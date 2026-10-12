Števka chodí na jablkové brigády do Talianska: Robím aj tri týždne bez prestávky, no za sezónu si zarobím 6 000 eur

Pri tejto práci záleží veľa na tom, k akému gazdovi sa dostaneš.
„Zmaturovala som a chcela som brigádu pred výškou. Mamka mi to dohodila cez známeho, prišlo mi to ako super možnosť zarobiť si viac peňazí za krátky čas,“ hovorí mi Števka o tom, ako sa dostala k jablkovej brigáde v Taliansku.
Števka je študentka, od strednej brigádovala, aby si zarobila peniaze a finančne odľahčila rodičov. Počas tohto leta bola už štvrtýkrát na severe Talianska, kde zbierala jablká.
- Ako zareagovala, keď jej mama vybavila prácu v sade.
- Ako si zvykala na fyzickú náročnosť a 40-stupňové teploty.
- Čo povedala kolegovi, ktorý ju nazval malým deckom.
- Ako je to pri jablkovej brigáde s platom a čo ťa môže pripraviť o prácu.
- Či má ako žena nejaké výhody alebo úľavy.
- Ako rieši potrebu ísť na toaletu, keď je v sade.
V rozhovore pre Refresher porozprávala aj o tom, aké je to pracovať v prevažne mužskom kolektíve aj s oveľa staršími kolegami. „Väčšinou som mala dobré skúsenosti, no objavil sa aj pán, s ktorým som mala konflikt, pretože ma podceňoval,“ opisuje jednu z mála nepríjemných skúseností.
Dozvedel som sa tiež, ako si zvykala na fyzicky náročnejšiu prácu, ako prebiehal zber či koľko si dokázala počas sezóny zarobiť.
Refresher ti pravidelne prináša rozhovory so Slovákmi, ktorí majú zaujímavé pracovné skúsenosti zo zahraničia. Prečítaj si o Janovi, ktorý bol pred rokom premiérovo na jablkovej brigáde, o lešenárovi Aďovi či o Tereze, ktorá upratovala záchody v Nórsku.
Brigádu ti dohodla mama, ako si na to zareagovala?
Ocko chodil celú výšku do USA, mamka chodila brigádovať do Rakúska, počúvala som od nich veľa príbehov o tom, ako makali, zarobili, zabávali sa, cestovali a trávili leto niekde na brigáde v zahraničí. Bola som na to teda zvyknutá a bola som rada, že idem niekam preč mimo mesta, kde zarobím viac a niečo nové zažijem.
Nebola to teda tvoja prvá pracovná skúsenosť.
Počas strednej som predávala zmrzlinu u nás v meste, zarobila som si tak 300 eur mesačne, čiže keď som počula, že si viem za podobné obdobie zarobiť až dvetisíc, neváhala som.
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Začnime tým, čo všetkých zaujíma najviac. Koľko si dokážeš zarobiť a ako presne odmeňovanie funguje?
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Ako zareagovala, keď jej mama vybavila prácu v sade.
- Ako si zvykala na fyzickú náročnosť a 40-stupňové teploty.
- Čo povedala kolegovi, ktorý ju nazval malým deckom.
- Ako je to pri jablkovej brigáde s platom a čo ťa môže pripraviť o prácu.
- Či má ako žena nejaké výhody alebo úľavy.
- Ako rieši potrebu ísť na toaletu, keď je v sade.
Keď prídeš, máš 8 eur na hodinu, už po prvej výplate ti môže dať gazda viac, ale musíš sa snažiť. Nemôže ťa vidieť flákať sa s telefónom v ruke, už sa stalo, že pár ľudí takto poslal po pár dňoch naspäť domov, nemajú to vôbec radi. Ak máš šťastie na počasie, mesačne zarobíš tak 2 000 eur, mne teda také plné leto s predzberom a zberom dokáže zarobiť 6 000 eur, z čoho následne žijem ďalšie mesiace, dosť z toho ide na bratislavský nájom, hah.
Nemala si obavy, či to nebude fyzicky náročné alebo ako si zvykneš na mužský kolektív?
Strach a prvá negatívnejšia predtucha prišla, keď som sa stretla s pánom, cez ktorého mi mamka tú brigádu vybavovala. Mala som pôvodne ísť sama ako dievča a on začal mať také tie úchylnejšie vtípky, povedala som si, že boože, čo to bude, ale napokon som zmotala kamošku a išli sme dve.
Takže ste boli dve a nemala si už žiadne obavy?
Najprv nie, ale keď sme prišli k sadu, gazda povedal, že kamoška pôjde bývať a robiť k inému gazdovi, zareagovala som na to dosť dramaticky, haha. Chcela som ísť domov, ale do večera som sa upokojila, boli tam aj iné ženy, tak som napokon ostala. Podmienkou bolo, aby som samozrejme bývala v čisto ženskej izbe, žiadne mixy ani nič podobné.
Aké si mala ubytovanie?
Ubytovanie bolo dobré, bol to v podstate veľký dom, časť z neho bola prístavba pre mašiny a traktory potrebné k robote a zvyšok boli izby.
Nemala si strach z náročnej práce?
