy výkupca berie do úvahy širšie portfólio a nespolieha sa výlučne na okamžitý záujem konečného kupujúceho.

 

Významnú úlohu zohráva aj veľkosť a stabilita spoločnosti. Lokálne firmy, ktoré fungujú kratšiu dobu a nemajú medzinárodné zázemie, sú prirodzene menšími hráčmi na trhu. V porovnaní s veľkou a dlhodobo pôsobiacou spoločnosťou, akou je AAA AUTO, majú obmedzenejšie skúsenosti, kapitálové krytie a sieť pobočiek. Pri obchode za tisíce až desaťtisíce eur je pre mnohých zákazníkov stabilita a tradícia partnera dôležitým faktorom. Skupina AURES Holdings, pod ktorú patrí sieť autocentier AAA AUTO, je na trhu už 34 rokov a je najväčším predajcom ojazdených áut v strednej a východnej Európe.

„Prevádzkujeme spolu viac ako 70 pobočiek a servisných centier v Českej republike, na Slovensku, v Poľsku a Maďarsku, zamestnávame takmer 3 300 ľudí. Počas našej existencie sme na výkupe a predaji obslúžili už vyše 3,5 milióna zákazníkov, pričom ročne predáme viac ako 110 000 vozidiel,“ pripomína  Karolína Topolová, generálna riaditeľka spoločnosti AURES Holdings, prevádzkovateľa medzinárodnej siete autocentier AAA AUTO.

