Apple predstavil prelomový MacBook Neo. Jeho cena ťa veľmi príjemne prekvapí

Apple chce, aby bol Mac cenovo dostupnejší pre verejnosť.
Technologický gigant Apple má novinku. 4. marca predstavil úplne nový model MacBooku – MacBook Neo. Spája prémiový dizajn a špičkové funkcie – to všetko za cenu len 599 dolárov, čo je v prepočte na eurá približne 515 eur. Cena pre európsky trh bude 699 eur.
„Sme nesmierne nadšení, že môžeme predstaviť MacBook Neo, ktorý prináša kúzlo Macu za prelomovú cenu,“ povedal John Ternus, senior viceprezident spoločnosti Apple pre hardvérové inžinierstvo.
Ternus ďalej vysvetľuje, že MacBook Neo bol od základu navrhnutý tak, aby bol cenovo dostupnejší pre ešte viac ľudí. Ponúka odolný hliníkový dizajn v štyroch farbách, brilantný Liquid Retina displej, výkon poháňaný čipom Apple silicon, celodennú výdrž batérie, vysokokvalitnú kameru, mikrofóny a reproduktory, klávesnicu Magic Keyboard s Multi-Touch trackpadom a intuitívne a výkonné funkcie systému macOS. „Jednoducho neexistuje žiadny iný notebook, ktorý by sa mu vyrovnal,“ dopĺňa Ternus.
Vlastnosti MacBook Neo:
- Čip A18 Pro: Výkonný a energeticky úsporný procesor, ktorý je o 50 % rýchlejší pri bežných úlohách a až 3x rýchlejší pri AI úlohách v porovnaní s konkurenčnými PC s procesorom Intel Core Ultra 5.
- Softvér: macOS Tahoe s hlbokou integráciou Apple Intelligence a prepojením s iPhone (iPhone Mirroring).
-
Kamera a zvuk: 1080p FaceTime HD kamera, duálne mikrofóny a reproduktory s podporou Spatial Audio a Dolby Atmos.
-
Klávesnica a ovládanie: Magic Keyboard a veľký Multi-Touch trackpad. Model s Touch ID umožňuje bezpečné prihlasovanie.
-
Porty: 2x USB-C, slúchadlový jack, Wi-Fi 6E a Bluetooth 6.
- Displej: 13-palcový Liquid Retina (rozlíšenie 2408 x 1506) s jasom 500 nitov a podporou 1 miliardy farieb.
- Výdrž batérie: Až 16 hodín na jedno nabitie.
- Konštrukcia: Váha len 1,22 kg a bezventilátorový dizajn pre úplne tichý chod.
- Dizajn a farby: Odolný hliníkový rám v štyroch farbách, ktoré sú zladené s klávesnicou: strieborná (silver), indigo, ružová (blush) a citrusová (citrus).