Toto sa ma pýta počas rokov veľa ľudí. Každému hovorím, že mne fyzická robota nevadí, som na ňu zvyknutá a najhoršie je teda len počasie, buď teplo alebo silný dážď. V júni, keď je predzber, tam je bežne 40 stupňov Celzia.
Ako prebieha predzber?
Je to ľahšia robota oproti septembrovému zberu. Dostaneš svoj rad v sade, nastavíš si svoje tempo, dáš si slúchadlá, nikto ťa neplaší a v podstate riediš sad, aby mali jablká dosť priestoru na rast.
Pri zbere je to potom už iné?
Určite, pri prezbere ťa netlačí termín, keď je hlavný zber, vždy ti gazda alebo vedúci povie, koľko máš dní na pozbieranie konkrétnej odrody. Tam už nemôžeš mať slúchadlá, haha, tam sa robí fakt o dušu. Pri predzbere máš v 99 % prípadov v nedeľu voľno, pri zbere je bežné, že makáš tri týždne bez prestávky.
Zvládala si fyzicky tri týždne každodennej práce?
Ale áno, ja mám celkom dobrú fyzickú prípravu, rada chodím behať, na túry, do hôr, s kondičkou nemám problém. Ukryješ sa pred slnkom, dáš si spf 50, šiltovku alebo klobúk a ideš na to. Jablká sa dnes už nezbierajú tak, že musíš mať celý deň ruky nad hlavou. Ale čo bolí, sú nohy, to je extrémna svalovka, opúchali mi nohy.
A ako to je?
Máš mašinu, na ktorej stojíš, alebo kráčaš popri nej a zbieraš na úrovni tela. Ak stojíš na mašine, fakt ideš maximálne do úrovne očí. Ale zas musíš držať stabilitu, svah je prudký, mašina sa hýbe a celkom solídne trasie, haha. Niekedy sa zbieralo s takými košmi na pleciach, ale to sa už nerobí. Záleží, akého gazdu v akom sade dostaneš.
Akého gazdu si teda vychytala?
Pohodového, predtým bol starší gazda, teraz posledné roky je tam už mladý gazda, ktorý vie po anglicky. Oni sa paradoxne neradi rozprávajú po taliansky, keďže v Tirolsku sa rozprávajú hlavne po nemecky.
Máš vzhľadom na to, že chodíš pravidelne, nejaké výhody?
S gazdom vychádzam dobre, tým, že chodím pravidelne, poznám prácu, postupy, stroje a viem ľuďom pomôcť, ak niečo nevedia. Často sa stane, že mi gazda píše cez deň na Whatsapp o tom, čo máme kam ísť robiť. Robím v hlavne mužskom kolektíve, ale všetci sme Slováci a ešte k tomu aj z okolia Bardejova.
Spomínala si konflikt s kolegom, ktorý si musela riešiť.
Tento rok na zbere sa mi stalo prvýkrát, že som niečo také musela vôbec riešiť. Šéf mi dal na starosť troch nováčikov. Chcela som len pomôcť kolegovi, ktorému nešla práca s mašinou, slušne som mu to vysvetlila, no on po mne začal doslova kričať, že on vie, ako na to a že mu nebude žiadne decko hovoriť, čo má robiť.
Ako si to riešila?
Odvrkla som, že na mňa nebude kričať, že tu sme si všetci rovní. Mašina sa napokon pokazila, museli sme volať gazdu, ten nebol vôbec nadšený. Ja som povedala gazdovi, že nebudem s týmto pánom viac robiť, tak ho dal do iného tímu a do konca turnusu sme sa už nerozprávali. Ja som v tomto rázna, určite bolo za tie roky aj nejaké sexuálne narážky, no viem sa obrániť a nerobí mi problém zvýšiť hlas a poukázať na to, keď sa mi niečo nepáči, to podľa mňa odoženie potenciálnych "srandistov".
Máš ako žena pracovné úľavy? V niektorých zamestnaniach je dnes už bežné, že ženy môžu v prípade svojich dní zostať na homeoffice alebo si zoberú sickday. Platí to aj pri fyzickej práci?
Toto sa ma najčastejšie pýtajú nové ženy, ktoré prídu. Keďže som tu dlho, pomáham im s usadením sa. Takto, ak je ti naozaj zle, nemôžeš robiť a necítiš sa dobre, vedúci je veľmi zhovievavý, proste ostaneš ležať v izbe, určite z toho nerobia žiadnu vedu. Niektoré ženy si mysleli, že budeme mať osobitné WC v sade. Ale pravda je taká, že chodíme na WC bežne do sadu ako ostatní, najčastejšie do cudzích sadov, keďže každý si tu chodí na WC do cudzieho sadu.
Ako dlho si bola vlastne túto sezónu v Taliansku?
Spolu to vyšlo na nejaké tri mesiace, najprv päť týždňov predzber, potom asi mesiac doma a následne na zber. Ako som ti hovorila, veľa záleží od počasia, keď silno prší, nerobí sa.
Mala si také turnusy, kedy pršalo často?
V podstate každý rok mám aspoň týždeň, kedy leje. Ak prší slabšie, nasadíme gumáky, plášte a ideme robiť. Ak je dážď fakt silný, porobíme aspoň štyri hodiny a zvyšok dňa máme voľno. To však nie je veľmi dobré pre zárobok, vieš, si tam hlavne na to, aby si zarobil čo najviac peňazí.