Doporučeno
Tom si na konzervatoři připadal nejhorší, dnes je z něj vycházející hvězda. „Za pár let natočím vlastní film“ Tom si na konzervatoři připadal nejhorší, dnes je z něj vycházející hvězda. „Za pár let natočím vlastní film“ 4. března 2026 v 10:00
Doporučeno
Kryštof jako model prorazil v Miláně i Paříži. „Kvůli Gucci mě vyhodili ze školy. Na první casting mě fotila babička“ Kryštof jako model prorazil v Miláně i Paříži. „Kvůli Gucci mě vyhodili ze školy. Na první casting mě fotila babička“ 1. března 2026 v 7:00
Doporučeno
Bridgertonovi: Tohle je 10 největších rozdílů mezi knihou a čtvrtou řadou seriálu Bridgertonovi: Tohle je 10 největších rozdílů mezi knihou a čtvrtou řadou seriálu 27. února 2026 v 10:00
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
TECH
Doporučujeme
Tom si na konzervatoři připadal nejhorší, dnes je z něj vycházející hvězda. „Za pár let natočím vlastní film“
Refresher Club
Tom si na konzervatoři připadal nejhorší, dnes je z něj vycházející hvězda. „Za pár let natočím vlastní film“
včera v 10:00
Kryštof jako model prorazil v Miláně i Paříži. „Kvůli Gucci mě vyhodili ze školy. Na první casting mě fotila babička“
Refresher Club
Kryštof jako model prorazil v Miláně i Paříži. „Kvůli Gucci mě vyhodili ze školy. Na první casting mě fotila babička“
1. 3. 2026 7:00
Jak si najít dream job: Těchto šest kroků bys měl*a udělat, jestli chceš práci, kterou budeš milovat
Sponzorovaný obsah
Jak si najít dream job: Těchto šest kroků bys měl*a udělat, jestli chceš práci, kterou budeš milovat
28. 2. 2026 9:30
1
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
Sponzorovaný obsah
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
27. 2. 2026 15:30
Eliška studuje design a pracuje za barem. „Končím okolo třetí ráno. Je to fyzicky šílené.“ Proč ona a další nemají na výběr?
Refresher Club
Eliška studuje design a pracuje za barem. „Končím okolo třetí ráno. Je to fyzicky šílené.“ Proč ona a další nemají na výběr?
před 3 dny
Velký test instantních kaší. Některé chutnaly jako chemický experiment, česká značka mile překvapila
Refresher Club
Velký test instantních kaší. Některé chutnaly jako chemický experiment, česká značka mile překvapila
před 2 dny
Storky
Zvrat v Survivoru! Show přepisuje pravidla, vrátily se dvě ikony minulých řad
Vogue zveřejnil seznam nejvlivnějších žen roku 2026
V Praze se objevilo několik záhadných billboardů. Radí ti, aby sis dal*a pauzu
Do Naked Attraction se vrací instruktorka jógy. Uvidíš i dost neobvyklé tetování
„Prožívám nejtěžší období života.“ Kelly Osbourne promluvila o útocích na sítích
Nový herní co-op hit? Hráči musí spolupracovat a nenápadně schovat mrtvolu
Kendall Jenner se vrací ke značce Adidas. Čeká nás nová éra Superstar?
Anděl Páně 3 je v přípravě. Jak to bude s rolí zesnulého Jiřího Bartošky?
Hororová hra roku? První reakce vynášejí nový Resident Evil do nebes
Po 10 letech vývoje je to tady. Lily Collins bude nová Audrey Hepburn
Mads Mikkelsen je v Praze! Brzy tu potkáš i Lea DiCapria a Jennifer Lawrence
Kingdom Come bude mít hraný film. Vávra má novou roli, spekuluje se o sporech
Met Gala 2026 odhalila dress code: „Fashion Is Art“ nechává fantazii volnost
Silné, odvážné a připravené na lásku. Známe další účastnice Růže pro nevěstu
Česko-slovenský film může zabojovat o Oscara. Získal prestižní ocenění
Na podporu dcer zesnulého herce Erica Danea vznikla sbírka
Hra o trůny se v létě dočká dalšího prequelu
Známe první účastnice show Růže pro nevěstu. Kdo bude usilovat o lásku?
PlayStation 6 se nejspíš zpozdí. Kdy by mohl dorazit?
Hvězda Heated Rivalry bude k vidění v novém mysteriózním thrilleru
Lifestyle news
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
před hodinou
Vladimir 518 zve na svou výstavu obrazů. Je o „hledání něčeho, po čem člověk touží“
včera v 17:31
Hra o trůny má dostat film! Příběh by mohl být o zásadní postavě, která se nikdy na obrazovce neobjevila
včera v 14:03
Evropská environmentální agentura varuje: Za depresemi a úzkostmi může být i tento nenápadný faktor
včera v 12:53
Známá tenistka Sabalenka se zasnoubila. Za muže si vezme brazilského podnikatele
včera v 11:41
Zvrat v Survivoru! Show přepisuje pravidla, na ostrov se vrátily dvě ikony minulých řad
včera v 10:22
Suchej únor držela čtvrtina dospělých. Nejvíce si všímají úspory peněz
včera v 07:49
Známý herec ze Spider-Mana oznámil, že má rakovinu. „Nebojte se, jsem tvrdej z*urvysyn,“ vzkázal
před 2 dny
Botox a silikony jako diskvalifikace ze soutěže krásy? V Ománu ano, ale ne jak si myslíš
před 2 dny
Zpravodajství
Írán Česko Donald Trump Válka
Více
Čeká nás nejteplejší léto v historii? Vědci očekávají návrat jevu El Niño a varují před rekordními teplotami
před 2 hodinami
Skandál v českém fotbalu: Kouč si natáčel hráčky Slovácka ve sprše, hrozí mu doživotní zákaz trénování
včera v 17:03
Stát pro uváznuté Čechy a Češky pronajal letadlo. Lidé za letenku zaplatí 15 tisíc korun
včera v 16:36
Více z tématu Beauty Všechno
Výběr nejlepších pánských deodorantů a antiperspirantů: Nezanechávají skvrny a zvládnou i trénink v posilovně
Výběr nejlepších pánských deodorantů a antiperspirantů: Nezanechávají skvrny a zvládnou i trénink v posilovně
19. 2. 2026 10:30
Clean girl estetika je minulost. V roce 2026 přebírá vládu odvážný maximalistický make-up
8. 1. 2026 7:27
Velký bojkot Huda Beauty. Její zakladatelka sdílela kontroverzní příspěvky
29. 1. 2026 12:49
Více z tématu Filmy & Seriály Všechno
Tom si na konzervatoři připadal nejhorší, dnes je z něj vycházející hvězda. „Za pár let natočím vlastní film“
Refresher Club
Tom si na konzervatoři připadal nejhorší, dnes je z něj vycházející hvězda. „Za pár let natočím vlastní film“
včera v 10:00
Návrat Tommyho Shelbyho, nový Daredevil nebo žhavý erotický thriller. Tyhle seriály v březnu nesmíš minout
před 3 dny
Do Naked Attraction se vrací instruktorka jógy. Uvidíš i dost neobvyklé tetování
před 3 dny

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Kolik kalorií denně přijmout? Většina lidí řeší čísla, ale ignoruje jednu klíčovou věc ve stravě
Ve spolupráci
Kolik kalorií denně přijmout? Většina lidí řeší čísla, ale ignoruje jednu klíčovou věc ve stravě
před 9 minutami
Víš, která živina by neměla chybět ve tvém jídelníčku?
Od Lajfra a Jojiho až po Gorillaz. Tohle jsou fresh světové i české nahrávky, které by ti neměly uniknout
Od Lajfra a Jojiho až po Gorillaz. Tohle jsou fresh světové i české nahrávky, které by ti neměly uniknout
před 2 hodinami
ŽEBŘÍČEK: 10 nejbohatších lidí světa. Musk má rekordní majetek, Bezos i Zuckerberg přišli o miliardy
ŽEBŘÍČEK: 10 nejbohatších lidí světa. Musk má rekordní majetek, Bezos i Zuckerberg přišli o miliardy
včera v 18:00
Zvrat v Survivoru! Show přepisuje pravidla, na ostrov se vrátily dvě ikony minulých řad
Zvrat v Survivoru! Show přepisuje pravidla, na ostrov se vrátily dvě ikony minulých řad
včera v 10:22
Tom si na konzervatoři připadal nejhorší, dnes je z něj vycházející hvězda. „Za pár let natočím vlastní film“
Refresher Club
Tom si na konzervatoři připadal nejhorší, dnes je z něj vycházející hvězda. „Za pár let natočím vlastní film“
včera v 10:00
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
Tom si na konzervatoři připadal nejhorší, dnes je z něj vycházející hvězda. „Za pár let natočím vlastní film“
Refresher Club
Tom si na konzervatoři připadal nejhorší, dnes je z něj vycházející hvězda. „Za pár let natočím vlastní film“
včera v 10:00
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
před hodinou
KOMENTÁŘ: Ženy roďte, ale nezapomeňte být hot. Internet rozlítila Rihanna, která si dovolila vypadat jako po třech dětech
KOMENTÁŘ: Ženy roďte, ale nezapomeňte být hot. Internet rozlítila Rihanna, která si dovolila vypadat jako po třech dětech
před 2 dny
Jak si najít dream job: Těchto šest kroků bys měl*a udělat, jestli chceš práci, kterou budeš milovat
Sponzorovaný obsah
Jak si najít dream job: Těchto šest kroků bys měl*a udělat, jestli chceš práci, kterou budeš milovat
28. 2. 2026 9:30
1
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
Sponzorovaný obsah
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
27. 2. 2026 15:30
Velký test instantních kaší. Některé chutnaly jako chemický experiment, česká značka mile překvapila
Refresher Club
Velký test instantních kaší. Některé chutnaly jako chemický experiment, česká značka mile překvapila
před 2 dny
Bridgertonovi: Tohle je 10 největších rozdílů mezi knihou a čtvrtou řadou seriálu
Bridgertonovi: Tohle je 10 největších rozdílů mezi knihou a čtvrtou řadou seriálu
27. 2. 2026 10:00
Kryštof jako model prorazil v Miláně i Paříži. „Kvůli Gucci mě vyhodili ze školy. Na první casting mě fotila babička“
Refresher Club
Kryštof jako model prorazil v Miláně i Paříži. „Kvůli Gucci mě vyhodili ze školy. Na první casting mě fotila babička“
1. 3. 2026 7:00
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
Sponzorovaný obsah
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
27. 2. 2026 15:30
Byl to falešný Jim Carrey? Ke konspiracím se už musel vyjádřit i organizátor předávání cen
Byl to falešný Jim Carrey? Ke konspiracím se už musel vyjádřit i organizátor předávání cen
před 3 dny
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
10. 2. 2026 7:00
3
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
22. 2. 2026 15:44
6
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
22. 2. 2026 7:00
1
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
14. 2. 2026 12:36
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
16. 2. 2026 7:00
5
Domů
Sdílet
Diskuse